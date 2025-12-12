Для чего в лифте зеркало

Сейчас практически во всех современных лифтах есть большое зеркало. И это очень удобно. За несколько секунд поездки можно сделать селфи, поправить макияж, прическу или одежду. А можно просто полюбоваться своим отражением. Однако у этого элемента есть более важные функции. И о них мало кто знает. Зеркало в кабине лифта выполняет пять важных функций!

1. Создает иллюзию большой скорости

2. Помогает справиться со страхом замкнутого пространства

3. Создает ощущение безопасности

4. Помогает отвлечься

5. Расширяет кругозор людям с ограниченными возможностями

Зеркало в лифте делает кабинку просторнее!Офисные и жилые здания 21 века — это самые настоящие небоскребы. С каждым годом их высота увеличивается и подниматься с одного этажа на другой при помощи обычно лестницы просто нереально. Да и это ни к чему, поскольку все дома имеют комфортные лифты. Правда, со временем привыкаешь даже к такому прогрессу — люди периодически жалуются на то, что лифт очень медленно и долго передвигается.К примеру, в Нью-Йорке был случай, когда в крупном офисном центре случился конфликт в компании. Сотрудники жаловались, что тратят слишком много времени в лифте. Якобы его пора заменить на скоростной. И поскольку никто не хотел идти на компромисс, директору фирмы пришлось обратиться в строительную компанию с просьбой усовершенствовать средство передвижения. Причем, решение было уникальным — инженеры просто установили зеркала в лифте. Оказалось, они создавали иллюзию большой скорости во время движения. Сотрудникам не стали раскрывать все подробности усовершенствования, но они отметили, что кабина стала подниматься намного быстрее.В лифте может случиться клаустрофоия.Лифт — это быстрый и удобный способ оказаться на нужном этаже, но для некоторых людей такое передвижение превращается в настоящую пытку.Это касается тех, кто испытывает болезненный страх перед тесными помещениями закрытого типа. И именно лифт является таким! Этот страх называют «клаустрофобией». Люди, находясь в лифте, могут испытывать нехватку воздуха, повышенное сердцебиение, головокружение и тревогу.Зеркало в лифте помогает побороть страх замкнутого пространства.Наличие в лифте зеркала помогает людям справиться со страхом. Оно зрительно расширяет пространство — происходит некий обман восприятия и пассажиру не так волнительно в нем передвигаться. Также, видя свое отражение, создается впечатление, что он не один, а значит не в «ловушке». Вот так с помощью зеркала можно обмануть подсознание и без панической атаки передвигаться в лифте.Зеркало в лифте дает ощущение безопасности!А еще зеркало помогает ощутить безопасность во время передвижения с незнакомцами. С помощью зеркального отражения можно незаметно наблюдать, как ведет себя тот или иной пассажир в целях своей безопасности. Современные психологи считают, что зеркала в лифте оказывают сильное влияние на людей — они начинают соблюдать установленные нормы общественного поведения. Считается, что в кабинах, где есть зеркало, наблюдается меньше случаев вандализма и непристойного поведения. Пассажир даже наедине с собой ведет себя достойно, когда смотрит на сове отражение. Вот так с помощью простого элемента можно легко дисциплинировать даже самого неугомонного хулигана.Зеркало в лифте помогает отвлечься...Лифт — кабинка, которой даже не куда посмотреть. По сути, поездка превращается в скучное время препровождения. И вот именно зеркало помогает отвлечься и не загрустить. Куда приятнее смотреть на свое отражение, чем на скучные серые стены лифта. Оно помогает отвлечь внимание, рассмотреть свой внешний вид и сделать парочку красивых селфи.Зеркало в лифте помогает передвигаться людям на инвалидном кресле!Пожалуй, одной из важный функций зеркала в лифте является обеспечение комфортного передвижения для людей с ограниченными возможностями. К примеру, пассажиру в инвалидной коляске, который передвигается без сопровождающих, не нужно разворачиваться. Ему достаточно с помощью зеркала оценить въезд и выезд, а затем безопасно совершить маневр — выехать.Сейчас даже существуют определенные стандарты по ГОСТу. В лифте обязательно нужно устанавливать зеркало, если размеры самой кабинки не позволяют развернуть инвалидное кресло.Самый первый лифт придумали в 1 веке.Это интересно! Самый первый лифт был изобретен в еще в первом веке до нашей эры. Создателем стал архитектор из Рима. Конструкция была создана согласно всем законам физики и математики. Правда, подъемный механизм был установлен на улице, а не в здании. А вот в Москве первый лифт появился в начале 19 века. Сейчас самым скоростным считается японский лифт — он достигает скорости 72 километра за час. Он расположен в небоскребе в Тайване.Если верить мировой статистике, то каждый год 85% населения пользуется лифтом.