Скульптор-самоучка создает шедевральные пещеры, используя лишь кирку, лопату и скребок

Ра Полетт более 30 лет создает удивительные шедевры, используя лишь кирку, лопату и скребок (Нью-Мексико, США). | Фото: spacesarchives.org.

Завораживающая красота пещерных дворцов сделана примитивным инструментом без привлечения техники и помощи других людей (Нью-Мексико, США). | Фото: originnewmexico.com.

За 30 лет энтузиаст своего дела собственноручно вырубил 15 пещер, которые стали настоящей достопримечательностью региона (Нью-Мексико, США).

На одну пещеру уходило несколько лет тяжелого труда, который оплачивался лишь в некоторых случаях (Нью-Мексико, США).

Ра Полетт прокладывает свой путь в подземный мир, создавая умопомрачительные и волшебные пространства (Нью-Мексико, США).

Великолепные произведения искусства привлекают посетителей со всего мира (Нью-Мексико, США).

Все началось с создания собственной пещеры, которую он использовал для загородного отдыха, а потом в качестве основного жилища во время работы на других объектах (Нью-Мексико, США).

Ра Полетт вырубал пещеры и для других людей, которые пожелали иметь неординарный загородный дом (Нью-Мексико, США). | Фото: originnewmexico.com.

Жилые апартаменты вырезаны в глубине скалы незаурядным мастером (Нью-Мексико, США).

Ра Полетт с любовью относится к своим пещерам, тщательно украшая уникальными эмоциональными мотивами и рисунками (Нью-Мексико, США). | Фото: spacesarchives.org.

Потолочные люки пропускают солнечные лучи, которые создают причудливые тени на фантастических деталях, вырезанных из белого песчаника (Нью-Мексико, США).

Ра Полетт вместе с кинорежиссером Джеффри Кароффом во время съемок документального фильма «Пещерный копатель», номинированного на «Оскар» (Нью-Мексико, США).

В создание каждого элемента талантливый мастер вкладывал всю душу (Нью-Мексико, США).