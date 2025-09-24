Ужин из доступных продуктов: 5 рецептов на скорую руку, которые пробуждают аппетит

В ежедневной суете порой так хочется одного – отдохнуть, ничего не делая. Да вот только такую роскошь позволить себе могут единицы. Впрочем, это совсем не повод отчаиваться и опускать руки, а тем более отказывать себе в маленьких удовольствиях. Например, вкусный ужин, приготовленный из простых и доступных продуктов, не займёт много времени, но при этом сто процентов поднимет настроение и порадует разнообразием вкусов.
1. Тыквенно-кабачковые тефтели
Тыквенно-кабачковые тефтели. \ Фото: wonderfuldiy.com.
Тыквенно-кабачковые тефтели – блюдо, которое захочется включить в свой рацион на постоянной основе. Нежное, сочное, ароматное, вкусное – оно создано для того, чтобы им наслаждаться в полной мере как с гарниром, так и без него. Плюс ко всему прочему, такие тефтели одинаково хороши как на первый день, так и на второй, когда мясо настоялось и пропиталось овощами, став ещё ярче и насыщеннее на вкус.
Ингредиенты:
• Фарш из говядины – 0,5 кг;
• Кабачки или цуккини маленькие – 3 шт;
• Тыква мякоть – 200 г;
• Яйца – 1 шт;
• Паста томатная – 1 ст.л;
• Базилик зелёный или фиолетовый свежий – 6-7 листочков;
• Мята свежая – 7-8 листочков;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый чёрный – по вкусу.
Тефтели с тыквой и кабачками. \ Фото: sarahblooms.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Натереть на среднюю тёрку;
• Мякоть тыквы натереть на мелкую тёрку;
• Отжать лишнюю жидкость с кабачков и тыквы;
• Переложить в миску;
• Добавить фарш;
• Вбить яйца;
• Добавить томатную пасту;
• Приправить солью и перцем;
• Всыпать измельчённую мяту и базилик;
• Всё тщательно перемешать до однородной массы;
• Сформировать тефтели среднего размера;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса-тридцать пять минут.
2. Котлетки из брокколи
Котлеты из брокколи. \ Фото: onegreenplanet.org.
Ужин может быть не только полезным, но и вкусным. Даже несмотря на то, что эти котлеты приготовлены из нелюбимых многими брокколи, они покорят вас своим восхитительным вкусом с первого укуса. Подавайте их как самостоятельное блюдо, так и с макаронами, рисом или отварным/запечённым картофелем.
Ингредиенты:
• Брокколи – 300 г;
• Мука – 4,5 ч.л;
• Хлопья овсяные – 4-6 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов – 60 г;
• Яйца – 1 шт;
• Петрушка свежая – 3-4 стебля;
• Лук зелёный – 3-4 пера;
• Кинза – 2-3 стебля;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Овощные котлеты. \ Фото: vibrantplate.com.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть под холодной проточной водой;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить в слегка подсоленной воде одну-полторы минуты;
• После залить очень холодной водой;
• Оставить на семь-десять минут;
• Охлаждённые соцветия переложить в чашу блендера;
• Добавить измельчённую зелень и зелёный лук;
• Вбить яйца;
• Всыпать муку и овсяные хлопья;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить мелко нарезанный сыр;
• Всё хорошенько перебить до однородной густой массы;
• Сформировать котлеты среднего размера;
• Противень или форму для запекания смазать подсолнечным маслом;
• Выложить сформированные котлеты;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут или до образования румяной корочки.
3. Грибы с нутом
Нут с грибами. \ Фото: tumblr.com.
Грибы с нутом – ещё одно блюдо, которое отлично подойдёт для ужина. Сытное и питательное, оно так и манит к себе насыщенным ароматом и сбалансированными ингредиентами, которые прекрасно сочетаются между собой.
Ингредиенты:
• Нут консервированный – 1 банка (400 г);
• Шампиньоны – 400 г;
• Сливки средней жирности – 1 стакан;
• Болгарский перец красный крупный – 1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Перец душистый молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Грибы с нутом. \ Фото: bonappetit.com.
Способ приготовления:
• Нут откинуть на дуршлаг и дать воде хорошенько стечь;
• Грибы вымыть;
• Нарезать соломкой;
• Лук очистить;
• Нарезать соломкой;
• Высыпать на сковородку;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем добавить нарезанные грибы;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Выложить к грибам с луком;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить семь-десять минут;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Всыпать нут;
• Залить сливками;
• Тушить на небольшом огне около пятнадцати-двадцати минут;
• Дать блюду настояться минут пять и подать к столу.
4. Лапша с овощами и курочкой
Удон с овощами. \ Фото: guardspudding.com.
Лапша удон, приготовленная с овощами, отлично подойдёт для семейного ужина, а также для посиделок с друзьями, если вы решили собраться вместе после работы, чтобы провести время в приятной компании.
Ингредиенты:
• Лапша удон – 150 г;
• Куриное филе небольшое – 2 шт;
• Лук фиолетовый или белый – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Болгарский красный перец – 1 шт;
• Сельдерей стебель – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соус соевый – 6 ч.л;
• Имбирь свежий – 2-3 см;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый чёрный – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Лапша с курицей и овощами. \ Фото: getrecipecart.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и срезать всё лишнее;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• Обжарить пять-шесть минуты на сильном огне на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Выложить на тарелку;
• Сельдерей нарезать тонкой соломкой;
• Корень имбиря очистить и натереть на мелкую тёрку;
• Смешать с сельдереем;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Лук нарезать тонкой соломкой;
• Морковку натереть на крупной тёрке;
• Все овощи смешать между собой;
• Хорошенько сдобрить солью и перцем;
• Выложить в сковородку, на которой жарилось мясо;
• Обжарить три-четыре минуты на большом огне;
• Затем уменьшить огонь;
• Влить соевый соус и полстакана воды;
• Готовить на среднем огне до тех пор, пока не испарится жидкость;
• За пять-семь минут до готовности добавить обжаренное мясо и отваренную согласно инструкции лапшу;
• Перемешать;
• Дать блюду настояться пять минут и подать к столу.
5. Фаршированные помидоры
Фаршированные помидоры. \ Фото: thespruceeats.com.
Многие наверняка готовили фаршированные овощи, в том числе и помидоры. Но мало кто брал во внимание рецепт, где в качестве начинки была рыба. Очень зря. Сочетание ингредиентов между собой лишь усиливает и подчёркивает вкус блюда, придавая ему яркие насыщенные нотки.
Ингредиенты:
• Томаты крупные равномерного размера – 6 шт;
• Тунец консервированный – 300 г;
• Масло оливковое – 2 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Базилик зелёный свежий – 5-6 листочков;
• Лимонный сок.
Помидоры, фаршированные тунцом. \ Фото: cookwit.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно срезать верхушки со стороны плодоножки;
• При помощи небольшой чайной ложки удалить мякоть оставляя стенки толщиной по полсантиметра;
• Перевернуть вниз;
• Оставить на десять-двенадцать минут (дать лишнему соку стечь);
• Филе тунца размять вилкой или мелко нарезать;
• Переложить в миску;
• Добавить лимонный сок, измельчённый базилик, мелко нарезанный чеснок;
• Приправить солью, сахаром и перцем;
• Перемешать до однородной массой;
• Получившейся смесью нафаршировать помидоры;
• Переложить в форму для запекания, смазанную маслом;
• Полить помидоры сверху оливковым маслом;
• Накрыть крышкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут.
