Секрет настоящих индейцев: как легко ориентироваться в густом лесу

Американский индеец и путеводное дерево.
Задолго до появления первых карт американские индейцы придумали оригинальный способ ориентирования на местности. Чтобы не заблудиться в лесах, они использовали деревья весьма странным образом.
«Индейское» дерево в штате Огайо. | Фото: indiancountrymedianetwork.com.
Любой человек, побывавший в лесу, знает, как легко там заблудиться. Можно часами бродить, нарезая круги. А чтобы добраться из пункта А в пункт Б нужна карта и компас. А ведь много веков назад люди обходились без всего этого.
В заповеднике Ухари (Uwharrie), Северная Каролина. | Фото: ui.uncc.edu.
На территории США проживают многочисленные племена индейцев. Еще сотни лет назад коренные американцы разработали особую «навигацию», при помощи которой они могли ориентироваться в дремучих лесах.
Так индейцы искривляли стволы путеводных деревьев. | Фото: bluestarrgallery.blogspot.com.
Идея состояла в том, что в ключевых точках маршрута индейцы выбирали молодые деревья, которые в дальнейшем будут служить их «путеводителями» (trail trees). Стволы наклоняли под нужным углом, подрезали и фиксировали специальными креплениями, образуя «колено». С годами дерево еще больше искривлялось, становясь настоящим указательным знаком.
Дорожное дерево в штате Миссури. | Фото: trailmarkertree.com.
«Подорожные» деревья путешественники могли увидеть с большого расстояния, даже в заснеженных условиях. Индейцы шли по своему маршруту, перемещаясь от дерева к дереву. Так они путешествовали на десятки и сотни километров. Известно, что еще в ХХ веке индейцы продолжали пользоваться своими тропами. В 1930 году в Мичигане смотритель парка с двумя индейцами племени оджибве прошел по старому маршруту команчей. Передвигаясь от одного дерева пекан к другому, они прошли через места, заполненные буйволами, оленями и дикими индейками, богатые растительной пищей и сочной травой для лошадей. Кочевые племена индейцев издавна выбирали безопасные маршруты с обилием пищи.
В наши дни путеводные деревья еще можно встретить в густых лесных массивах Северной Америки. Это уникальное наследие коренных американцев. Сегодня их старые толстые стволы привлекают внимание охотников и туристов. Известно, что всего сохранилось около двух тысяч «индейских деревьев» в 40 штатах.
Дерево на севере Джорджии. | Фото: forum.gon.com.
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