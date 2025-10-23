8 напитков, в которых сахара больше, чем в газировке

До сих пор считаете, что самой опасной «сахарной бомбой» является газировка? Увы, не только она является врагом людей, которые следят за своим здоровьем и придерживаются правильного питания. Novate.ru раскрыл еще несколько тайных агентов, которые содержат огромные дозировки сахара, а об этом практически никто не догадывается.
1. Холодные чаи
Магазинные холодные чаи в бутылках очень калорийные. / Фото: pinterest.com
Чай является одним из самых полезных напитков, благодаря большому количеству содержащихся в нем антиоксидантов. Однако речь идет о свежезаваренных напитках, а не подслащенных бутылочных вариантах, которые продаются в супермаркетах и гордо называются «ice tea». В одной такой бутылочке в среднем содержится более 30 граммов сахара. А если вы ведете достаточно активный образ жизни и предпочитаете вместо воды покупать холодный чай, то представьте, какое количество сахара окажется в вашем организме ближе к вечеру, ведь вряд ли вы ограничитесь одной бутылочкой.
Совет: Самый оптимальный вариант – сварить чай самостоятельно, положить лимон или другие добавки, которые сделают его вкус интересным, затем охладить и перелить в бутылку. Если же времени на приготовление нет и без покупного напитка обойтись не получится, лучше отдать предпочтению чаю с нулевым содержанием глюкозы.
2. Кокосовая вода
Кокосовая вода должна быть натуральной, без добавок. / Фото: bodynutrition.org
Главное преимущество кокосовой воды заключается в том, что она богата электролитами. Например, 500 мл напитка покрывают суточную норму кальция на 25%.
3. Фруктовый сок
Фруктовый сок больше не входит в здоровый рацион. / Фото: goodfon.ru
Раньше фруктовые сок входили в список здоровых продуктов, которые рекомендовали к употреблению врачи и диетологи. Однако сейчас их не советуют включать в ежедневный рацион из-за высокого содержания сахара. Да, фрукты очень полезны, благодаря большому количеству клетчатки, однако в состав соков она не входит, поэтому их употребление практически не приносит пользу организму. Даже если сок полностью натуральный и не содержит подсластители, природная концентрация сахара все равно остается очень высокой. Например, в стакане виноградного сока содержится 36 граммов сахара, а яблочного – 31 грамм, что достаточно много. А теперь представьте, если вы будете пить примерно литр сока в день. Вряд ли ваша фигура скажет вам за это спасибо.
4. Йогурты с добавками
Йогурты с добавками не стоит есть на правильном питании. / Фото: irecommend.ru
Развеиваем очередной миф, теперь про йогурты. Если вы до сих пор считаете, что ароматизированные йогурты являются диетическими продуктами, вынуждены вас разочаровать – это не так. В среднем они содержат около 25 граммов сахара, происхождение которого может быть разным. Так, если вы внимательно ознакомитесь с составом продукта, то обязательно обратите внимание на присутствие глюкозы, фруктозы, фруктового сока и пюре. Такое больше количество сахара отрицательно сказывается на работе бифидобактерий, за которые мы, собственно, и ценим йогурт. Советуем заменить ароматизированный вариант с добавками на аналог без наполнителей или кефир. Вы можете самостоятельно дополнить выбранный кисломолочный продукт ягодами или фруктами. Даже если вы самостоятельно положите в кефир или йогурт сахар, его все равно окажется меньше, чем в магазинном экземпляре.
5. Безлактозное молоко
В безлактозном молоке не должно быть добавок. / Фото: allergieplatform.nl
Люди, которым противопоказано употребление лактозы, предпочитают включать в свое меню соевое, миндальное, овсяное или рисовое молоко. Однако, учитывая их специфический натуральный вкус, производители принимают решение снабдить их некоторыми добавками, чтобы продукты больше нравились потребителям. Вот так на прилавках магазинов появляются различные варианты с сиропами, подсластителями и прочими, не слишком полезными добавками. Увлекаясь таким молоком, вы выпиваете «сахарную бомбу». На первый взгляд кажется, что ванильное, шоколадное или банановое безлактозное молоко абсолютно безобидно, но на самом деле стаканчик такого продукта сравнится по калорийности с куском Киевского торта.
6. Кофейные напитки
Латте с шапкой из сливок по калорийности сравнится с ужином. / Фото: dimaestri.com
В последнее время кофе стал ассоциироваться с бодростью, энергией и продуктивностью, поэтому у большинства людей появился своеобразный утренний ритуал – начинать день со стаканчика кофе с собой. Увы, обычное эспрессо без добавок имеет не такую большую популярность среди потребителей, а вот капучино, латте, раф и прочие кофейные напитки разлетаются как горячие пирожки. Сливки, сиропы, маленькие зефирки, тертый шоколад, карамель – и это далеко не весь список того, что добавляет бариста в кофе. Если подсчитать все допы, то в сумме окажется, что в одном стаканчике капучино оказался полноценный прием пищи, причем с запредельной дозой сахара. Например, если вы захотите начать день с ванильного латте среднего размера, то станете счастливым обладателем 37 граммов сахара, а вот большое шоколадное мокко пойдет еще дальше и подарит 67 граммов.
Если вы не представляете свое утро без кофе и предпочитаете вариант на вынос, а не сваренный дома, выбирайте обычный капучино или латте без сиропа и прочих добавок. Можете добавить чайную ложку сахара и каплю молока. В этом случае вы точно будете уверены, что случайно не поужинали стаканчиком кофе.
7. Какао
Горький вкус какао маскируют добавками. / Фото: malocoffee.ru
Любители черного шоколада знают, какой он горький на вкус из-за высокого процента какао-бобов. Да-да, натуральный какао на вкус совсем несладкий, но бариста приходится избавляться от горечи, чтобы напиток нравился людям. Каким образом они это делают? Правильно, с помощью убойной дозы сахара. В результате напиток превращается в десерт, но на это никто не обращает внимание. А если вы еще и попросите организовать шапку из взбитых сливок, то калорийность увеличится до 400 (!) ккал. Что касается сахара, то его будет около 43 граммов – это больше, чем в маленькой бутылке колы.
8. Спортивные напитки
Калорийные спортивные напитки можно пить только перед серьезными нагрузками. / Фото: professionali.ru
Еще один тайный враг. Выпивая одну порцию такого напитка, вы добавляете к рациону целых 50 граммов сахара. С одной стороны, содержание такого количества в подобном продукте и имеет смысл: сахар дарит энергию, которая необходима перед тренировкой и получением серьезных нагрузок. Но если вы не собираетесь заниматься в спортзале или бежать марафон, можете смело отказаться от глюкозной бомбы.
