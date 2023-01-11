Муть какая-то: в чем подвох между фильтрованным и нефильтрованным пивом

Все дело в технологии производства. /Фото: grandactive.ru.

Лагер почти всегда будет чистым и светлым. /Фото: foodandwine.com.

Всякий эль будет мутным. /Фото: postershop.me.

Бывает два вида брожения. /Фото: rusichsamogon.ru.

Фильтрация пива сняла многие проблемы . /Фото: sector-t.com.