Мы считаем, что ответы на самые сложные вопросы часто просты. В том числе и на вопрос о том, почему же мы все-таки любим друг друга.
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Милый комикс о том, почему мы на самом деле влюбляемся
Мы считаем, что ответы на самые сложные вопросы часто просты. В том числе и на вопрос о том, почему же мы все-таки любим друг друга.
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