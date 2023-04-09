Почему стричь мужа — плохая примета?
Известная библейская легенда о Самсоне и Далиле, срезавшей косы мужа и таким образом лишившей его силы, легла в основу суеверия, в которое до сих пор верят многие современные женщины.
Волосам человека вообще во все времена приписывалось сакральное значение,
и примет, с ними связанных, великое множество. Разберёмся в одной из них — о запрете стричь мужа.
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