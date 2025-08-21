Скульптор-самоучка создает шедевральные пещеры, используя лишь кирку, лопату и скребок

Когда люди думают о пещерах, они представляют себе сырые и темные пространства с нависающими сводчатыми потолками причудливой формы. Если это не карстовые образования, то ничего гламурного и красивого в них найдешь. Но это до тех пор за работу не возьмется американский скульптор-самоучка, который более 30 лет, используя лишь примитивный инструмент создает удивительные шедевры, привлекающие толпы желающих побаловать себя уединением в окружении завораживающей красоты.
Ра Полетт более 30 лет создает удивительные шедевры, используя лишь кирку, лопату и скребок (Нью-Мексико, США). | Фото: spacesarchives.org.
Завораживающая красота пещерных дворцов сделана примитивным инструментом без привлечения техники и помощи других людей (Нью-Мексико, США). | Фото: originnewmexico.com.
Некоторые люди рождены, чтобы делать удивительные вещи своими руками. Американский пещерный скульптор Ра Полетт (Ra Paulette) только подтверждает эту истину. Более 30 лет энтузиаст-самоучка копается в гористой местности Нью-Мексико, точнее сказать, на склонах горной гряды Сангре-де-Кристо, граничащей с пустыней Чиуауа, создавая примитивными инструментами настоящие шедевры. Все, кому посчастливилось увидеть великолепные произведения искусства, в один голос утверждают, что эта красота сродни святыням и святилищам и кажется эфемерной.
За 30 лет энтузиаст своего дела собственноручно вырубил 15 пещер, которые стали настоящей достопримечательностью региона (Нью-Мексико, США).
Стоит сразу оговориться, что Ра Полетт — скульптор-самоучка, у него никогда не было специального образования в области архитектуры, скульптуры или проектирования конструкций, всех тех навыков, которыми он овладел интуитивно и самостоятельно.
На одну пещеру уходило несколько лет тяжелого труда, который оплачивался лишь в некоторых случаях (Нью-Мексико, США).
Справка: Ра Полетт (1940 г.) – уроженец Чикаго, выросший в северной Индиане, так и недоучившись в колледже, на 4 года ушел служить на флагманском корабле ВМФ. Вместе с экипажем корабля он принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме. После демобилизации он скитался по стране и работал разнорабочим, в основном на фермах, пока в конце концов не осел в Эмбудо, совмещая роль ландшафтного дизайнера и волонтера, помогающего людям с ограниченными возможностями. Это занятие он бросил после того, как задумал вырезать собственную пещеру под названием «Камера Сердца» в ущелье Рио-Гранде.
Ра Полетт прокладывает свой путь в подземный мир, создавая умопомрачительные и волшебные пространства (Нью-Мексико, США).
Иногда, используя уже существующие трещины, а иногда просто вырубал туннель в скалах из мягкого песчаника, увлеченный творец прокладывал свой путь в подземный мир, создавая из горной породы умопомрачительные, волшебные пространства, украшенные фестонами, резным декором, выступами, колоннами и пространствами, инкрустированными цветными камнями (чаще искусственными). Ра Полетт с любовью относится к своим пещерам, тщательно вырезая их в глубине склона горы, украшая эмоциональными мотивами и уникальными рисунками, которые плавно вытекают из поверхностей пещер, как будто они образовались в результате естественных процессов, а не с помощью рук человеческих. Все что он делает, за что берется, основывается на увлечении, любви, страсти к искусству и созиданию, а не ради заработка.
Великолепные произведения искусства привлекают посетителей со всего мира (Нью-Мексико, США).
Когда работа его полностью удовлетворяла, он попросту оставлял пещеры, чтобы их могли обнаружить и исследовать туристы, которые предпочитают активный отдых и экзотические ландшафты. Мастер всегда надеялся, что пещерные замки и своеобразные храмы понравятся посетителям, и люди получат истинное наслаждение, путешествуя по лабиринтам, изучая каждую деталь, в которую он вложил душу. А может даже смогут помедитировать или обратиться к Всевышнему, ведь многие посетители отмечают, что в этих пещерах царит особенная атмосфера, располагающая к молитве, размышлению о тайнах бытия и мечтаниям.
Все началось с создания собственной пещеры, которую он использовал для загородного отдыха, а потом в качестве основного жилища во время работы на других объектах (Нью-Мексико, США).
Ра Полетт вырубал пещеры и для других людей, которые пожелали иметь неординарный загородный дом (Нью-Мексико, США). | Фото: originnewmexico.com.
