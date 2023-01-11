Муть какая-то: в чем подвох между фильтрованным и нефильтрованным пивом

Каждый любитель пенистого забористого напитка должен знать о том, что все пиво делится на фильтрованное и нефильтрованное. В действительности деление это куда более дробное, но представить вопрос можно и так, во всяком случае если упростить совсем уж «до модели». Впрочем, сегодня нас интересует другой вопрос: есть ли какая-то принципиальная разница между двумя напитками с разной степенью фильтрации за исключением их прозрачности.
Все дело в технологии производства. /Фото: grandactive.ru.
Пиво бывает двух основных видов: лагер – продукт низового брожения и эль – продукт верхнего брожения. Отличаются они главным образом способом производства и степенью замутнения. Все эли – мутные. Почти все лагеры – чистые и прозрачные. Мутнеет пиво во время брожения из-за остающихся в жидкости избыточных дрожжей и белков. Вот только при низовом брожении осадка фактически не остается, так как дрожжи при производстве лежат на самом дне емкости. Это наделяет лагер особенными вкусовыми и эстетическими качествами. Конечно же, большинству людей нравится именно «чистое» и прозрачное пиво.
Лагер почти всегда будет чистым и светлым. /Фото: foodandwine.com.
Однако, существует одно большое «но». Даже с использованием современных технологий производство лагера сложнее, а значит занимает больше времени и обходится дороже. Что особенно «кусается» при действительно массовом производстве напитка. Дело в том, что для брожения лагера следует поддерживать температуру в 5-13 градусов по Цельсию. Процесс брожения при этом занимает 10-12 суток, а дозревание пива занимает около 3-7 дня при этом температура должна быть в пределах 3-4 градусов!
Всякий эль будет мутным. /Фото: postershop.me.
С элями все куда проще: такому брожению нужна температура в 18-22 градуса, а срок приготовления занимает 5-7 дней и еще 6-7 дней нужно на дозревание продута. Таким образом «самый быстрый» лагер можно получить через 13 дней, а эль уже через 11. Эта разница только кажется небольшой, для производителя она колоссальна.
Бывает два вида брожения. /Фото: rusichsamogon.ru.
В последствии люди научились фильтровать пиво, удаляя из него лишние дрожжи и белки после брожения. Поэтому фильтрованный эль визуально не будет отличим от лагера. А так как в наше время все гоняются только за прибылью, то производители «массового продукта» пошли еще дальше. Они или сильно сокращают, или вообще отказываются от периода дозревания. Только что забродивший продукт просто пропускают через фильтрующую установку, газируют и отправляют на продажу. Причем делают это как с элями, так и с лагерами. При этом на этикетках далеко не всегда указывается, продукт какого именно брожения держит в руках человек: нижнего или верхнего.
Фильтрация пива сняла многие проблемы. /Фото: sector-t.com.
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