Эта подкормка рассады томатов и перцев при высадке в грунт поможет увеличить их урожайность

Те из нас, кто выращивает рассаду в домашних условиях знают, что поле пересадки её в грунт рост саженцев существенно замедляется. Это касается любой рассады, в особенности такой «капризной» как помидоры и перец. Поэтому так важно поддержать её в этой стрессовой ситуации. Сделать это можно с помощью качественной и своевременной подкормки. Одна из таких подкормок возможна уже на этапе высадки рассады на грядки. Питательная смесь, описание которой вы найдёте чуть ниже, позволит рассаде томатов и перца не только безболезненно перенести пересадку, но в будущем ещё и существенно увеличит общую урожайность этих культур.

Гороховая подкормка для рассады томатов и перца для увеличения урожайности. Как приготовить и применять?

Состав этой подкормки достаточно простой, а польза от её применения весьма значительная. Это сразу будет видно уже на этапе становления и роста рассады после её высадки в грунт.

Как приготовить подкормку?

Для приготовления нашей подкормки вам понадобится пакетик дроблёного гороха и древесная зола. Горох нужно будет измельчить в кофемолке. Что касается древесной золы, то её никак предварительно подготавливать не нужно.

Как применять гороховую подкормку?

Вносить питательную смесь мы будем на этапе высадки нашей рассады в грунт.

Как работает эта подкормка?

После того, как вы сделали лунку, хорошенечко пролейте её и всыпьте в неё по ложке чайной древесной золы и измельчённого гороха. Теперь можно в эту лунку высаживать рассаду.

Томаты и перцы, как, впрочем, и многие другие культуры, хорошо растут на плодородной почве, богатой органикой. Уверен, что многие дачники замечали, что семена этих овощей, при попадании их на кучу с перегноем, очень быстро всходят. В итоге растения разрастаются и без какого-либо ухода дают отличный урожай.

Гороховая подкормка значительно улучшает плодородие почвы, что и приводит к хорошему росту рассады и увеличению её урожайности в будущем. К тому же, это не «дикие семена» на куче перегноя. За рассадой мы будем ухаживать, а значит результат получим ещё лучше.

И смотрим видео, где вам подскажут ещё один вариант полезной смеси, которую можно положить в лунку при высадке помидоров и перцев.