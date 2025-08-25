Завораживающая красота шотландского замка Каудор, который прославился благодаря Шекспиру. | Фото: secret-scotland.com.

Несмотря на многовековую историю и суровый вид в замке призраки не водятся, что совсем несвойственно старинным замкам (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: europeanwaterways.com.

Замок Каудор хранит немало захватывающих историй, а вот убийства в нем никто не совершал (Шотландия). | Фото: greatbritishgardens.co.uk.

Более 500 лет замок Каудор принадлежит одному шотландскому знатному роду – графам Каудорским (Шотландия).

Суровый облик замкового поместья вдохновили Шекспира перенести в Каудор трагическое действие убийство короля, происходящее в легендарной трагедии «Макбет» (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: greatbritishgardens.co.uk.

Историческая достопримечательность сохранила атмосферу XVII века, того времени, когда он последний раз перестраивался (Cawdor Castle, Шотландия).

Внутри замка царит полумрак, ведь в тот период маленькие окна могли уберечь владельца от посягательств недоброжелателей (Cawdor Castle, Шотландия).

Все самое ценное и представляющее исторический интерес выставлено в музейной части замка, где каждый гость сможет окунуться в удивительную атмосферу тех времен (Cawdor Castle, Шотландия).

Посетители смогут увидеть и некоторые спальни, включая главы именитого семейства (Cawdor Castle, Шотландия).

Ландшафтным дизайном представители знатного рода занимаются на протяжении 300 лет (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: greatbritishgardens.co.uk.

Посетители замка могут испытать себя, отправившись в лабиринт – упрощенную копию Кносского лабиринта, что на острове Крит (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Вокруг главной резиденции разбит великолепный садово-парковый ансамбль (Cawdor Castle, Шотландия).

Экскурсия для посетителей по замку заканчивается тем, что все могут прогуляться по саду, наслаждаясь прекрасными топиариями и благоухающими цветами (Cawdor Castle, Шотландия). | Фото: europeanwaterways.com.