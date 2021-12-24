11 главных фильмов о религии и вере, которые понравятся даже атеистам

Пост этот не заряжен на антиклерикальный гнев, мы просто собрали самые, на наш взгляд, важные и нужные фильмы на тему религии, культа и религиозного фанатизма. Без всяких намерений оскорблять чувства верующих. Смотрите и познавайте.
“Небеса реальны” (режиссер Рэндалл Уоллес, 2014)
Маленький мальчик переживает тяжелейшее состояние на грани жизни и смерти и чудом выживает. “Возвращение” его в семью сопровождается чудесными рассказами о встречах на небесах и о вещах, которые ребенок сам по себе не могу никак знать. Родители и жители городка недоумевают и начинают верить в божественное путешествие.
“Страсти Христовы” (режиссер Мэл Гибсон, 2004)
Лютая режиссерская постановка Мэла Гибсона, пытающаяся воссоздать последние 12 часов жизни Иисуса Христа. Сценарий писался на основе четырех канонических евангелий: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Сто миллионов из кассы картины Гибсон отдал католической церкви, это ли не любовь к богу?
“Лагерь Иисуса” (режиссеры Хайди Юинг, Рэйчел Грэйди, 2006)
Документальная лента, рассказывающая о жизни детей в лагере “пятидесятников”. Лагерь основала Бекки Фишер, дама, которой этот документальный фильм принес большую известность. У зрителя есть уникальная возможно наблюдать, что происходит в атмосфере религиозного фанатизма с поведением подростков 8-12 лет. Это страшно.
“Сомнение” (режиссер Джон Патрик Шэнли, 2008)
Психологическая драма об этическом противостоянии сестры Элозиус и отца Флинна. Причиной конфликта становится мутное происшествие с одним из учеников. В атмосфере недосказанности и повсеместной скрытности решаются не просто вопросы веры и неверия, но и судьбы людей. Наглядно.
“Верующие” (режиссер Ларри Чарльз, 2008)
Телеведущий и комик Билл Маар колесит по свету и задает всякие богоборческие и наивные вопросы всем подряд, от ряженого Иисуса Христа до сенатора. Истерия религиозного фанатизма не знала еще более изящного и остроумного разоблачения.
“Сестры Магдалины” (режиссер Питер Муллан, 2008)
Фильм рассказывает о четырех девушках из приюта Магдалины. Такие заведения были одно время чрезвычайно популярны в Ирландии. Тысячи девушек в нечеловеческих условиях проходили там “реабилитацию” от грехов тяжелой трудотерапией. Последний такой приют закрылся в 1996 году.
“Житие Брайана по Монти Пайтону” (режиссер Терри Джонс, 1979)
Пародия всех и вся, кто слепо следует какому-либо учению, верованию или движению. История вертится вокруг героя, которого случайно выбрали в спасители, перепутав его Христом. Фильм был запрещён к показу в Ирландии на протяжении 8 лет, в Италии 11, в Норвегии на год. В Швеции прокат фильма сопровождался слоганом “Такое смешное кино, что его запретили в Норвегии!”.
“Звук моего голоса” (режиссер Зал Батманглидж, 2011)
Молодая пара решает провести журналистское расследование и снять документальный фильм о новой суперсекретной секте. Для этого они под видом неофитов внедряются в группу и проходят все необходимые испытания, включая крайне неприятную сцену прилюдной рвоты в кругу других сектантов. Но со временем действия главной жрицы уже не кажутся им такими уж шарлатанскими.
“Догма” (режиссер Кевин Смит, 1999)
Классическая комедия Кевина Смита, которую не стыдно знать наизусть и периодически цититровать. По сюжету два падших ангела очень хотят вернуться домой и узнают, что у них есть шанс. К плану подключается демон Азраил, с небес спускается Метатрон (Алан Рикман) и начинается веселый клип MTV 90-х. Если вы случайно еще не видели “Догму”, то мы вам даже завидуем.
“Новейший завет” (режиссер Жако ван Дормель, 2015)
Бог существует, но он хамло и домашний тиран в дырявом халате, а все, что он делает с миром – это в полупьяном бреду от балды нажатые клавиши на стареньком компьютере. У него есть смышленая дочь, которая собирается со всем этим покончить. Или начать. В общем, она отправляется собирать новых апостолов, чтобы с ними написать новый Новый завет.
“Письма Богу” (режиссер Дэвид Никсон, Патрик Даути, 2010)
Трогательная история о смертельно больном мальчике, который регулярно пишет и отправляет через почтальона письма богу. До бога, как известно, ни одно из этих писем формально не дойдет, зато почтальон пересмотрит свой образ жизни и начнет все с чистого лица. Вот такая вот вера без религии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии