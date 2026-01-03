Эксперт по этикету напомнила правила поведения в гостях

В XXI веке ходить друг к другу в гости стало менее популярно, чем это бывало раньше, когда наши бабушки и мамы регулярно устраивали шумные домашние посиделки. Все чаще для встречи друзей и родственников бронируются столики в ресторанах. Новогоднее время — исключение, когда хочется домашнего уюта в кругу близких людей.

Пригласили — берем паузу на раздумья

Наряжаемся в тематике мероприятия

Не опаздываем, но и не спешим

За стол — только по «команде» хозяев

Дамы и кавалеры — раздельно

Но в чужом доме важно вести себя правильно, иначе можно прослыть невеждой, как Винни Пух в гостях у Кролика. Эксперт по этикету Ольга Свежакова перечислила важные аспекты поведения в гостях.«На приглашение необязательно отвечать сразу. Можно уточнить, до какого числа вы можете подумать. Иногда люди стесняются, боятся обидеть отказом, но если вы понимаете, что не сможете прийти, то лучше так и сказать», — отмечает эксперт. Поверьте, принять отказ легче, чем накрыть стол на большую компанию, а половина гостей не придет. Возможно, у вас запланированы какие-то важные дела, или не хочется видеться с кем-то из гостей? В любом случае, озвученная причина должна быть уважительной.«Если всех попросят одеться в новогодние свитеры или в стиле диско, то стоит заранее позаботиться о наряде. Если предлагаемый формат вызывает затруднения, обсудите то заранее с хозяевами вечеринки, возможно, они предложат какое-то решение. Несоблюдение дресс-кода может обидеть не только хозяев, но и гостей мероприятия», — предупреждает Свежакова.Если вас пригласили к 18.00, а вы приехали на полчаса раньше, то не стоит сразу врываться в гости.Хозяйки знают, что последние минуты перед приходом гостей самые насыщенные — нужно успеть накрыть на стол, достать пирог из духовки и накрасить ресницы. Если отношения достаточно близкие, то гость, приехавший раньше назначенного времени, может поинтересоваться, не нужно ли помочь, «я случайно доехала быстрее, и думаю, может, вам нужна помощь?», и ни в коем случае не ждать, что вас будут развлекать. Помогать, так помогать. Возможно, стоит зайти в кафе или прогуляться, чтоб не доставлять лишних хлопот хозяевам своим ранним приходом.Понятное дело, что гости томились в ожидании застолья с изысканными закусками, нарочно не наедались дома и готовы «слона съесть». Но без приглашения садиться за стол категорически не стоит. «Когда все гости собрались, звучит приглашение и приветственный тост, это знак всем гостям наполнить бокалы и приступить к угощениям. Если у кого-то есть индивидуальные предпочтения по еде, об этом лучше предупредить заранее. Конечно, не стоит обсуждать особенности диеты и приставать к соседям по столу с расспросами „Почему вы не едите вот это?“. Сидеть с пустой тарелкой тоже не принято. Даже если вы на очень строгой диете, положите себе что-то в тарелку», — советует эксперт по этикету.Незамужние пары по правилам этикета не садятся вместе за столом. Будет оптимально, если мужчина и его спутница расположатся друг напротив друга. Мужья и жены могут сесть вместе. Вопреки давней русской традиции, когда дамы угощают кавалеров, накладывая им салаты и закуски, в гостях эта задача лежит на представителях сильного пола. Алкогольные напитки также должен наливать своей (и другим) женщинам мужчина, а не наоборот.Ну и само собой, вести себя лучше более сдержанно, чем у себя дома. Даже если хозяев вы давно знаете и считаете себя почти родными. Горланить песни в караоке до пяти утра, танцевать так, чтобы у соседей снизу люстра качалась, и предлагать сбегать за новой порцией алкоголя — точно не надо. Эти вольности оставьте для личного времяпрепровождения. Иначе есть риск, что вас запомнят как очень веселого, но не слишком желанного гостя, и больше не пригласят.