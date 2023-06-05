Как делают шоколад

В современном мире при разработке автомобиля не обойтись без компьютерного моделирования, но никакой компьютер не в силах обнаружить потенциальные недостатки в безопасности машины. Выявить все слабые места модели можно лишь в «боевых» условиях, поэтому крупнейшие автогиганты ежегодно разбивают несколько сотен машин, чтобы убедиться в их надежности. Все известные автобрэнды имеют полигоны для всестороннего испытания своих изделий на прочность, есть и независимые лаборатории.



Сегодня мы на примере аккредитованного немецкого краш-центра ADAC разберемся, как проходят краш-тесты автомобилей.







Текст Шкодапортал.Ру



Добро пожаловать в краш-центр ADAC в баварском городе Ландсберг. Центр аккредитован и соответствует требованиям Euro NCAP — европейского комитета по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности. (Фото Michael Dalder | Reuters):















Через 0,026 секунды: бампер машины после удара вдавливается. Сила, превышающая массу автомобиля в 30 раз, затормаживает его движение приблизительно на линии передних сидений. Однако пассажиры и водитель, если они проигнорировали пристегнуться ремнями безопасности, продолжают по инерции движение в салоне с той же скоростью — 80 км/час.

Через 0,039 секунды: водитель с сиденьем перемещается вперёд на 15 см.

Через 0,044 секунды: водитель упирается грудной клеткой в рулевое колесо и ломает его.

Через 0,05 секунды: деформация автомобиля замедляется, он резко останавливается. При этом сила инерции продолжает действовать на объекты внутри машины. Сила перегрузок, воздействующих на пассажиров и водителя, в 80 раз превышает их собственный вес.

Через 0,068 секунды: водитель с усилием в 9 тонн врезается в приборный щиток.

Через 0,092 секунды: водитель и сидящий спереди пассажир синхронно головами врезаются в переднее ветровое стекло, получая смертельные травмы.

Через 0,1 секунды: повисший на руле водитель откидывается назад — в это время он уже мёртв.

Через 0,11 секунды: транспортное средство начинает откатываться назад.

Через 0,113 секунды: не пристёгнутый задний пассажир, сидевший за водителем, к этому времени долетает до переднего кресла и наносит второй удар. Если водитель к этому моменту чудом оставался жив, то данный удар его добьёт. Задний пассажир также получает при столкновении смертельные травмы.

Через 0,15 секунды: сила инерции исчерпана. Машина окончательно останавливается. Лишь обломки пластика и металла вместе со стеклянными осколками разлетаются в стороны. Облако пыли окутывает место столкновения. В салоне неподвижно лежат тела.

