12 вещей, способных быстро засорить канализацию

В быту все мы сталкиваемся с проблемой засорившихся сливов. Чаще всего эта неприятность происходит на кухне. В самом сердце дома обычно кипит основная деятельность его жильцов: мы готовим завтраки, обеды и ужины, смывая в раковину, казалось бы, безобидные вещи.





Далеко не всегда с засором получается справиться своими силами.

1. Жиры

2. Кофе

3. Макароны, рис и другие крупы

4. Мука

5. Скорлупа от яиц

6. Наклейки

7. Лекарства

8. Вещи с этикеткой «можно смывать»

9. Бумага

10. Краски и лакокрасочные изделия

11. Химия для дома

12. морсы

Эта маленькая мещанская неприятность может сильно подпортить настроение любому. В этой ситуации мы обычно вызываем сантехника, который и решает нашу деликатную проблемку. Но, что, если этот «трубочист» навещает вас регулярно? В этом случае стоит задуматься о корне данной проблемы. Что же становится причиной засора? Оказывается, многие вещи, которые мы не задумываясь смываем в раковину, способны устроить весьма серьезный «затор» в любой трубе.Речь идет как о животных, так и о растительных жирах. Остатки сливочного масла и сала застывают внутри трубы. Растительное масло от фритюра тоже не получиться вылить в раковину или унитаз без последствий. Внутренняя часть трубы покроется густым слоем жира, к которому будут приклеиваться частички продуктов (а в унитазе, сами знаете — чего).Конкретнее — кофейная гуща. Кто из нас не смывает остатки этого напитка в раковину! Маленькие частички должны быстро проскочить по трубе, не оставив следов. Но увы, это не так. Кофе «любит» задерживаться в трубе, а если вы еще до этого смыли жир, то засор вам обеспечен.Макароны и рис, попавшие в трубу, очень быстро напитываются водой. Эти продукты сильно увеличиваются в объеме, а также имеют липкую структуру.Решили порадовать в выходной своих домашних аппетитными блинчиками? При этом, смыли остатки муки и теста в раковину? Ну тогда, не удивляйтесь, что придется опять звонить сантехнику.Яичная скорлупа, даже ее мельчайшие частицы, скапливается в трубе, также приводя к засору. Готовьте омлеты аккуратнее, а остатки скорлупы кидайте в мусорное ведро.Наклейки, которые украшают фрукты и овощи, также не стоит смывать в раковину. И понятно почему, их поверхность очень липкая. Такие бумажки могут не только застрять в трубе, но и цеплять к себе частички продуктов.Обычно аптечные пилюли хорошо растворяются в воде, если не злоупотреблять их количеством. Но такая борьба с просрочкой сильно отравляет окружающую среду. Лучше отнести лекарства в ближайший мед пункт (но мы такой способ используем крайне редко).Зачастую такие безопасные вещи, как салфетки с пометкой, становятся причиной забитой трубы. Лучше не рискуйте и воспользуйтесь ведром.Любая бумага разбухает в воде, кроме того она комкается, засоряя тот или иной участок трубы. Туалетная бумага считается безопасной для смывания в унитазе. Но это при условии, что вы не избавляетесь от пропавших продуктов с помощью «белого господина». А если таким образом был утилизирован жир от фритюра, то сантехник снова придет к вам в гости.Остатки краски ни в коем случае нельзя смывать в унитаз или раковину. Они оседают на стенках труб, выделяя токсичные пары, способные конкретно подпортить самочувствие жильцов.Любому понятно, что презерватив не растворится в воде. Но многие люди предпочитают избавляться от этих изделий с помощью унитаза. Зря, латекс может образовать пробку в трубе. Устранять такой засор будет весьма неприятно.За исключением средств для прочистки труб и дезинфекторов, бытовую химию не стоит отправлять в раковину. Химикаты оседают на стенках труб, могут вызывать такие же эффекты, как и лакокрасочные изделия. Но злоупотреблять хлоркой тоже не стоит, потому что эта вода снова попадет в наши краны.