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Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Пальто - популярный предмет гардероба как у мужчин, так и у женщин. Из-за регулярной носки верхняя одежда пачкается, однако частая стирка может испортить внешний вид вещи. Необязательно отправлять пальто в химчистку после малейшего пятнышка. 

У грязи не останется никаких шансов, если воспользоваться рекомендациями по самостоятельному восстановлению верхней одежды.

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Подготовительные меры

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Обязательно изучите рекомендации производителя 

Сперва внимательно осмотрите изделие, чтобы выявить все загрязнения. Иногда достаточно смахнуть пыль, и пальто будет как новое. Если обнаружили пятна, придется их точечно зачищать. Изучите ярлычок на одежде и узнайте тип материала. В случае смешанного состава, обращайте внимание на натуральные волокна, поскольку именно они требуют деликатного подхода. Стирать вещи из натуральных материалов допустимо лишь в экстренных случаях и только вручную с температурой воды до 30 градусов. Категорически запрещается тереть, сжимать и выкручивать пальто, поскольку вещь может деформироваться.

1. Драповое изделие

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Драп - плотная шерстяная материя 

Ткань из плотной шерсти не линяет, не заминается и не меняет оттенок на солнце. Для драпа лучше использовать сухие методы очистки, поскольку после стирки в горячей жидкости вещь может сесть.

1. Очистить пыль поможет жесткая щеточка, которой надо двигать по направлению ворсинок.

2. Разведите моющее средство с водой и точечно обработайте каждое пятнышко. Спустя минут 5-10 протрите верхнюю одежду влажной губкой, чтобы смыть мыльные частицы.

3. После очищения развесьте изделие на плечики и оставьте сушиться в комнате с хорошей циркуляцией воздуха.

2. Твидовое пальто

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Твидовые пальто практически не пачкаются и не мнутся 

Материал из эластичной шерсти обладает небольшим ворсом. Твид сложно испачкать и он не заминается. Изделие носится достаточно долго.

1. Для избавления от пыли пропылесосьте верхнюю одежду.

2. Свежее пятно достаточно просушить и счистить щеткой.

3. Если загрязнение въелось, обработайте его мыльным раствором. После почистите пальто влажной щеткой.

4. Сушить верхнюю одежду нужно горизонтально. Предварительно положите полотенца под пальто и сверху на него.

5. После высыхания прогладьте изделие с изнанки через влажную материю.

3. Кашемир

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Мягкий и нежный кашемир требует деликатного ухода 

С деликатным материалом нужно обходиться аккуратно. Из воздушного подшерстка горных козочек получается очень легкое и мягкое пальто.

1. Чтобы смахнуть пыль, достаточно воспользоваться влажной тканью.

2. На жирные загрязнения сперва нанесите немного очищенного бензина, а поверх - тальк. После полного высыхания счистите средства щеточкой.

3. Для удаления потных пятен протрите грязный участок мыльным раствором. Далее нанесите аммиак и сотрите остатки влажной салфеткой.

4. Если не можете определить происхождение загрязнения, смешайте в одинаковых долях глицерин с аммиаком. Несколько раз нанесите полученное вещество на пятно, а затем сотрите остатки.

5. Внимательно изучите этикетку, чтобы знать, можно ли стирать данную разновидность кашемира. Если влажная обработка допустима, придерживайтесь вышеописанных правил.

6. Перед сушкой слегка отожмите предмет гардероба и разложите его на полотенце. Вешать на плечики нельзя, иначе изделие растянется. Убедитесь, что поблизости нет отопительных устройств, а лучи солнца не светят прямо на пальто.

7. Гладить кашемир нельзя. Допустимо только отпаривание.

4. Другие шерстяные разновидности

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Если не уверены в материале пальто, воспользуйтесь универсальными советами 

Если не знаете наверняка, из какой ткани выполнена верхняя одежда, воспользуйтесь универсальными рекомендациями для шерстяных вещей. Предварительно протестируйте метод в незаметном месте на пальто.

1. Липкий ролик или щетка помогут избавиться от пылинок и мелкого мусора.

