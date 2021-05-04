Как вырастить ребёнка и не сойти с ума: полезные советы молодым родителям
Быть родителем непросто, а хорошим родителем быть ещё сложнее. На каждом шагу вас поджидают мелкие проблемы, порой доводящие до безумия. Но вам больше не о чем беспокоиться, потому что мы приготовили для вас множество маленьких секретов, которые помогут вам сохранить рассудок и сделать ваших детей счастливее. Вооружившись нашими подсказками, вы увидите, что жизнь стала проще для вас и безопаснее для ваших детей. Кроме того, не забывайте, что родительство — не спринтерский забег, а марафон, который будет длиться всю вашу жизнь.
Все знают, что дети иногда едят эскимо слишком медленно. Переверните крышку от одноразового стаканчика и вставьте в отверстие палочку эскимо. Подтаявшие капли соберутся в эту крышку, как в блюдечко, и не испачкают всё вокруг.
Если у вашей дочурки всё время сползают бретельки от сарафана, закрепите их заколкой для волос.
Если ваш малыш прирождённый художник, но вас беспокоит химический состав красок, у нас есть для вас абсолютно безопасное решение проблемы. Смешайте йогурт с пищевыми красителями, и краска станет настолько безопасной, что её можно будет даже съесть. Лучше всего подходит греческий йогурт, он более густой и меньше расползается на холсте маленького художника.
Ваше чадо привередливо выбирает пищу? Посыпьте его еду разноцветной посыпкой. Согласно множеству исследований, с посыпкой дети принимают любое блюдо более охотно.
Прикрепите крючок сзади спинки стульчика для кормления и слюнявчики всегда будут под рукой.
Можно скрепить резинкой нарезанное на дольки яблоко и у вас будет наготове свежий хрустящий перекус.
Покупать обувь для капризного малыша непросто. Оставьте отпечаток его ноги на листе бумаги, вырежьте, и возьмите с собой в обувной магазин, чтобы спокойно выбрать подходящий размер.
Накройте манеж с ребёнком простынёй на резинке, чтобы внутрь не попали комары. Особенно это полезно на пикнике или на даче.
Раскрасьте циферблат на часах в детской комнате так, чтобы жёлтый сектор означал время для игр перед сном, красный – время отправляться ко сну, а зелёный – время просыпаться. Так ребёнку будет проще научиться понимать время.
Возьмите цветной контейнер с несколькими секциями, и наполните каждую секцию чем-то вкусным и полезным: ягодами, мини-крекерами, сушками, помидорками черри, кусочками фруктов или овощей и другими угощениями. Цветной контейнер порадует ваше чадо, а среди разнообразной еды он сможет выбрать что-то себе по вкусу. Можно использовать контейнер для заморозки ледяных кубиков.
Подрастая, дети хотят всё делать сами. Научите их надевать обувь на правильную ногу при помощи разноцветной наклейки. Разрежьте наклейку пополам и прилепите правую половинку на правый башмачок, а левую – на левый. Надевая обувь так, чтобы картинка совпала, они наденут её на нужную ногу. И к тому же им наверняка понравится процесс.
Привлеките ребёнка к работе по хозяйству – научите его сортировать бельё с помощью разноцветных корзин. Возьмите белую корзину для белого белья, чёрную для тёмного и красную для цветного. Так малыш с ранних лет приучится стирать правильно.
Не выбрасывайте использованные контейнеры из-под влажных салфеток. Они прекрасно подходят для хранения мелких игрушек и других детских мелочей. Дети постарше смогут хранить в них небольшие машинки, фигурки и части конструктора лего. Малыши любят вкладывать вещи в коробочку и доставать их, так что контейнер послужит им отличной игрушкой. Благодаря небольшому размеру, в нём очень удобно брать с собой игрушки в дорогу.
Поставьте в ванну пластиковую корзину, и малышу не придётся далеко тянуться за игрушками для купания.
Сделайте сенсорную игрушку своими руками. Возьмите плотный пластиковый пакет с застёжкой, наполните его гелем для волос и круглыми камушками. Закройте застёжку и понадёжнее заклейте скотчем. Это прекрасный способ занять ваше чадо на некоторое время.
Намажьте малышу стопы согревающей мазью от кашля и наденьте тёплые носочки – это смягчит приступы ночного кашля.
Из воды, смешанной с лавандовым маслом, выйдет отличный спрей для отпугивания монстров. Ребёнку, который боится темноты, станет легче отправиться спать.
Если у младенца режутся зубки — смочите тряпочку в отваре ромашки и дайте ему погрызть. Ромашка немного облегчит боль и поможет малышу успокоиться
Закрепите на двери аквапалку, чтобы помешать малышу захлопнуть дверь изнутри
Сделайте из бусинок с цифрами браслет с вашим номером телефона, и наденьте на ребёнка. Если он потеряется (мы надеемся, что такого никогда не случится!) то нашедший будет знать, куда позвонить.
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