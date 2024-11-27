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Что такое разговорный интеллект и как его развивать для самосовершенствования




Мы все привыкли к такому показателю уровня интеллекта, как IQ. Но согласитесь, что не всегда высокий коэффициент интеллекта равен отличной способности поддерживать разговор: многие гении с IQ выше 160 – аутисты. Материал расскажет о том, что такое «разговорный интеллект» и как его повысить.

1. Что это такое?


Что такое разговорный интеллект? / Фото: leader-id.ru

Что такое разговорный интеллект? / Фото: leader-id.ru

 

Под «разговорным интеллектом» (далее – РИ) понимается способность успешно строить коммуникацию с другими людьми, которые важны для нас, чтобы впоследствии развиваться на основе навыков, полученных в диалогах с персонами, на которых мы бы хотели равняться.

2. Повышение РИ методом внимательного слушанья



Важно слушать. / Фото: onliner.by

Важно слушать. / Фото: onliner.by

 

Если вы беседуете с человеком, который вам важен, старайтесь внимательно слушать около 60 процентов всего, что человек говорит. Так вы сможете впоследствии выкристаллизовать самое важное, обдумать и осмыслить сказанное собеседником и смочь обработать это для того, чтобы стать лучше. Не отвлекайтесь на смартфон.

3. Повышение РИ методом правильных вопросов


Задавайте вопросы. / Фото: chuckbeardsleylcsw.com

Задавайте вопросы. / Фото: chuckbeardsleylcsw.com

 

Не стесняйтесь каждый раз прервать вашего собеседника, когда вам хочется задать уточняющий вопрос о том, что он говорит. Это в данном случае не будет являться нарушением этикета.

4. Повышение РИ методом тщательного подбора слов


Подбирайте слова тщательно. / Фото: ria.ru

Подбирайте слова тщательно. / Фото: ria.ru

 

Подбор слов очень важен. Старайтесь как можно реже использовать частицу «не». Избегайте слов и фраз, в которых звучит ваша оценка сказанного. Больше говорите о том, что вас заинтересовало в сказанном собеседником.

5. Повышение РИ методом обдумывания пост-фактум


Думайте пост-фактум. / Фото: steamcommunity.com

Думайте пост-фактум. / Фото: steamcommunity.com

 

После беседы с человеком, на которого вы хотели бы равняться, выделите себе по будильнику полчаса только на то, чтобы обдумать полученную информацию.

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