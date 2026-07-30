Что посадить в начале августа, чтобы успело созреть до холодов

Август — месяц, когда огородники обычно начинают понемногу завершать сезон. Лук и чеснок уже убраны, помидоры дозревают, а на освободившихся грядках зияют пустоты. Но именно сейчас, в начале августа, открывается «второе окно» для посева, о котором многие даже не подозревают.







Около десятка культур, посаженных в первой половине августа, успевают дать урожай до заморозков.

Листовая зелень — самый быстрый и благодарный вариант

Редис, дайкон и репа

Пекинская капуста и пак-чой — для тех, кто хочет попробовать что-то новое

Свекла и морковь (если есть запас времени)

Многолетний лук и пряности — посадка с прицелом на весну

Сидераты

Правила успешного августовского посева

Им хватает короткого, но еще теплого отрезка лета.Почва еще хорошо прогрета, световой день достаточно длинный, а большинство вредителей уже не так активны. При этом многие культуры в осеннем посеве растут даже лучше, чем весной. Главное — выбрать правильные культуры и соблюсти несколько простых правил.Зелень — настоящая королева августовских посевов. Укроп, петрушка, кинза, руккола, шпинат и листовой салат, посеянные до 20-х чисел августа, успевают дать нежные молодые листья до октября. В прохладную погоду зелень получается особенно сочной и ароматной, в жару та же руккола быстро идет в стрелку и грубеет.Шпинат — отдельная история. Посеянный сейчас, он нарастит мощную зеленую розетку уже к осени и выдерживает понижение температуры до -6 градусов. Листовые салаты всех видов (руккола, кресс-салат, латук, листовая горчица) взойдут за 3-5 дней, а через 3-4 недели можно будет срезать нежную витаминную зелень.Семена укропа, петрушки и других культур с плотной оболочкой лучше замочить в горячей (но не кипящей) воде на 12-24 часа. Вода окрасится в коричневый цвет. Это сходят эфирные масла, которые мешают прорастанию.Редис — классика августовского посева.Осенний редис часто вкуснее весеннего. При коротком дне и прохладных ночах корнеплоды наливаются сочными и сладкими, а не деревянистыми. Скороспелые сорта созревают за 25-35 дней. До 10 августа можно успеть с сортами «красный великан» и «ледяная сосулька». Они созревают около двух месяцев, вырастают крупнее обычных и отлично лежат.Дайкон сеют с конца июля до 10 августа. Осенние прохладные ночи для него идеальны, именно в короткий день он наливает крупные сочные корни, а не уходит в цвет. Сорт «миноваси» дает гигантские корнеплоды, но земля должна быть вскопана глубоко.Репа тоже любит прохладу и хорошо удается при посеве в первой половине августа. Посеянная сейчас, она будет дольше храниться. Такой урожай легко пролежит в погребе до следующей весны.Китайская капуста (пекинская и пак-чой) созревает быстро — за 40-50 дней. При августовском посеве она не уходит в стрелку, как часто бывает весной, а формирует плотные кочаны или розетки. Она менее требовательна к теплу, чем белокочанная капуста, и не боится холодов.В регионах с теплой долгой осенью можно рискнуть посеять раннеспелые сорта свеклы и моркови. Они созреют к концу сентября и, как правило, получаются удивительно сладкими. Холод преобразует крахмал в сахар. Но рассчитывать на крупные корнеплоды не стоит, зато молодые, хрустящие и сладкие овощи будут на столе.Выбирайте только ранние сорта — «парижская каратель» для моркови, столовые сорта для свеклы.Начало августа — лучшее время для посева многолетников: лука-батуна, шнитт-лука, многоярусного лука, лука джусай. До холодов они успеют укорениться, а весной дадут раннюю зелень одними из первых, когда на грядках еще ничего нет. То же касается щавеля и любистока.Все грядки, освободившиеся после раннего картофеля, лука и чеснока, разумно не оставлять пустыми до весны, а засеять сидератами. Горчица, фацелия и овес, посеянные до конца августа, успевают набрать зеленую массу. Их корни рыхлят и структурируют почву, а зелень, заделанная в землю, станет отличным органическим удобрением.Выбирайте только скороспелые сорта с циклом 30-50 дней от посева до сбора. Позднеспелые культуры в августе сеять уже поздно.Замачивайте семена с плотной оболочкой (укроп, петрушка, морковь) — это ускорит всходы.Поливайте регулярно и не допускайте пересыхания почвы. В августе солнце ещё может быть беспощадным. Поливайте ранним утром или вечером.Защищайте посевы от палящего солнца агроволокном или затеняющей сеткой. Когда ночи станут прохладными, укрытие поможет продлить вегетацию.Мульчируйте грядки тонким слоем перегноя или торфа — это сохранит влагу и защитит всходы.