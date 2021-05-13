Код «Алисы»: Как разобраться в знаменитой сказке, если вы не выпускник Оксфорда

Обложка «Алисы» в первом (анонимном) переводе на русский язык, 1879 год, издательство «А. И. Мамонтов и Ко»

Страницы из первой рукописи Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей» с иллюстрациями автора

Шляпник

Безумный Шляпник Джона Тенниела

Мартовский заяц

Соня

«Безумное чаепитие» в фильме Тима Бёртона

Чеширский кот

Грифон и Черепаха Квази

Птица Додо

«Бег по кругу». Иллюстрация Гертруды Кэй

Стихи и песни