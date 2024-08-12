Чем обедают успешные люди: кто предпочитает фаст-фуд, а кто - строгую диету

Что едят на обед успешные и знаменитые?
Когда понимаешь, как много дел за свою жизнь успевают реализовать известные телеведущие, актеры и изобретатели, задумываешься над тем, где же они черпают энергию. Безусловно, отлично выглядеть и фонтанировать идеями им помогает не только четкий распорядок дня, но и сбалансированное питание.
1. Бывшая Первая леди США Мишель Обама
Мишель Обама предпочитает вегетарианскую пиццу.
Чаще всего обед Мишель состоит из рыбы и овощей-гриль, реже на гарнир бывает коричневый рис или картофель. А вот любимое блюдо бывшей Первой леди Америки – вегетарианская пицца, тесто для которой готовится из цельнозерновой муки.
2. Основатель Facebook Марк Цукерберг
Марк Цукерберг любит вегетарианские блюда.
Пищевые предпочтения Марка Цукерберга – несколько необычны. С 2011 года он установил для себя преимущественно вегетарианский режим питания. В качестве исключения – мясо животных, которых он сам убивает. С этой целью он разводит коз, свиней и цыплят. Марк признается, что после того, как занялся выращиванием животных, стал есть более здоровую пищу.
3. Телеведущая Опра Уинфри
Опра Уинфри на диете: салат и суп.
Опра следит за своей фигурой и поэтому уже давно придерживается принципов сбалансированного питания. На обед у нее традиционно суп и салат. Ее любимое сочетание – томатный суп и салат из тосканской капусты с яблоками.
4. Певица Мадонна
Мадонна ест водоросли.
Чтобы быть в отличной форме, Мадонна придерживается очень строгой диеты: из своего рациона она исключила мучные изделия, яйца, мясо и молочные продукты. На обед она предпочитает т.н. «морские овощи» - водоросли нори и вакамэ.
5. Основатель Apple Стив Джобс
Стив Джобс ел яблоки.
Основатель «яблочной империи» не зря дал ей такое название – он действительно любил этот фрукт. Стив часто устраивал для себя разгрузочные дни, а то и недели, во время которых питался исключительно яблоками и морковью. Он искренне полагал, что это идет на пользу его здоровью.
6. Актриса Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу - любитель салата с курицей.
Гвинет – апологет здорового способа жизни. На своем персональном сайте она дает много советов о том, как нужно правильно питаться и заниматься физическими нагрузками. В одном из интервью для журнала Vogue она рассказала, что ее идеальный обед – это большая тарелка салата с курицей-гриль.
7. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс любит чизбургеры с Колой.
Любимое обеденное меню Билла – это чизбургер и диетическая Кока-Кола из McDonald's. Также Билл Гейтс не обходит своим вниманием азиатские ресторанчики, которые предлагают аппетитные бизнес-ланчи.
По материалам сайта thisisinsider.com
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