Ключевые советы, как почистить разные виды пальто без похода в химчистку

Пальто - популярный предмет гардероба как у мужчин, так и у женщин. Из-за регулярной носки верхняя одежда пачкается, однако частая стирка может испортить внешний вид вещи. Необязательно отправлять пальто в химчистку после малейшего пятнышка.

У грязи не останется никаких шансов, если воспользоваться рекомендациями по самостоятельному восстановлению верхней одежды.

Подготовительные меры

Обязательно изучите рекомендации производителя

Сперва внимательно осмотрите изделие, чтобы выявить все загрязнения. Иногда достаточно смахнуть пыль, и пальто будет как новое. Если обнаружили пятна, придется их точечно зачищать. Изучите ярлычок на одежде и узнайте тип материала. В случае смешанного состава, обращайте внимание на натуральные волокна, поскольку именно они требуют деликатного подхода. Стирать вещи из натуральных материалов допустимо лишь в экстренных случаях и только вручную с температурой воды до 30 градусов. Категорически запрещается тереть, сжимать и выкручивать пальто, поскольку вещь может деформироваться.

1. Драповое изделие

Драп - плотная шерстяная материя

Ткань из плотной шерсти не линяет, не заминается и не меняет оттенок на солнце. Для драпа лучше использовать сухие методы очистки, поскольку после стирки в горячей жидкости вещь может сесть.

1. Очистить пыль поможет жесткая щеточка, которой надо двигать по направлению ворсинок.

2. Разведите моющее средство с водой и точечно обработайте каждое пятнышко. Спустя минут 5-10 протрите верхнюю одежду влажной губкой, чтобы смыть мыльные частицы.

3. После очищения развесьте изделие на плечики и оставьте сушиться в комнате с хорошей циркуляцией воздуха.

2. Твидовое пальто

Твидовые пальто практически не пачкаются и не мнутся

Материал из эластичной шерсти обладает небольшим ворсом. Твид сложно испачкать и он не заминается. Изделие носится достаточно долго.

1. Для избавления от пыли пропылесосьте верхнюю одежду.

2. Свежее пятно достаточно просушить и счистить щеткой.

3. Если загрязнение въелось, обработайте его мыльным раствором. После почистите пальто влажной щеткой.

4. Сушить верхнюю одежду нужно горизонтально. Предварительно положите полотенца под пальто и сверху на него.

5. После высыхания прогладьте изделие с изнанки через влажную материю.

3. Кашемир

Мягкий и нежный кашемир требует деликатного ухода

С деликатным материалом нужно обходиться аккуратно. Из воздушного подшерстка горных козочек получается очень легкое и мягкое пальто.

1. Чтобы смахнуть пыль, достаточно воспользоваться влажной тканью.

2. На жирные загрязнения сперва нанесите немного очищенного бензина, а поверх - тальк. После полного высыхания счистите средства щеточкой.

3. Для удаления потных пятен протрите грязный участок мыльным раствором. Далее нанесите аммиак и сотрите остатки влажной салфеткой.

4. Если не можете определить происхождение загрязнения, смешайте в одинаковых долях глицерин с аммиаком. Несколько раз нанесите полученное вещество на пятно, а затем сотрите остатки.

5. Внимательно изучите этикетку, чтобы знать, можно ли стирать данную разновидность кашемира. Если влажная обработка допустима, придерживайтесь вышеописанных правил.

6. Перед сушкой слегка отожмите предмет гардероба и разложите его на полотенце. Вешать на плечики нельзя, иначе изделие растянется. Убедитесь, что поблизости нет отопительных устройств, а лучи солнца не светят прямо на пальто.

7. Гладить кашемир нельзя. Допустимо только отпаривание.

4. Другие шерстяные разновидности

Если не уверены в материале пальто, воспользуйтесь универсальными советами

Если не знаете наверняка, из какой ткани выполнена верхняя одежда, воспользуйтесь универсальными рекомендациями для шерстяных вещей. Предварительно протестируйте метод в незаметном месте на пальто.

1. Липкий ролик или щетка помогут избавиться от пылинок и мелкого мусора.

