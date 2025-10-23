8 напитков, в которых сахара больше, чем в газировке

1. Холодные чаи

Магазинные холодные чаи в бутылках очень калорийные. / Фото: pinterest.com

2. Кокосовая вода

Кокосовая вода должна быть натуральной, без добавок. / Фото: bodynutrition.org

3. Фруктовый сок

Фруктовый сок больше не входит в здоровый рацион. / Фото: goodfon.ru

4. Йогурты с добавками

Йогурты с добавками не стоит есть на правильном питании. / Фото: irecommend.ru

5. Безлактозное молоко

В безлактозном молоке не должно быть добавок. / Фото: allergieplatform.nl

6. Кофейные напитки

Латте с шапкой из сливок по калорийности сравнится с ужином. / Фото: dimaestri.com

7. Какао

Горький вкус какао маскируют добавками. / Фото: malocoffee.ru

8. Спортивные напитки

Калорийные спортивные напитки можно пить только перед серьезными нагрузками. / Фото: professionali.ru