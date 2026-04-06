6 приемов, как сэкономить на ремонте ванной

Затеяли ремонт в ванной комнате и хотите сэкономить? Сразу скажем, что на инженерных коммуникациях и сантехнике лучше этого не делать – в итоге придется переделывать и выйдет еще дороже. А вот мебель, отделку и декор можно выбрать подешевле. Как это сделать, чтобы не пострадал интерьер ванной.



Прием 1: Дорогая плитка на небольшом участке

Прием 2: Шторка вместо дверцы на тумбе

Прием 3: Перекраска плитки

Прием 4: Новая затирка и экран под ванну

Прием 5: Душевая штора вместо перегородки

Прием 6: Реставрация старой ванны

Используйте дорогую плитку точечноВанную комнату уже давно не отделывают только плиткой.Много лет популярным приемом является комбинация нескольких видов отделки – так дизайн выглядит намного интереснее. В разных интерьерах можно встретить сочетание обоев и плитки, краски и плитки, краски и обоев. Если же вы – приверженец классических решений и доверяете только плитке, тогда советуем объединить два вида. Для акцентной стены выберите дорогую, дизайнерскую плитку, а для остальной части комнаты – бюджетную, которая не сильно ударит по карману. Это поможет одновременно сделать акцент в интерьере и оптимизировать финансы. Также можно выделить плиткой ниши, стену за раковиной и пр.Шторка добавляет интерьеру уютаЕще одна большая статья расходов при ремонте в ванной – мебель. Конечно, ее не так много, как в гостиной или в спальне, но это все системы хранения, которые обычно стоят немало (особенно если делаются на заказ, в соответствии с особенностями вашей ванной).Как здесь можно сэкономить? Банальное решение – отказаться от какой-нибудь тумбы или навесного шкафчика, но тогда вам негде будет хранить бытовую химию, банные принадлежности и пр. Более удачный вариант – оказаться от полноценной тумбы под раковиной и вместо нее просто повесить шторку на штанге.На первый взгляд такой прием может показаться устаревшим, но на деле он добавляет интерьеру уюта, создает красивую драпировку и помогает существенно сэкономить бюджет.Плитка до и после покраски.Иногда хочется освежить ремонт в ванной комнате, но при этом не трогать плитку, потому что она находится в прекрасном состоянии. Один из удачных вариантов апгрейда, который часто используют дизайнеры – покраска плитки. Кстати, можно использовать этот прием и тогда, когда вам не нравится ремонт от застройщика. Так как демонтаж старой плитки и укладка новой могут влететь в копеечку, лучше вооружиться банкой краски и кистью. Главное – соблюдать технологию нанесения и дать краске время хорошо просохнуть после каждого слоя. Обратите внимание, что для этих целей подойдет не любая краска. Во-первых, она должна быть влагостойкой и устойчивой к истиранию, а во-вторых – на акриловой или силикатной основе, чтобы обеспечить хорошее «сцепление» с плиткой.Такие мелочи преображают интерьерПолноценный ремонт в ванной – это долго, дорого и занимает много времени. Поэтому если вы не готовы к глобальным изменениям и финансовым затратам, предлагаем остановиться на точечном ремонте. Что это значит? Замените некоторые детали. Например, если под ванной стоит дешевый пластиковый экран, установите вместо него жалюзийный деревянный. Он смотрится свежо, стильно, добавляет комнате уюта. Также можно обновить затирку. Традиционная белая – это, конечно, здорово, но темная будет выглядеть более графично, создаст динамику. Кроме того, такая затирка более практичная – на ней малозаметны загрязнения, поэтому уборку можно проводить реже.Шторка более практичная, чем перегородкаВ последнее время стеклянная перегородка в ванной стала очень популярна. И это неудивительно – она красивая, минималистичная, отлично вписывается в любой интерьер. Однако если вы хотите сэкономить на ремонте, лучше отдать предпочтение обычной душевой шторке. Она стоит в разы дешевле, и если вам захочется изменить настроение интерьера, вы с легкостью сможете повесить новую занавеску другого цвета.Кроме того, стеклянная перегородка непрактичная. Ее нужно протирать от капель воды после каждого приема душа, а если этого не делать, ванная будет выглядеть грязно и неухоженно. А еще после уборки могут остаться разводы и все придется начинать заново. Что касается душевой шторки, то ее легко постирать даже в стиральной машинке.На заметку: Если хотите украсить интерьер ванной тканевой занавеской сделайте следующее. Купите самую дешевую шторку из полиэстера и повесьте ее с внутренней стороны. Далее на тех же кольцах разместите красивую занавеску, но чтобы она «смотрела» на внешнюю сторону комнаты. Тканевая модель будет украшать интерьер, но при этом не будет мокнуть, поэтому стирать ее придется раз в месяц.После реставрации ванна выглядит, как новая.Раньше в квартирах часто устанавливали чугунные или стальные ванны. Они отличались прочностью, долговечностью и служили даже не годами – десятилетиями. Если вы являетесь счастливым обладателем такой ванны, но ее внешний вид нагоняет на вас тоску, предлагаем отличный вариант решения проблемы. Вместо того, чтобы покупать новую, воспользуйтесь услугой реставрации акрилом. Она стоит не слишком дорого, зато чаша ванны после такой процедуры выглядит, как новая.Акриловое покрытие сохнет около суток и является довольно износостойким. При необходимости через некоторое время вы сможете вновь заказать эту услугу, чтобы обновить внешний вид ванны. Также можно отреставрировать и старые акриловые модели. Но лишь в том случае, если не будет серьезных повреждений вроде сколов, трещин и пр.