Кстати сказать, не все пещерные шедевры остались без присмотра и в общем доступе. Одним из них является собственный пещерный дом, который незаурядный мастер сотворил первым. Понадобилось несколько лет на создание удивительной обстановки, включая стены, сводчатые потолки, галереи и переходы из комнаты в комнату, световые люки, эффектные поддерживающие колонны, украшенные замысловатыми узорами и даже предметы мебели, прежде чем он смог в нем поселиться, наслаждаясь проделанной работой. Энтузиаст долго и тяжело трудился, ведь в этом деле мало загореться мечтой о создании умопомрачительных шедевров, нужно было сантиметр за сантиметром не только извлекать породу, но и скоблить, высекать и вырезать детали, до тех пор, пока не получалось облачить свое видение в осязаемые формы.
Жилые апартаменты вырезаны в глубине скалы незаурядным мастером (Нью-Мексико, США).
Ра Полетт с любовью относится к своим пещерам, тщательно украшая уникальными эмоциональными мотивами и рисунками (Нью-Мексико, США). | Фото: spacesarchives.org.
По сведениям авторов Novate.ru, за 30 лет непрерывного труда Ра Полетт выкопал 15 фантастической красоты пещер, часть из которых была сделана на заказ тех, кто хотел побаловать себя уединенным убежищем, являющимся частью необычайного искусства, среди которого можно было бы жить, наслаждаясь красотой и единением с природой. Стоит отметить, что все пещеры различаются по размеру и дизайну, тем не менее всех их объединяют «парящие» стены, отполированные до алебастровой белизны и гладкости, барельефные скульптуры, элегантные колонны (некоторые достигают 12-метровой высоты) и люки, сквозь которые проникает солнечный свет, придавая обстановке динамичность и особую энергетику нереальности. При этом убранство любой из пещер ярко демонстрирует преданность своему делу и незаурядные способности мастера.
Потолочные люки пропускают солнечные лучи, которые создают причудливые тени на фантастических деталях, вырезанных из белого песчаника (Нью-Мексико, США).
Примечательно: Первым высоко художественным комплексом, сделанным на заказ Ра Полеттом, стала пещера под названием «Окна святилища Земли», которую он вырезал на вершине скалы недалеко от Охо-Кальенте для курортного и ретритного центра Origin на Ранчо-де-Сан-Хуан. Благодаря его стараниям и вдохновению гости заведения имеют возможность посетить пещерное святилище самостоятельно или отправиться вместе с экскурсией, правда, записываться придется заранее. Дневные посетители и даже ночные гости могут пройтись по полукилометровой пещере, наслаждаясь незабываемой красотой резных элементов, сквозь 10 метровые световые люки увидеть с недр земли бескрайнее голубое/звездное небо, окунуться в звуковую ванну, издающую чарующие звуки хрустальными поющими чашами и даже провести свадебную фотосессию. Кстати сказать, отдыхающим курорта придется за все это великолепие заплатить отдельно, билет за 2,5 часовую экскурсию с вкусным обедом обойдется в 87 дол. для взрослого и 40 для ребенка.
Ра Полетт вместе с кинорежиссером Джеффри Кароффом во время съемок документального фильма «Пещерный копатель», номинированного на «Оскар» (Нью-Мексико, США).
В создание каждого элемента талантливый мастер вкладывал всю душу (Нью-Мексико, США).
И его труды действительно были оценены должным образом. Нет, не материально, к деньгам Ра Полетт абсолютно равнодушен, даже выполняя заказы, он никогда не требовал зарплату больше 12 дол. в час, несмотря на то, что такого рода работа оценивается гораздо выше (в 2000 г., например, средняя заплата в США составляет 15 дол./час, а в 2022 г – 27,3 дол./час). Жизнь и творчество незаурядного художника были отражены в документальном фильме Cavedigger («Пещерный копатель»), снятом американским кинорежиссером Джеффри Кароффом, который был номинирован на Премию «Оскар» в 2014 г. Несмотря на то, что фильм так главную премию и не получил, творения Ра Полетта увидел весь мир, что прибавило популярности шедевральным пещерам, превратив их в самые посещаемые достопримечательности горной гряды Сангре-де-Кристо и пустыни Чиуауа. С того времени фильм завоевал множество других наград, включая кинофестивали в Сан-Антонио, в Мауи и Европейский независимый кинофестиваль.
