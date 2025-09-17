10 советов, как не выглядеть тёткой в офисе, где есть определенный дресс-код

Совет 1: Забудьте о «солидности»

Жемчуг накидывает несколько лет к возрасту./ Фото: tkaner.com

Совет 2: Больше цвета

Черно-белую базу лучше разбавить цветной вещью

Совет 3: На первом месте – обувь

Актуальны как классические лодочки, так и кроссовки

Совет 4: Избавьтесь от колготок «цвета загара»

Телесные колготки должны быть незаметными

Совет 5: Забудьте про трикотаж

Тесные кардиганы стоит заменить на более свободные модели

Совет 6: Следите за собой

На работе всегда нужно выглядеть опрятно. / Фото: fishki.net

Совет 7: Делайте нейтральный макияж

Вызывающий макияж сослужит не самую хорошую службу

Совет 8: Не складируйте теплые вещи

Если вы мерзнете, одевайтесь по погоде. / Фото: gkx.by

Совет 9: Чрезмерный декор – не для вас

Блузу с жабо лучше заменить на классическую белую рубашку

Совет 10: Откажитесь от бесформенных костюмов-двоек

Деловые костюмы могут и должны быть стильными