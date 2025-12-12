Для чего в лифте зеркало

Сейчас практически во всех современных лифтах есть большое зеркало. И это очень удобно. За несколько секунд поездки можно сделать селфи, поправить макияж, прическу или одежду. А можно просто полюбоваться своим отражением. Однако у этого элемента есть более важные функции. И о них мало кто знает. Зеркало в кабине лифта выполняет пять важных функций!
1. Создает иллюзию большой скорости
Зеркало в лифте делает кабинку просторнее!
Офисные и жилые здания 21 века — это самые настоящие небоскребы. С каждым годом их высота увеличивается и подниматься с одного этажа на другой при помощи обычно лестницы просто нереально. Да и это ни к чему, поскольку все дома имеют комфортные лифты. Правда, со временем привыкаешь даже к такому прогрессу — люди периодически жалуются на то, что лифт очень медленно и долго передвигается.
К примеру, в Нью-Йорке был случай, когда в крупном офисном центре случился конфликт в компании. Сотрудники жаловались, что тратят слишком много времени в лифте. Якобы его пора заменить на скоростной. И поскольку никто не хотел идти на компромисс, директору фирмы пришлось обратиться в строительную компанию с просьбой усовершенствовать средство передвижения. Причем, решение было уникальным — инженеры просто установили зеркала в лифте. Оказалось, они создавали иллюзию большой скорости во время движения. Сотрудникам не стали раскрывать все подробности усовершенствования, но они отметили, что кабина стала подниматься намного быстрее.
2. Помогает справиться со страхом замкнутого пространства
В лифте может случиться клаустрофоия.
Лифт — это быстрый и удобный способ оказаться на нужном этаже, но для некоторых людей такое передвижение превращается в настоящую пытку.
Зеркало в лифте помогает побороть страх замкнутого пространства.
Наличие в лифте зеркала помогает людям справиться со страхом. Оно зрительно расширяет пространство — происходит некий обман восприятия и пассажиру не так волнительно в нем передвигаться. Также, видя свое отражение, создается впечатление, что он не один, а значит не в «ловушке». Вот так с помощью зеркала можно обмануть подсознание и без панической атаки передвигаться в лифте.
3. Создает ощущение безопасности
Зеркало в лифте дает ощущение безопасности!
А еще зеркало помогает ощутить безопасность во время передвижения с незнакомцами. С помощью зеркального отражения можно незаметно наблюдать, как ведет себя тот или иной пассажир в целях своей безопасности. Современные психологи считают, что зеркала в лифте оказывают сильное влияние на людей — они начинают соблюдать установленные нормы общественного поведения. Считается, что в кабинах, где есть зеркало, наблюдается меньше случаев вандализма и непристойного поведения. Пассажир даже наедине с собой ведет себя достойно, когда смотрит на сове отражение. Вот так с помощью простого элемента можно легко дисциплинировать даже самого неугомонного хулигана.
4. Помогает отвлечься
Зеркало в лифте помогает отвлечься...
Лифт — кабинка, которой даже не куда посмотреть. По сути, поездка превращается в скучное время препровождения. И вот именно зеркало помогает отвлечься и не загрустить. Куда приятнее смотреть на свое отражение, чем на скучные серые стены лифта. Оно помогает отвлечь внимание, рассмотреть свой внешний вид и сделать парочку красивых селфи.
5. Расширяет кругозор людям с ограниченными возможностями
Зеркало в лифте помогает передвигаться людям на инвалидном кресле!
Пожалуй, одной из важный функций зеркала в лифте является обеспечение комфортного передвижения для людей с ограниченными возможностями. К примеру, пассажиру в инвалидной коляске, который передвигается без сопровождающих, не нужно разворачиваться. Ему достаточно с помощью зеркала оценить въезд и выезд, а затем безопасно совершить маневр — выехать.
Сейчас даже существуют определенные стандарты по ГОСТу. В лифте обязательно нужно устанавливать зеркало, если размеры самой кабинки не позволяют развернуть инвалидное кресло.
Самый первый лифт придумали в 1 веке.
Это интересно! Самый первый лифт был изобретен в еще в первом веке до нашей эры. Создателем стал архитектор из Рима. Конструкция была создана согласно всем законам физики и математики. Правда, подъемный механизм был установлен на улице, а не в здании. А вот в Москве первый лифт появился в начале 19 века. Сейчас самым скоростным считается японский лифт — он достигает скорости 72 километра за час. Он расположен в небоскребе в Тайване.
Если верить мировой статистике, то каждый год 85% населения пользуется лифтом.
