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8 полезных вещей для тех, кто не любит долго возиться с уборкой

8 полезных вещей для тех, кто не любит долго возиться с уборкой

Для комфортной жизни важна чистота, и делать уборку необходимо регулярно. 

И как же жалко тратить на это свое время. Но если обзавестись полезными приспособлениями, то наведение порядка будет проходить гораздо быстрее. 

А освободившееся время можно посвятить отдыху или другим интересным делам.

8 полезных вещей для тех, кто не любит долго возиться с уборкой

1. Швабра с отжимом для мытья пола

Поставленная в углу, она занимает мало места.

Поставленная в углу, она занимает мало места.

Продвинутые конструкции швабр решают сразу несколько задач. С удобным приспособлением не приходится напрягать спину, наклоняясь к полу и пачкать руки, полоская и отжимая грязную тряпку. Конструктивно они разные, у многих моделей система отжима расположена в ведре. Такой вариант не всегда удобен, особенно в малогабаритных квартирах, где и так мало места для хранения вещей. Лучше выбрать швабру плоской формы, с системой отжима на ручке. Так можно использовать для уборки любое имеющееся в доме ведро. С такой шваброй очень удобно мыть полы – она легко подныривает под мебель и очищает даже труднодоступные места. А за счет своей формы она занимает очень мало места и может стоять в любом углу.

Со шваброй удобной конструкции уборка будет удовольствием.

Со шваброй удобной конструкции уборка будет удовольствием.

2. Гибкая щетка

Щетка годится не только для колес автомобиля. /Фото: cf.shopee.com.my

Щетка годится не только для колес автомобиля.

 

Производителем эта щетка позиционируется как приспособление для мытья автомобильных колес. Но ее можно широко использовать для домашней уборки. Микрофибра прекрасно впитывает пыль и грязь, а за счет лапшеобразной формы насадка проникает во все уголки и трещины. Такая щетка особенно удобна для мытья старых чугунных батарей с множеством перемычек. Их очень трудно очистить простой тряпкой из-за того, что рука туда не пролазит, и чтобы отмыть их приходится тратить много времени. Но эта гибкая щетка помогает очистить батареи быстро и без особых усилий. С ее помощью легко удаляется грязь и паутина в труднодоступных местах, а согнув, можно просто смахнуть пыль с верха шкафа, не придвигая стул.

Убрать пыль наверху теперь в разы проще.

Убрать пыль наверху теперь в разы проще.

3. Щетка с U-ручкой для мытья окон

Щетка для мытья окон легко собирается.

Щетка для мытья окон легко собирается.

Мыть снаружи не открывающиеся окна и глухое остекление балконов задача сложная. И чтобы дотянуться до дальних углов, приходится высовываться из окна с риском для жизни. Или вызывать клининговую компанию, а это финансовые расходы. Выходом станет многоуровневая щетка для мытья окон. У нее сборная телескопическая ручка, а насадка U-формы и плавающая моющая головка позволяют спокойно очищать окно снаружи, оставаясь внутри помещения. Конечно, вначале придется приноровиться к этому приспособлению, но потом мыть окна станет гораздо проще. Очень удобно еще и то, что U-насадку можно снять и получится обычная щетка для мытья окон внутри помещения.

Ручка U-формы поможет помыть окна снаружи без риска для жизни.

Ручка U-формы поможет помыть окна снаружи без риска для жизни.

4. Складной таз

Гибкие бока позволяют таз складывать. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

Гибкие бока позволяют таз складывать. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

Тем хозяйкам, для которых компактность вещей имеет значение, стоит присмотреться к складным вариантам тазов. У них пластиковое жесткое основание и мягкие боковины. Для защиты от случайного складывания предусмотрены специальные ручки, поэтому можно не опасаться того, что вода внезапно разольется. В сложенном состоянии таз становится меньше в три раза, а то и тоньше, в зависимости от модели, и занимает очень мало места. Такую складную емкость удобно хранить и брать с собой, например, при выезде на пикник.

