С какой целью Япония покупала у СССР битые бутылки, а после сбрасывала их в море

На отечественных просторах не одно десятилетие ходила забавная легенда: мол, Япония заключила с СССР сделку о покупке...битых бутылок, причём в огромных объёмах. Однако самое поразительное, что после приобретения это стекло попросту выбрасывались в море. В правдоподобность этой байки мало кто верил, пока её истинность не была подтверждена. Причём эта история является ярким примером того, как японцы, пойдя на хитрость, извлекли из этого, казалось бы, бесполезного договора немало прибыли.
Сразу и не догадаешься, зачем японцам битые бутылки. /Фото: animalworld.com.ua
История гласит, что в семидесятые годы прошлого столетия японские партнёры действительно предложили Советскому Союзу заключить сделку по продаже битого стекла, которое у СССР всегда было много. Такое соглашение у нас посчитали очень выгодным, потому сразу согласились. Вот только после того, как сделка была заключена, от битых бутылок японцы избавились, выбросив их в открытое море. Такая практика является общепринятой, как недорогой экологичный метод утилизации изделий такого типа. Миллионы осколков, которые море отшлифовало в стеклянную гальку, и сегодня выбрасывает на японские побережья.
Такая галька для Японии - не редкость. /Фото: livejournal.com
Однако на самом деле смысл договора для японцев заключался не в выбрасывании в море стекла. Задумка азиатов состояла в том, чтобы получить не битые бутылки, а...тару из-под них. Все дело в том, что официальный стеклянный товар упаковывался в кедровые ящики, а они были сделаны очень добротно.
Оказывается, все дело было в ящиках. /Фото: comandir.com
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Стеклобой оказался прикрытием для реальной цели японцев. /Фото: ekospecstroy.ru
К слову, между Японией и Советским Союзом подобная сделка была не единственная. Так, например, однажды был заключён договор на оптовую закупку лопат, топоров, лезвий и другие инструментов, которые произведены из стали. Смысл был тот же: чистое сырьё СССР пытались продать задорого, а вот готовый продукт они поставляли по приемлемым ценам. А японцы после этого переплавляли сталь и изготовляли из неё оборудование, которое потом, что самое поразительное, продавалось в том числе обратно, в СССР. Поэтому смекалка азиатов помогала им даже отбить хотя бы часть потраченных на битые бутылки денег.
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