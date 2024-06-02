Как в жару снизить температуру в помещении, где нет кондиционера

Кондиционер – техника не дешёвая. Не каждый может из семейного бюджета выделить средства на его установку и последующее обслуживание. А вот жаркое время года может приводить к такой неприятности, как духота в квартире. Этот обзор даст советы, как справляться с жарой в жилище без кондиционера.







1. Закрыть окна и шторы наглухо

2. Снять москитные сетки

3. Намочить москитную сетку

4. Сушить постиранное белье и одежду в комнате

5. Расставить тазы с ледяной водой

Да, именно так.«Что за антисовет?! А как же дуновение ветерка?! Отписка!» — захочется воскликнуть кому-то из читателей. Но не спешите. В дневные часы палящего солнца именно его лучи создают жару в помещении без кондиционера. Поэтому в том случае, если высокая температура в жилище существенно ухудшает качество жизни, лучше закрыть окна светопоглощающими шторами, причем окна закрыть наглухо. А вечером их открыть на проветривание. Тем самым днём будет несколько прохладнее, а вечером и вовсе придёт живительная прохлада, которая обеспечит нормальный сон всю ночь.Часто помогает.Если в жаркий сезон вы видите на градуснике, что к ночи температура опустилась, а в вашем доме почему-то прохладней не стало, это может означать, что москитная сетка не обеспечивает вам должную циркуляцию воздуха.Так просто и так действенно!Если у вас современная москитная сетка, которая обеспечивает должную циркуляцию воздуха, постоянно в жару взбрызгивайте её из пульверизатора, или, если вы настроены решительно, пару раз в день носите её в ванну, хорошенько поливайте из душа, и вставляйте обратно.Ещё и запах приятный прицепом!Купите копеечную сушку для белья в дискаунтере типа «Светофор» и сушите постиранное белье в спальне ночью, днем – в комнате, где работаете. Это крутой способ борьбы с жарой без кондиционера.А что, так можно было?!?!Это фактически рубрика «советы наших бабушек», но мы пойдём ещё дальше! В холодильнике заготавливаем кубики льда в морозилке на постоянке. В комнатах на полу держим тазы с водой и постоянно добавляем туда лёд. Вы удивитесь, как эффективно это работает. Минус три градуса в комнате будет вам обеспечено.