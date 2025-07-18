Зачем в Китае построили мост вдоль реки, а не через нее

Китай уже не раз привлекал к себе внимание как родина амбициозных строительных проектов. Например, сейчас в Поднебесной строят 127-километровый подводный тоннель, проходящий под Бохайским заливом. В будущем данный объект определенно станет не только важной транспортной артерией, но и местной достопримечательностью.. Например, «мост над рекой» в провинции Хубэй. Когда на него смотришь в первый раз, то сразу же напрашивается вопрос: а зачем?
Смелый и дорогой проект. |Фото: mavink.com.
В 9.5 из 10 случаев мосты строят не вдоль течения реки или пролива, а поперек. Это вполне логично, ведь нужен мост в первую очередь для того, чтобы человек мог перебраться с одного берега на другой. Однако, бывают и исключения. Одним из таких является почти 4-километровый «Мост над рекой» (Чжаоцзюнь) в китайской провинции Хубэй. Он часть трассы «252 Baoxing Hwy». Общая протяженность дороги составляет 10.8 км. Надводный мост состоит из двух половин. Протяженность первой составляет 2.3 км. Протяженность второй - 1.7 км. Обе проходят по течению реки.
Протяженность почти 4 км. |Фото: gamerwall.pro.
Но зачем вообще был нужен такой мост? Ведь река, над которой он проходит, не очень-то широкая. Тем более, рядом с мостом «Чжаоцзюнь» по берегу уже проходит, пускай, и не большая, но все-таки автомобильная дорога. Там же находятся какие-то местные поселения. Неужели нельзя было расширить старую магистраль или во всяком случае построить еще одну рядом? И да, и нет. Дело в том, что в этих местах Хубэй крайне сложный горный ландшафт.
Строить новую дорогу было просто негде. |Фото: avtomaniya.com.
Проект «Чжаоцзюнь» очень дорогой. Два моста и надземный участок «252 Baoxing Hwy» обошлись китайскому бюджету в 440 млн юаней, что примерно составляет 71 млн американских долларов. Однако, потраченная сумма в несколько раз меньше той, что пришлось бы потратить на строительство подгорных тоннелей. При этом 252-ая дорога обладает огромной экономической ценностью. Во-первых, она избавила регион от заторов, которые время от времени образовывались на старой узкой дороге идущей вдоль берега реки. Во-вторых, будучи все-таки скоростным шоссе, она позволила сократить время поездки вдоль реки с 1 часа (по берегу) до 20 минут (по надводному мосту). Построена и открыта уникальная дорога была в 2015 году.
А бурить тоннели оказалось намного дороже. ¦Фото: stroitelstvo-gid.ru.
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