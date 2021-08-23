8 полезных вещей для тех, кто не любит долго возиться с уборкой

Для комфортной жизни важна чистота, и делать уборку необходимо регулярно.

И как же жалко тратить на это свое время. Но если обзавестись полезными приспособлениями, то наведение порядка будет проходить гораздо быстрее.

А освободившееся время можно посвятить отдыху или другим интересным делам.

1. Швабра с отжимом для мытья пола

Поставленная в углу, она занимает мало места.

Продвинутые конструкции швабр решают сразу несколько задач. С удобным приспособлением не приходится напрягать спину, наклоняясь к полу и пачкать руки, полоская и отжимая грязную тряпку. Конструктивно они разные, у многих моделей система отжима расположена в ведре. Такой вариант не всегда удобен, особенно в малогабаритных квартирах, где и так мало места для хранения вещей. Лучше выбрать швабру плоской формы, с системой отжима на ручке. Так можно использовать для уборки любое имеющееся в доме ведро. С такой шваброй очень удобно мыть полы – она легко подныривает под мебель и очищает даже труднодоступные места. А за счет своей формы она занимает очень мало места и может стоять в любом углу.

Со шваброй удобной конструкции уборка будет удовольствием.

2. Гибкая щетка

Щетка годится не только для колес автомобиля.

Производителем эта щетка позиционируется как приспособление для мытья автомобильных колес. Но ее можно широко использовать для домашней уборки. Микрофибра прекрасно впитывает пыль и грязь, а за счет лапшеобразной формы насадка проникает во все уголки и трещины. Такая щетка особенно удобна для мытья старых чугунных батарей с множеством перемычек. Их очень трудно очистить простой тряпкой из-за того, что рука туда не пролазит, и чтобы отмыть их приходится тратить много времени. Но эта гибкая щетка помогает очистить батареи быстро и без особых усилий. С ее помощью легко удаляется грязь и паутина в труднодоступных местах, а согнув, можно просто смахнуть пыль с верха шкафа, не придвигая стул.

Убрать пыль наверху теперь в разы проще.

3. Щетка с U-ручкой для мытья окон

Щетка для мытья окон легко собирается.

Мыть снаружи не открывающиеся окна и глухое остекление балконов задача сложная. И чтобы дотянуться до дальних углов, приходится высовываться из окна с риском для жизни. Или вызывать клининговую компанию, а это финансовые расходы. Выходом станет многоуровневая щетка для мытья окон. У нее сборная телескопическая ручка, а насадка U-формы и плавающая моющая головка позволяют спокойно очищать окно снаружи, оставаясь внутри помещения. Конечно, вначале придется приноровиться к этому приспособлению, но потом мыть окна станет гораздо проще. Очень удобно еще и то, что U-насадку можно снять и получится обычная щетка для мытья окон внутри помещения.

Ручка U-формы поможет помыть окна снаружи без риска для жизни.

4. Складной таз

Гибкие бока позволяют таз складывать. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

Тем хозяйкам, для которых компактность вещей имеет значение, стоит присмотреться к складным вариантам тазов. У них пластиковое жесткое основание и мягкие боковины. Для защиты от случайного складывания предусмотрены специальные ручки, поэтому можно не опасаться того, что вода внезапно разольется. В сложенном состоянии таз становится меньше в три раза, а то и тоньше, в зависимости от модели, и занимает очень мало места. Такую складную емкость удобно хранить и брать с собой, например, при выезде на пикник.

В сложенном виде таз занимает очень мало места.

5. Губка или щетка с дозатором

Устройство включает в себя и щетку, и губку.

Губка или щетка с дозатором очень удобная вещь для любой хозяйки. Теперь не нужно постоянно брать флакон и выдавливать моющее средство для посуды. Его заливают в резервуар на ручке, а к щетке оно поступает по нажатию кнопки. С таким устройством руки меньше будут находиться в мыльной воде, что полезно для кожи и коготков. И особенно такой «девайс» оценят те, у кого есть аллергия на бытовую химию.

Полезный совет: Иногда приучить детей к мытью посуды бывает сложно, они или ленятся или брезгуют браться за мокрую губку. А с ручкой им не придется браться за мочалку, да и выглядит она интереснее. Поэтому с таким устройством они охотнее согласятся мыть посуду.

И маникюр целый, и раковина чистая.

6. Насадка для пылесоса

Насадка из трубочек поможет очистить самые мелкие щели.

Пылесос – незаменимая вещь для поддержания чистоты, которая есть в любом доме. А использование различных насадок повышает эффективность уборки. Но для удаления пыли в труднодоступных местах подходящих вариантов очень мало. С обычными насадками бывает сложно пылесосить пороги пластиковых дверей, вентиляционные решетки и другие подобные вещи. Для таких целей пригодится насадка, состоящая из множества гибких тонких трубочек из мягкого пластика. За счет узкой формы она проникает в труднодоступные места и замечательно улавливает пыль из самых мелких щелей. Особенно она удобна для чистки компьютерной клавиатуры и системного блока.

Насадка с трубочками идеально подходит для чистки компьютера.

7. Щетка для чистки жалюзи

Такая щетка удобна для ухода за жалюзи.

Жалюзи очень популярны для оформления окон, но есть у них один небольшой недостаток. Наводить чистоту на все планки с обеих сторон – это довольно долго. Специальная щетка сокращает время очистки в разы. За счет своей формы она захватывает сразу несколько планок, очищая их с обеих сторон. Насадка из микрофибры легко снимается и ее можно стирать.

Поддерживать жалюзи в чистоте теперь намного проще.

8. Ершик для туалета

Силиконовый ершик – вклад в гигиену без лишних затрат времени.

Ершик для унитаза вроде бы простая вещь, но и тут есть нюансы. Они бывают из разных материалов. Варианты из жесткой щетины со временем лохматятся и выглядят неопрятно, а еще оставляют микроцарапины на керамике. Гораздо удобнее будет использовать силиконовый ершик. Благодаря материалу воду с него стекает мгновенно, а в чаше есть отверстия для проветривания. Кроме того такой ершик не впитывает влагу, что лишает бактерий среды для размножения. Даже такая мелочь способна сэкономить время – силиконовая щетка более гигиенична и быстро промывается под струей воды.

Полезный совет: Если есть возможность, удобнее выбирать подвесные варианты. Тем более, что сверлить стену не обязательно, можно прикрепить с помощью ленты-липучки. С подвесной моделью убирать будет легче, не придется, протирая пол, каждый раз поднимать чашу с ершиком.

С подвесным ершиком протирать пол будет проще.

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