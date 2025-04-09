Как часто нужно менять подушку

Мы проводим всю ночь, положив голову на подушки, поэтому важно, чтобы используемые нами подушки оставались эффективными и удобными.

Через несколько лет многие подушки могут стать комковатыми, покрытыми пятнами и неприятно пахнущими, а это значит, что их пора заменить.





Необычный рисунок обоев прекрасно гармонирует с подушками в спальне

Вот как часто вам следует заменять подушки, а также как за ними ухаживать, чтобы они прослужили немного дольше.

Почему нужно заменять подушки

Признаки того, что нужны новые подушки

Когда следует заменять подушки в зависимости от типа

Вопросы и ответы

После ежедневного использования на подушках может скапливаться много пыли, шерсти домашних животных и перхоти.Эта пыль может привлекать пылевых клещей и другие аллергены, что, в свою очередь, может повлиять на ваш сон.С возрастом подушки собирают много жира от тела и пота, что делает их вонючими и окрашенными. Кроме того, наполнитель в подушках со временем может уплотняться, что приводит к ухудшению поддержки головы и шеи.У всех подушек есть срок годности, и знание того, на что обратить внимание, когда ваша подушка начнет приходить в негодность, избавит вас от бесчисленных ночей ненужного дискомфорта.Вот несколько признаков того, что необходимо заменить подушки:подушки, заменяющие перо или пух, стали плоскими или комковатыми.подушки из микроволокна деформировались.подушка больше не удобна.подушка начинает пахнуть.подушка пожелтела или покрылась другими пятнами.стирка не оживляет вашу подушку.Подушки с перьевым или пуховым наполнителем служат дольше всех подушек.Многие пухо-перьевые подушки могут прослужить до трех лет, благодаря тому, что их можно легко повторно взбить и почистить, быстро, но бережно пропустив через стиральную машину и сушилку.К сожалению, подушки из альтернативного пуха и полиэстера являются одними из наименее долговечных подушек, срок службы которых составляет всего около года, прежде чем их качество и поддержка начинают серьезно снижаться.Это связано с недорогим наполнителем, который плохо выдерживает многократный износ.По этой причине рассмотрите возможность использования подушек из полиэстера только в местах, где они не будут использоваться регулярно.Подушки из пены с эффектом памяти необходимо заменять каждые два-три года.Это связано с тем, что содержащаяся в них пена со временем может разрушаться и сжиматься, что приводит к снижению поддержки.А поролоновые наполнители, как и другие наполнители для подушек, со временем могут наполняться пылью и аллергенами.Эти гипоаллергенные подушки необходимо заменять каждые два года, так как их наполнитель из шариков может уплотняться и деформироваться при постоянном использовании.Вы можете продлить срок службы подушек, хорошо ухаживая за ними,Вот четыре способа ухода за подушками, которые гарантируют, что вам пока не придется покупать новые .:Используйте защитную пленку для подушек на молнии. Она может действовать как барьер и предотвращать попадание излишков жира тела, пота, неприятных запахов и влаги на подушку.Регулярно взбивайте подушки, чтобы они сохраняли форму. Вы также можете оставить их на улице на день, чтобы солнце и ветер естественным образом избавили их от неприятного запаха.Пропускайте подушки через стиральную машину и сушилку, следуя инструкциям на этикетке по уходу. Лучше всего делать это два раза в год. Цикл стирки — один из лучших способов оживить и продлить срок службы подушек.Немедленно обрабатывайте пятна, чтобы предотвратить долговременное изменение цвета или запаха.Высококачественная пуховая или перьевая подушка, за которой хорошо ухаживали, может прослужить до десяти лет, но не рассчитывайте, что большинство подушек прослужат так долго. Вместо этого большинству подушек требуется около двух лет. Но вы можете продлить срок службы подушки, используя защитное средство и прогоняя ее через стиральную машину и сушилку два раза в год.Вы поймете, что пришло время для новой подушки, если ваша нынешняя сильно воняет, перестала поддерживать форму, комковатая или деформированная. Лучше заменить подушки как можно раньше, чтобы вам не пришлось страдать от дискомфорта во сне.