Сразу и не догадаешься, зачем японцам битые бутылки. /Фото: animalworld.com.ua

Такая галька для Японии - не редкость. /Фото: livejournal.com







Оказывается, все дело было в ящиках. /Фото: comandir.com

Стеклобой оказался прикрытием для реальной цели японцев. /Фото: ekospecstroy.ru