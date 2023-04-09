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Почему стричь мужа — плохая примета?

Известная библейская легенда о Самсоне и Далиле, срезавшей косы мужа и таким образом лишившей его силы, легла в основу суеверия, в которое до сих пор верят многие современные женщины.

Волосам человека вообще во все времена приписывалось сакральное значение, и примет, с ними связанных, великое множество. Разберёмся в одной из них — о запрете стричь мужа.
Почему стричь мужа — плохая примета?
«Далила обрезает волосы Самсону». Л. Кранах Младший

Суеверие от предков


В народе издавна считается, что волосы — это своеобразный энергетический «накопитель» и проводник. Кончики волос как будто бы собирают получаемый человеком негатив, поэтому их регулярно рекомендуется хотя бы слегка подстригать. При этом плохую энергию с этих кончиков «забирает» себе тот, кто стрижёт. И одно дело, если это человек посторонний, и другое — если близкий, который оставляет таким образом весь негатив в семье и притягивает неприятности.

Особенно плохо, если волосы мужу стрижёт его собственная жена. По примете, женщина таким образом сокращает мужчине его жизненный цикл, лишает силы. Вместе с плохой энергией уходит и хорошая, нанося вред здоровью. Считается, что муж после этого может заболеть.

Предки-славяне подмечали: часто после того, как мужу подстригла волосы жена, в семью приходили несчастья, наступал разлад, ссоры, измены. Бытует и чисто практическое объяснение: если мужчина не хочет тратить деньги на услуги парикмахера, а просит жену его подстричь, то выходит, что он экономит деньги. Подобная экономия «на волосах» напротив снижает уровень семейного достатка.
Почему стричь мужа плохая примета?

Эзотерическая версия


Эзотерики также убеждены, что жене не стоит брать на себя функции домашнего парикмахера, однако объясняют это по-другому. Мол, супруги с течением времени соединяются биополями, становятся единым целым с энергетической точки зрения. И это единое целое с годами должно становиться только сильнее. Если же каким-либо образом биополе одного из супругов нарушается, то страдают оба: в семью приходит разлад, ссоры, развод. Эзотерики говорят, что жена, срезающая волосы с «накопившейся в них информацией», лишает положительной энергии не только своего мужа, но и себя, наносит вред их единому биополю. Последствия такого вторжения крайне сложно нейтрализовать.

Поэтому стричь мужа не рекомендуют и современные «волшебники». Но, как известно, на все случаи у них существуют «рецепты», поэтому если жена всё-таки решает подровнять мужу волосы, то она должна придерживаться некоторых правил. Во-первых, быть в добром настроении и не иметь на супруга обид и скрываемой злости. Во-вторых, стрижку следует делать утром или днём в понедельник, вторник или четверг. Это «мужские» дни недели, наиболее подходящие для стрижки. В-третьих, ножницы необходимо предварительно промыть под проточной водой, чтобы энергетически «очистить», а затем трижды «срезать» ими воздух над головой супруга. Повторить этот ритуал нужно и по окончанию стрижки.

Кроме того, эзотерики утверждают, что необходимо принимать во внимание и фазы луны. Например, в полнолуние лучше воздержаться от стрижки, иначе волосы утратят свою красоту, да и стрижка наверняка получится неудачной. Лучше всего заниматься причёской на растущую луну. После стрижки в такой день волосы будут быстрее расти и станут более крепкими. На убывающую луну тоже можно подстригаться, это нейтральное время. Волосы после стрижки в эти дни будут расти постепенно, и причёска сохранится на более длительное время.

И конечно, стоит помнить главное: суеверия сильны только для тех, кто в них верит и всюду ищет им подтверждения.

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Почему стричь мужа — плохая примета?

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