2. Затертые участки на рукавах, возле карманов и в воротниковой зоне протрите кашицей из нашатыря и поваренной соли (дозировка 1:4).

3. В процессе чистки загрязнений продвигайтесь от краев к центру, дабы избежать разводов на ткани.

4. Алкогольное пятно удаляется спиртово-уксусным раствором. Достаточно соединить продукты в равных долях.

5. Загрязнения иного характера можно вывести мыльно-нашатырным средством. Понадобится 100 мл теплой воды, 1 ст.л. жидкого мыла и 1 ст.л. нашатырного спирта.

6. Разложите сушиться пальто горизонтально. С обеих сторон положите полотенца, которые будут впитывать излишнюю влагу.

5. Кожаное изделие

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Кожаное пальто не теряет популярности во все времена 

Кожа - универсальный, эластичный и прочный материал, который практически не пачкается в процессе ношения. Кожаная верхняя одежда лидирует в трендах уже несколько лет подряд.

1. Пыль легко удаляется влажной текстильной салфеткой.

2. От поверхностных загрязнений и налета избавит мыльно-нашатырный раствор. Размешайте в стакане воды по 2 ст.л. средств и нанесите на пятна.

3. Засаленные области на рукавах, воротниковой зоне и около карманов сперва обработайте спиртом, а далее соком свежевыжатого лимона. Финальный этап - нанесение глицерина для смягчения кожи.

4. Солевые разводы эффективно удаляются уксусной кислотой.

5. Если нужно очистить подкладку, обрабатывайте эту часть отдельно от кожаной стороны. Отделите изнанку пальцами и застирайте испачканные места, используя как можно меньше воды, т.к. кожу мочить недопустимо.

6. Сушите пальто на плечиках.

6. Замша

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Вопреки ожиданиям, замша легко чистится в домашних условиях 

Кажется, что ухаживать за бархатистым материалом сложно. Однако мягкая дубленая кожа легко чистится подручными средствами.

1. Для избавления от пыли смочите вату в нашатыре и протрите диском пальто по направлению ворсинок.

2. Приготовьте молочно-содовый раствор (100 мл и 1 ч.л.), чтобы вывести пятна жира и восстановить лоснящиеся участки. Нанесите полученное вещество на 2-3 минуты и сотрите щеточкой для замши. Альтернативный вариант - присыпать пятна крахмалом и удалить его через несколько часов.

3. Разводы легко убираются канцелярской резинкой или хлебной коркой.

4. Для разглаживания заломов отпарьте вещь, а затем расположите пальто на плечиках.

5. Замшевый предмет гардероба допустимо стирать в мыльной воде. Чтобы предотвратить огрубение ткани, разведите на 1 л воды ½ ч.л. глицерина и обработайте вещь.

6. Заменитель замши запрещено стирать. В такой ситуации приготовьте пену из моющего средства и обработайте ею испачканные места. Спустя 2-3 минуты протрите участки губкой и удалите остатки влажной салфеткой.

7. Полиэстеровое пальто

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Полиэстер можно стирать и в машинке, и вручную 

Синтетическая ткань не мнется, поддается стирке и не деформируется.

1. Встряхните изделие, дабы избавить его от пыли или пройдитесь щеточкой.

2. Для удаления загрязнений воспользуйтесь пятновыводителем. Другой вариант - присыпьте испачканные места солью. Через 30 минут смойте продукт мыльным раствором.

3. С въевшимися пятнами справится раствор буры 10%. Обработайте им испачканный участок, потом нанесите сок лимона, а в конце смойте излишки влажной тканью.

4. Возможна и машинная (программа для синтетики), и ручная стирка.

8. Неопрен

Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Неопрен - крайне неприхотливый материал 

Универсальный и неприхотливый неопрен не заминается и не портится. Другие преимущества материала - на нем не оседают бактерии, не въедаются загрязнения и стекает влага.

1. Допустима машинная стирка на деликатной программе.

2. Сушить изделие нужно и с лица, и с изнанки. Периодически выворачивайте пальто и располагайте его подальше от прямых лучей солнца.

 

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