В сложенном виде таз занимает очень мало места.

В сложенном виде таз занимает очень мало места.

5. Губка или щетка с дозатором

Устройство включает в себя и щетку, и губку. /Фото: cdn.shopify.com

Устройство включает в себя и щетку, и губку.

Губка или щетка с дозатором очень удобная вещь для любой хозяйки. Теперь не нужно постоянно брать флакон и выдавливать моющее средство для посуды. Его заливают в резервуар на ручке, а к щетке оно поступает по нажатию кнопки. С таким устройством руки меньше будут находиться в мыльной воде, что полезно для кожи и коготков. И особенно такой «девайс» оценят те, у кого есть аллергия на бытовую химию.

Полезный совет: Иногда приучить детей к мытью посуды бывает сложно, они или ленятся или брезгуют браться за мокрую губку. А с ручкой им не придется браться за мочалку, да и выглядит она интереснее. Поэтому с таким устройством они охотнее согласятся мыть посуду.

И маникюр целый, и раковина чистая.

И маникюр целый, и раковина чистая.

6. Насадка для пылесоса

Насадка из трубочек поможет очистить самые мелкие щели. /Фото: my-test-11.slatic.net

Насадка из трубочек поможет очистить самые мелкие щели. 

Пылесос – незаменимая вещь для поддержания чистоты, которая есть в любом доме. А использование различных насадок повышает эффективность уборки. Но для удаления пыли в труднодоступных местах подходящих вариантов очень мало. С обычными насадками бывает сложно пылесосить пороги пластиковых дверей, вентиляционные решетки и другие подобные вещи. Для таких целей пригодится насадка, состоящая из множества гибких тонких трубочек из мягкого пластика. За счет узкой формы она проникает в труднодоступные места и замечательно улавливает пыль из самых мелких щелей. Особенно она удобна для чистки компьютерной клавиатуры и системного блока.

Насадка с трубочками идеально подходит для чистки компьютера.

Насадка с трубочками идеально подходит для чистки компьютера.

7. Щетка для чистки жалюзи

Такая щетка удобна для ухода за жалюзи. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

Такая щетка удобна для ухода за жалюзи. 

Жалюзи очень популярны для оформления окон, но есть у них один небольшой недостаток. Наводить чистоту на все планки с обеих сторон – это довольно долго. Специальная щетка сокращает время очистки в разы. За счет своей формы она захватывает сразу несколько планок, очищая их с обеих сторон. Насадка из микрофибры легко снимается и ее можно стирать.

Поддерживать жалюзи в чистоте теперь намного проще. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

Поддерживать жалюзи в чистоте теперь намного проще.

8. Ершик для туалета

Силиконовый ершик – вклад в гигиену без лишних затрат времени. /Фото: http2.mlstatic.com

Силиконовый ершик – вклад в гигиену без лишних затрат времени. 

Ершик для унитаза вроде бы простая вещь, но и тут есть нюансы. Они бывают из разных материалов. Варианты из жесткой щетины со временем лохматятся и выглядят неопрятно, а еще оставляют микроцарапины на керамике. Гораздо удобнее будет использовать силиконовый ершик. Благодаря материалу воду с него стекает мгновенно, а в чаше есть отверстия для проветривания. Кроме того такой ершик не впитывает влагу, что лишает бактерий среды для размножения. Даже такая мелочь способна сэкономить время – силиконовая щетка более гигиенична и быстро промывается под струей воды.

Полезный совет: Если есть возможность, удобнее выбирать подвесные варианты. Тем более, что сверлить стену не обязательно, можно прикрепить с помощью ленты-липучки. С подвесной моделью убирать будет легче, не придется, протирая пол, каждый раз поднимать чашу с ершиком.

С подвесным ершиком протирать пол будет проще.

С подвесным ершиком протирать пол будет проще.

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