С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Секрет настоящих индейцев: как легко ориентироваться в густом лесу


Американский индеец и путеводное дерево.

Американский индеец и путеводное дерево.

Задолго до появления первых карт американские индейцы придумали оригинальный способ ориентирования на местности. Чтобы не заблудиться в лесах, они использовали деревья весьма странным образом.

Секрет настоящих индейцев: как легко ориентироваться в густом лесу

«Индейское» дерево в штате Огайо. | Фото: indiancountrymedianetwork.com.

Любой человек, побывавший в лесу, знает, как легко там заблудиться. Можно часами бродить, нарезая круги. А чтобы добраться из пункта А в пункт Б нужна карта и компас. А ведь много веков назад люди обходились без всего этого.
В заповеднике Ухари (Uwharrie), Северная Каролина. | Фото: ui.uncc.edu.

В заповеднике Ухари (Uwharrie), Северная Каролина. | Фото: ui.uncc.edu.

На территории США проживают многочисленные племена индейцев. Еще сотни лет назад коренные американцы разработали особую «навигацию», при помощи которой они могли ориентироваться в дремучих лесах.
Так индейцы искривляли стволы путеводных деревьев. | Фото: bluestarrgallery.blogspot.com.

Так индейцы искривляли стволы путеводных деревьев. | Фото: bluestarrgallery.blogspot.com.

Идея состояла в том, что в ключевых точках маршрута индейцы выбирали молодые деревья, которые в дальнейшем будут служить их «путеводителями» (trail trees). Стволы наклоняли под нужным углом, подрезали и фиксировали специальными креплениями, образуя «колено». С годами дерево еще больше искривлялось, становясь настоящим указательным знаком.

Дорожное дерево в штате Миссури. | Фото: trailmarkertree.com.

Дорожное дерево в штате Миссури. | Фото: trailmarkertree.com.

«Подорожные» деревья путешественники могли увидеть с большого расстояния, даже в заснеженных условиях. Индейцы шли по своему маршруту, перемещаясь от дерева к дереву. Так они путешествовали на десятки и сотни километров. Известно, что еще в ХХ веке индейцы продолжали пользоваться своими тропами. В 1930 году в Мичигане смотритель парка с двумя индейцами племени оджибве прошел по старому маршруту команчей. Передвигаясь от одного дерева пекан к другому, они прошли через места, заполненные буйволами, оленями и дикими индейками, богатые растительной пищей и сочной травой для лошадей. Кочевые племена индейцев издавна выбирали безопасные маршруты с обилием пищи.

В наши дни путеводные деревья еще можно встретить в густых лесных массивах Северной Америки. Это уникальное наследие коренных американцев. Сегодня их старые толстые стволы привлекают внимание охотников и туристов. Известно, что всего сохранилось около двух тысяч «индейских деревьев» в 40 штатах.
Дерево на севере Джорджии. | Фото: forum.gon.com.

Дерево на севере Джорджии. | Фото: forum.gon.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Секрет настоящих индейцев: как легко ориентироваться в густом лесу

И не забудьте:
Секрет настоящих индейцев: как легко ориентироваться в густом лесуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх