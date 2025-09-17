10 советов, как не выглядеть тёткой в офисе, где есть определенный дресс-код

Девушки, вынужденные соблюдать дресс-код, находятся далеко не в самой выгодной ситуации, ведь им нужно сохранять баланс между актуальными трендами и строгими правилами офиса. Novate.ru рассказывает, как всегда выглядеть стильно на работе и не прослыть старомодной теткой.
Совет 1: Забудьте о «солидности»
Если вы занимаете руководящую должность или просто пытаетесь выглядеть «строго и солидно», то наверняка дополняете каждый свой аутфит ниткой жемчуга, а в качестве прически выбираете «прилизанную» гульку. И это неудивительно, ведь подобные советы раздают в интернете «на каждом углу». Однако на деле все не так просто. Подобные прически и украшения только добавляют несколько лет к реальному возрасту, а вот с солидностью не имеют ничего общего. Старайтесь всегда одеваться по возрасту. Идея в 25 лет примерить на себе образ 45-летней бизнес-леди заранее обречена на провал.
Совет 2: Больше цвета
Черно-белую базу лучше разбавить цветной вещью
Носить на работу белый верх, черный низ – значит, отдавать дань «школьным линейкам». Мы не призываем вас отказаться от этих цветов, у них есть очень много преимуществ (белый – освежает, черный – стройнит), но комбинировать их друг с другом изо дня в день не стоит. Подобные образы способны сделать вас безликой, похожей на десятки других женщин, работающих в офисе. А ведь очень важно сохранять индивидуальность в любой ситуации.
Мы не говорим о том, что нужно сочетать цвета из серии «вырви глаз», но использовать глубокие темные тона, а также пастельные оттенки можно.
Совет 3: На первом месте – обувь
Актуальны как классические лодочки, так и кроссовки
Не зря стилисты и дизайнеры постоянно говорят о том, что в обуви заложен большой потенциал. Даже если вы составляете аутфит из простых базовых вещей, он может заиграть новыми красками как раз благодаря удачно подобранным туфлям. Поэтому подбирайте обувь особо тщательно – она является основой вашего делового имиджа.
Для похода на работу не обязательно выбирать исключительно каблуки, если только в вашем трудовом договоре нет такой пометки. Сейчас мода направлена на удобство и комфорт, поэтому в магазинах представлено большое количество стильной обуви без каблука. Не менее презентабельно, чем классические лодочки будут смотреться лоферы, броги и прочие модели в мужском стиле. А если в офисе нет строгого дресс-кода, look можно дополнить, например, белыми кедами – они прекрасно сочетаются с брючными костюмами, юбками-карандаш, прямыми брюками и пр.
Совет 4: Избавьтесь от колготок «цвета загара»
Телесные колготки должны быть незаметными
Дресс-код многих компаний требует от сотрудниц наличия капроновых колготок или чулок. И хотя мы выступаем против этого предмета гардероба, против корпоративной культуры, как говорится, не попрешь. Если вы предпочитаете носить телесные колготки, старайтесь, чтобы они были максимально тонкими и «сливались» с тоном вашей кожи. А вот блестящие и «загорелые» экземпляры обходите десятой дорогой. Они выглядят странно, неуместно, добавляют ненужного объема. Особенно смешно колготки с эффектом загара смотрятся на бледных девушках, так как создают сильный контраст между светлой кожей рук и лица и темными ногами.
Совет 5: Забудьте про трикотаж
Тесные кардиганы стоит заменить на более свободные модели
В большинстве случаев кофтами мы называем растянутые, бесформенные, застиранные вещи, иногда с затяжками и катышками. Это не свитер, не пуловер, не блуза и не свитшот – это именно странное творение родом из Китая, которое автоматически превращает вас в «тетку». Даже если ваша «кофта» только из магазина, все равно спасти ее не удастся – невнятный предмет гардероба наделит такими же свойствами и ваш образ. Лучше присмотритесь к базовым вещам, сделанным из качественных материалов – они принесут гораздо больше пользы вам и вашему стилю.
Совет 6: Следите за собой
На работе всегда нужно выглядеть опрятно. / Фото: fishki.net
В наше время по одежке не только встречают и принимают на работу, но также судят о ваших личных качествах. Поэтому не стоит думать, что начальство обращает внимание исключительно на то, как вы выполняете свою работу – для любого руководителя важно, чтобы его сотрудники выглядели опрятно и презентабельно. Вряд ли растянутый свитер, помятые брюки и грязная обувь вызовут ассоциации с успешным, целеустремленным, уверенным в себе человеком, достойным повышения.
Совет 7: Делайте нейтральный макияж
Вызывающий макияж сослужит не самую хорошую службу
Привлекать внимание благодаря стильному внешнему виду и становится героем дня за счет яркого макияжа – это немного разные вещи. Мало того, что «кислотные» тени, плотный слой тонального крема и ресницы в виде паучьих лапок неизбежно добавляют возраста, они еще и делают ваш образ безвкусным и нелепым. То же самое касается укладки, намертво закрепленной лаком. Сейчас в моде естественность и натуральность, поэтому отдавайте предпочтение нейтральному мейкапу и легким, небрежным локонам – они всегда выглядят уместно.
Совет 8: Не складируйте теплые вещи
Если вы мерзнете, одевайтесь по погоде. / Фото: gkx.by
Часто бывает так, что рабочее место со временем обрастает различными вещами «на случай сквозняка». Это может быть «бабушкина» шаль, потрепанный вязаный кардиган и даже теплые тапочки под столом. Если в офисе действительно очень холодно, подобное поведение можно оправдать. Но в большинстве случаев, чтобы чувствовать себя комфортно, достаточно просто одеваться и обуваться по погоде. Благо, ассортимент магазинов позволяет выглядеть стильно в зимних вещах.
Совет 9: Чрезмерный декор – не для вас
Блузу с жабо лучше заменить на классическую белую рубашку
Кроме бесформенных костюмов, а также белого верха и черного низа с офисными буднями неизменно ассоциируются блузы со всевозможными бантами, воланами, рюшами. Многие женщины считают, что эти детали добавляют образу женственности, но на самом деле лишь добавляют особенностей «тетки». Подобный декор неактуальный, несовременный и безвкусный. Как, впрочем, и бусины со стразами, которые в 2000-х были на пике славы. Хорошо, что там они и остались.
Совет 10: Откажитесь от бесформенных костюмов-двоек
Деловые костюмы могут и должны быть стильными
Когда девушки слышат слово «дресс-код», то мысленно готовят себя к тому, что нужно будет обзавестись парой мешковатых костюмов непонятного фасона, состоящих из пиджака и брюк/юбки. Однако носить такую одежду категорически противопоказано всем женщинам, вне зависимости от роста, возраста и телосложения. Она имеет одно очень неприятное свойство – накидывать несколько лет всем девушкам, которые ее носят. Вряд ли вам хочется в 30 лет выглядеть на 45.
На самом деле деловой стиль гораздо более разнообразный и включает в себя большое количество интересных вещей. Так, вместо бесформенных костюмов в офис можно надеть длинные широкие брюки и дополнить их объемным пиджаком, или отдать предпочтение кюлотам и удлиненному блейзеру. Нестареющая классика – юбка-карандаш – также должна стать дополнением вашего гардероба. Бархатная, кожаная, твидовая – в паре со строгими рубашками и блузами юбка из любой ткани будет выглядеть уместно.
