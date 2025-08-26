История приучения жителей Германии к чистоте и порядку

Известно, что немцы — это наиболее склонная к порядку и дисциплине нация на планете. Но, с другой стороны, все отлично знают, какие беспорядок и антисанитария царили на улицах средневековой Европы, в том числе и в городах Германии. Так когда же немцы превратились из людей, выплескивающих из окон на головы прохожих помои, в чистюль и аккуратистов?

Так как любовь к чистоте и порядку у жителей Германии не была врожденной, ее пришлось прививать под чутким руководством прогрессивного правителя. Началось все в юго-западной части страны, которая называлась Швабия. В XV столетии правитель той области, граф Вюртембергский, внезапно понял, что так жить дальше нельзя. Его достаточно плотно заселенные земли превратились в настоящую зловонную клоаку. Немцы того времени не особо заботились о санитарных нормах и эстетике и сваливали мусор прямо «за борт». В городах все отходы летели за окно, а в сельской местности, в лучшем случае, бросались за забор. Деревни и города Швабии представляли собой удручающее зрелище — они были завалены зловонными кучами мусора, по которым ползали жирные и наглые крысы. В такой среде эпидемии вспыхивали одна за одной и выкашивали людей тысячами, но никто не связывал это с санитарным состоянием населенных пунктов, все переводя в плоскость «божьего промысла».Ульрих V граф Вюртембергский Граф Вюртембергский начал с того, что особым указом обязал жителей сел и городов вывозить мусор за околицу, или хотя бы бросать в ближайшую речку. Делать это следовало ночью, чтобы не мешать движению на узких улицах и дорогах. Разумеется, никто и не думал исполнять указ и все осталось так, как и было. Контролировать каждого подданного граф не мог, так как для этого нужно было поставить надзирателя в каждом дворе. Кроме этого, в Швабии процветала бытовая коррупция и от представителей власти было принято откупаться, вместо того, чтобы исполнять их волю. Тогда граф хорошенько подумал и таки нашел выход. Он издал новый указ, согласно которому ответственность за чистоту сделали общей. Идея была следующей: если ваш сосед пару недель не вывозит мусор или бросает его прямо у ворот, то наказан солидным штрафом будет не только он, но и вы. А в том случае, если вы донесли на соседа, но можете не только избежать наказания, но и претендовать на часть его земли, которой он так не по-хозяйски использует. Результат стал виден очень быстро, ведь теперь каждый в субботу демонстративно убирал мусор вокруг дома, опасаясь соседей-стукачей. Сегодня метод графа Вюртембергского можно рассматривать как поощрение доносительства и посягательство на свободу личности, но не стоит забывать, что дело было в Средние века. Тем более, как ни крути, метод был эффективным и распространился из Швабии на другие земли Германии. Традиция «Кервохе» , то есть «недели уборки», когда немец тщательно приводит в порядок свой дом, лестничную клетку или приусадебный участок, берет начало именно с указа мудрого графа.