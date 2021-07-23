Секреты выращивания корневого сельдерея

Сельдерей – это корнеплод с богатым содержанием витаминов и других полезных веществ. Он просто обязан расти на нашем огороде, чтобы потом радовать нас в зимнее время. Вырастить его сможет каждый желающий. Для этого нужно изучить секреты и способы его выращивания.



Первый и важный секрет – сроки созревания сельдерея. При покупке семян необходимо выбирать раннеспелые сорта. Ведь плоды сельдерея будут зрелыми и готовыми к употреблению только через 4-7 месяцев после посадки. А выращивать его лучше при помощи рассады.







Подготовка семян корневого сельдерея к посеву

Выращивание рассады сельдерея корневого

Высадка корневого сельдерея в грунт

Секреты ухода и выращивания корневого сельдерея

Правила полива

Удобрения и подкормки

Рыхление почвы

Окучивание

Обрезка листьев и боковых корней

Уборка урожая

Капризные семена сельдерея очень быстро теряют свою всхожесть. Поэтому высаживать нужно только свежесобранные семена.Кожица каждого семечка содержит эфирное масло, которое выполняет защитную функцию. Оно оберегает семена от многих неприятных моментов, но одновременно возникают трудности во время их проращивания. Именно поэтому семена не стоит сразу высаживать в почву. Сначала их необходимо замочить в теплой воде и оставить на 48 часов.Большую эффективность, чем намачивание, может дать только проращивание семян. Способ стандартный для многих семян – в небольшую посуду нужно положить влажную ткань, а на нее семена. Пока они не проклюнутся, нужно поддерживать влажность и ежедневно (а лучше 3 раза в сутки) менять воду.Лучший период для высевания проклюнувшихся или намоченных семян начинается примерно пятого февраля и заканчивается в середине марта.В качестве грунта подойдет смесь песка и биогумуса (в одинаковых пропорциях). Но лучшей почвенной смесью будет такой состав: коровяк и дерновая земля (по одной части), перегной (две части), торф (шесть частей).Подготовленной грунтовой смесью наполняют ящики и высевают семена. Так как семена очень мелкие, можно «луночки» для них делать при помощи спички. В каждое отверстие укладывают по одному семечку. Сверху все семена присыпают пятимиллиметровым слоем грунта и закрывают прозрачной пленкой. Ящики переносят в темное и теплое помещение. Увлажнять нужно только подсыхающую почву методом опрыскивания. Приблизительно через 7-8 дней появятся всходы.Появившимся росткам для дальнейшего роста и развития необходимо солнце, свет и тепло (примерно шестнадцать градусов). Ящики надо переставить на подоконники, а иногда выносить на солнечный свет (на лоджию или балкон). Поливать хрупкие и нежные всходы нельзя, можно только опрыскивать.Следующий этап – пикировка – проводится тогда, когда на рассаде появятся два полноценных листочка. Перенося растения в отдельные емкости, необходимо прищипывать основной корень приблизительно на треть. Точка роста сеянцев должна оставаться на поверхности грунта.Перед пересадкой растений на открытые грядки можно провести пару подкормок. Настой куриного помета или слабый марганцовый раствор вносится методом опрыскивания.Торопиться с пересадкой не стоит – дождитесь настоящей теплой погоды. Оптимальное время – середина мая. Чтобы корнеплод вырос здоровым и крупным, необходимо соблюдать два условия:Расстояние между рассадой – не меньше 30 сантиметров.Точку роста нельзя заглублять.Посадку лучше проводить в утреннее время, а еще лучше в облачную погоду. В день посадки растения нужно обильно полить. Если есть риск существенного ночного понижения температуры, то каждый кустик рассады можно накрыть стеклянной банкой или бутылкой из пластика.Поливы проводятся непосредственно под корень, обильно. Почва не должна пересыхать, поддерживайте ее постоянную влажность. Со дня высадки рассады и до сбора урожая необходимо проводить регулярные поливы сельдерея.На каждом этапе развития растения нужны разные подкормки. Всего таких важных этапов – четыре. Подкармливать растения необходимо тоже четыре раза.Первая подкормка нужна сельдерею для хорошего укоренения и быстрого роста. Она проводится примерно через семь дней после переноса рассады в открытый грунт. На данном этапе лучше воспользоваться органическим удобрением, например травяным настоем.Для такого настоя желательно использовать окопник или крапиву, но и другие травы тоже пригодятся (например, ромашка, сурепка, полевой хвощ и другие). Такая подкормка даст растениям необходимые в этот период развития калий и азот.Вторая подкормка проводится еще спустя две недели. Опытные огородники рекомендуют использовать в качестве природного удобрения настой птичьего помета или коровяка.Третья и четвертая подкормка необходима растению для укрупнения корнеплода. Суперфосфатное удобрение можно вносить примерно в середине лета. А через несколько недель подкормите сельдерей раствором с борной кислотой.Всем растениям (а точнее их корневой системе), и сельдерею в том числе, для качественного роста необходим хороший воздухообмен. Рыхление почвы – это один из простых способов обеспечить растение необходимым воздухом. Поэтому изредка рекомендуется взрыхлять междурядья.Такая процедура сельдерею категорически противопоказана. По мере роста корнеплода наоборот нужно убирать от него лишнюю землю. Это будет способствовать укрупнению плода.Когда корнеплод сельдерея увеличивается в размерах, рекомендуют убирать вокруг него лишнюю почву. В процессе этой процедуры можно обнаружить на корнеплоде появившиеся боковые корешки. Их обязательно нужно обрезать. Такие горизонтальные корешки не только портят внешний вид, но и забирают часть питательных веществ у основного корня.Сельдерей – это растение, у которого годятся в пищу не только его корнеплоды, но и листовая часть. Ее можно использовать для приготовления салатов. Обрезать листья сельдерея лучше в сентябре, когда все силы растение должно отдавать на увеличение размера корнеплода. Рекомендуют срезать только крайние листья.Так как сроки созревания сельдерея наступают поздно, то собирать урожай придется с наступлением октября. Это один из последних овощей, которые закрывают дачный сезон. Корнеплоды не боятся существенного снижения температуры воздуха. Они сохраняют свои качественные характеристики и при небольших заморозках. Даже трехградусный мороз они переносят с легкостью.Наверное, многие теперь поверили, что выращивать корневой сельдерей действительно не трудно. Необходимо только четко соблюдать основные моменты в процессе ухода за этим овощным растением.