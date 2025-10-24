7 правил, которые нужно соблюдать в Египте, чтобы не попасть на штраф или за решетку

Египет традиционно является одним из самых популярных туристических направлений среди жителей бывших советских республик: приемлемый сервис, относительно низкие цены, добротные пляжи, солнце, множество достопримечательностей, а с большинства курортов можно еще за один день и в Израиль на экскурсию сгонять!
Примечание: большинство из перечисленных правил в том или ином виде встречается в большинстве стран, в том числе курортных. Тем не менее, учитывая популярность Египта среди жителей Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, стоит упомянуть о некоторых вещах именно в его фокусе.
1. Запрет на фотографию
Военных фотографировать нельзя. |Фото: tass.ru.
Нет, фотографировать в Египте можно большинство вещей. Однако, в силу местной региональной специфики здесь отнюдь не редкость присутствие на улице серьезно вооруженных полицейских. В крупных городах, а также на границах с курортными зонами обязательно можно встретить военных и их технику. Все перечисленное снимать на камеру и фотографировать категорически запрещено. Если в кадр попадет патруль, то военные скорее всего просто вежливо попросят удалить все, что было снято. Но вот если в кадре злополучного туриста окажется военная колонна, то серьезных проблем с законом не избежать. В лучшем случае это штраф. В худшем еще и арест до выяснения обстоятельств.
2. Запрет на критику власти
На курортах Египта по большей части спокойно. Во многом потому, что сегодня их тщательнейшим образом охраняют. Однако приезжим не стоит даже пытаться лезть во внутриполитическую жизнь страны. Здесь она, прямо скажем, достаточно бурная. Разговоры на скользкие темы, критика власти и египетского строя едва ли закончится для туриста чем-то плохим, однако если болтать о чем-то таком с местными и завеситься, то уже у них могут быть проблемы с полицией. Особенно нервозно египетское государство относится к подобному в крупных городах.
3. Запрет на ругань
Ругаться не нужно. |Фото: sfgate.com.
Громко и прилюдно ругаться в Египте нельзя, в том числе туристам. Подобное происшествие – это повод для того, чтобы кто-то из местных обратился в полицию. В самых сложных случаях можно влететь на штраф за нарушение общественного порядка. Стоит также проявлять повышенную бдительность, некоторые назойливые торговцы, разочарованные тем, что у них так ничего и не купили, любят провоцировать на скандал, а потом сами же жалуются в полицию на «буйного» иностранца.
4. Незаконное проникновение
Не нужно ходить без группы. |Фото: jimdofree.com.
В Египте очень много древних достопримечательностей. Многие из них крайне хрупкие, так как их возраст составляет тысячи лет. Поэтому подходить к большинству подобных объектов разрешается только в составе специальных групп или в сопровождении специалистов из числа местных жителей и работников. Несанкционированное проникновение на территорию историко-культурных объектов может легко закончиться арестом, штрафом и выдворением из страны с ограничением посещения Египта на несколько лет.
5. Непристойное поведение
Не нужно шуметь и вести себя неприлично. |Фото: regnum.ru.
Египет - далеко не самая «хардкорная» мусульманская страна, и к выходкам туристов здесь стараются относиться настолько мягко, насколько это возможно. Во всяком случае данное правило действует в границах курортных зон. А вот вызывающее, эпатажное и откровенно мешающее спокойно жить окружающим поведение в городах или рядом с достопримечательностями может закончится не только штрафом, но и тюремным заключением (арестом). Следить нужно не только за тем, как ты себя ведешь, но и как ты одет. Разгуливать голым точно не стоит.
6. Нанесение вреда кораллам и их вывоз
Кораллы - достояние Египта. |Фото: fotosselect.ru.
Любое, в том числе неумышленное нанесение вреда коралловым насаждениям в Египте является уголовным преступлением. Все потому, что любой ущерб кораллам — это серьезная экологическая травма для морской экосистемы. Кроме того, кораллы категорически запрещено вывозить из страны. После такой выходки можно попасть в египетскую тюрьму, угодить на серьезнейший штраф и лишиться права въезда на территорию страны на многие годы.
7. Распитие алкоголя
В отеле можно! ¦Фото: trimal.by.
Пить можно под простыней! Шутка. Но в Египте действительно действует закон, предусматривающий уголовное наказание за употребление спиртного. Само собой, на практике он скорее формальный. Однако, нарушать его все-таки не стоит. За появление в нетрезвом виде в общественном месте, как и за употребление на людях может прилететь здоровенный штраф. Само собой, для туристов есть некоторые послабления. Однако лучше всего пить в специальных заведениях: ресторанах, барах и отелях. Там это делать разрешено официально.
