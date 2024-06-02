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Как в жару снизить температуру в помещении, где нет кондиционера

Кондиционер – техника не дешёвая. Не каждый может из семейного бюджета выделить средства на его установку и последующее обслуживание. А вот жаркое время года может приводить к такой неприятности, как духота в квартире. Этот обзор даст советы, как справляться с жарой в жилище без кондиционера.


1. Закрыть окна и шторы наглухо




Да, именно так.  

«Что за антисовет?! А как же дуновение ветерка?! Отписка!» — захочется воскликнуть кому-то из читателей. Но не спешите. В дневные часы палящего солнца именно его лучи создают жару в помещении без кондиционера. Поэтому в том случае, если высокая температура в жилище существенно ухудшает качество жизни, лучше закрыть окна светопоглощающими шторами, причем окна закрыть наглухо. А вечером их открыть на проветривание. Тем самым днём будет несколько прохладнее, а вечером и вовсе придёт живительная прохлада, которая обеспечит нормальный сон всю ночь.

2. Снять москитные сетки




Часто помогает. 

Если в жаркий сезон вы видите на градуснике, что к ночи температура опустилась, а в вашем доме почему-то прохладней не стало, это может означать, что москитная сетка не обеспечивает вам должную циркуляцию воздуха.

3. Намочить москитную сетку




Так просто и так действенно!

Если у вас современная москитная сетка, которая обеспечивает должную циркуляцию воздуха, постоянно в жару взбрызгивайте её из пульверизатора, или, если вы настроены решительно, пару раз в день носите её в ванну, хорошенько поливайте из душа, и вставляйте обратно.

4. Сушить постиранное белье и одежду в комнате




Ещё и запах приятный прицепом! 

Купите копеечную сушку для белья в дискаунтере типа «Светофор» и сушите постиранное белье в спальне ночью, днем – в комнате, где работаете. Это крутой способ борьбы с жарой без кондиционера.

5. Расставить тазы с ледяной водой




А что, так можно было?!?!

Это фактически рубрика «советы наших бабушек», но мы пойдём ещё дальше! В холодильнике заготавливаем кубики льда в морозилке на постоянке. В комнатах на полу держим тазы с водой и постоянно добавляем туда лёд. Вы удивитесь, как эффективно это работает. Минус три градуса в комнате будет вам обеспечено.


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