2. Затертые участки на рукавах, возле карманов и в воротниковой зоне протрите кашицей из нашатыря и поваренной соли (дозировка 1:4).

3. В процессе чистки загрязнений продвигайтесь от краев к центру, дабы избежать разводов на ткани.

4. Алкогольное пятно удаляется спиртово-уксусным раствором. Достаточно соединить продукты в равных долях.

5. Загрязнения иного характера можно вывести мыльно-нашатырным средством. Понадобится 100 мл теплой воды, 1 ст.л. жидкого мыла и 1 ст.л. нашатырного спирта.

6. Разложите сушиться пальто горизонтально. С обеих сторон положите полотенца, которые будут впитывать излишнюю влагу.

5. Кожаное изделие

Кожаное пальто не теряет популярности во все времена

Кожа - универсальный, эластичный и прочный материал, который практически не пачкается в процессе ношения. Кожаная верхняя одежда лидирует в трендах уже несколько лет подряд.

1. Пыль легко удаляется влажной текстильной салфеткой.

2. От поверхностных загрязнений и налета избавит мыльно-нашатырный раствор. Размешайте в стакане воды по 2 ст.л. средств и нанесите на пятна.

3. Засаленные области на рукавах, воротниковой зоне и около карманов сперва обработайте спиртом, а далее соком свежевыжатого лимона. Финальный этап - нанесение глицерина для смягчения кожи.

4. Солевые разводы эффективно удаляются уксусной кислотой.

5. Если нужно очистить подкладку, обрабатывайте эту часть отдельно от кожаной стороны. Отделите изнанку пальцами и застирайте испачканные места, используя как можно меньше воды, т.к. кожу мочить недопустимо.

6. Сушите пальто на плечиках.

6. Замша

Вопреки ожиданиям, замша легко чистится в домашних условиях

Кажется, что ухаживать за бархатистым материалом сложно. Однако мягкая дубленая кожа легко чистится подручными средствами.

1. Для избавления от пыли смочите вату в нашатыре и протрите диском пальто по направлению ворсинок.

2. Приготовьте молочно-содовый раствор (100 мл и 1 ч.л.), чтобы вывести пятна жира и восстановить лоснящиеся участки. Нанесите полученное вещество на 2-3 минуты и сотрите щеточкой для замши. Альтернативный вариант - присыпать пятна крахмалом и удалить его через несколько часов.

3. Разводы легко убираются канцелярской резинкой или хлебной коркой.

4. Для разглаживания заломов отпарьте вещь, а затем расположите пальто на плечиках.

5. Замшевый предмет гардероба допустимо стирать в мыльной воде. Чтобы предотвратить огрубение ткани, разведите на 1 л воды ½ ч.л. глицерина и обработайте вещь.

6. Заменитель замши запрещено стирать. В такой ситуации приготовьте пену из моющего средства и обработайте ею испачканные места. Спустя 2-3 минуты протрите участки губкой и удалите остатки влажной салфеткой.

7. Полиэстеровое пальто

Полиэстер можно стирать и в машинке, и вручную

Синтетическая ткань не мнется, поддается стирке и не деформируется.

1. Встряхните изделие, дабы избавить его от пыли или пройдитесь щеточкой.

2. Для удаления загрязнений воспользуйтесь пятновыводителем. Другой вариант - присыпьте испачканные места солью. Через 30 минут смойте продукт мыльным раствором.

3. С въевшимися пятнами справится раствор буры 10%. Обработайте им испачканный участок, потом нанесите сок лимона, а в конце смойте излишки влажной тканью.

4. Возможна и машинная (программа для синтетики), и ручная стирка.

8. Неопрен

Неопрен - крайне неприхотливый материал

Универсальный и неприхотливый неопрен не заминается и не портится. Другие преимущества материала - на нем не оседают бактерии, не въедаются загрязнения и стекает влага.

1. Допустима машинная стирка на деликатной программе.

2. Сушить изделие нужно и с лица, и с изнанки. Периодически выворачивайте пальто и располагайте его подальше от прямых лучей солнца.