Фрукты и ягоды, которые нельзя есть каждый день

Считается, что именно свежие сочные плоды — лучший вариант для ежедневных перекусов. Однако далеко не все ягоды и фрукты можно есть каждый день.







Во фруктах и ягодах содержится много витаминов и пищевых волокон, которые улучшают перистальтику, связывают тяжелые металлы и холестерин, замедляют всасывание углеводов и жиров, а также улучшают микрофлору кишечника. Также в них мало калорий, много клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов.

Но не стоит забывать о том, что в их плодах содержатся простые сахара природного происхождения — сахароза, глюкоза и фруктоза. Помните: если не знать меру и употреблять много фруктов и ягод в течение дня, это может привести к нарушению обмена веществ. С какими плодами следует быть особенно осторожными, нам рассказала блогер и создательница онлайн-программы стройности и красоты № 1 в России «Трансформация» Яна Логвина.



Бананы

Виноград

Грейпфрут

Лимон

Сухофрукты

Бузина

Арбуз

P.S.:

Спелые бананы отлично подходят сладкоежкам в качестве замены десерта. Они содержат калий, магний, кремний, витамины С и В6. Если вы планируете пробежать марафон или отправиться на тренировку, перекус бананом будет хорошим выбором. Бананы — это быстрый источник энергии: в одном его плоде содержится порядка 150 ккал.С осторожностью стоит есть бананы людям, которые снижают вес, так как на один банан приходится до 5 ч.л. сахара. Если в медицинской карте у вас стоит диагноз «сахарный диабет», в таком случае этот фрукт точно не должен становиться ежедневным спутником вашего меню. Если вы снижаете вес, отдавайте предпочтение чуть недозрелым бананам.Виноград содержит много антиоксидантов, такие как флавоноиды и фитонцид ресвератрол. Именно эти антиоксиданты помогают эффективно поддерживать здоровье и молодость. 1 грамм виноградной кожуры содержит до 100 мкг ресвератрола. Исследования показали, что этот антиоксидант предотвращает риск развития ряда хронических заболеваний и онкологии. Из-за того, что у винограда высокая концентрация глюкозы, всего небольшая горсть плодов помогает увеличить энергию, поднять настроение и обеспечить профилактику депрессивных состояний.Однако также важно помнить о том, что в ягодах винограда природных сахаров содержится в разы больше, чем в других плодах (до 18 г на 100 г). Если есть виноград каждый день, очень быстро можно увидеть значительный плюс в цифре на весах. Если вы следите за весом, учитывайте этот момент, так как моносахара, которые входят в состав винограда, очень легко и быстро усваиваются и откладываются в жир.Этот тропический фрукт богат витамином С и антиоксидантами. Его очень любят те, кто следит за своим весом, так как он снижает аппетит, имеет низкую калорийность и много водорастворимых волокон (пектин).Но, несмотря на кажущуюся безопасность, это фрукт лучше не есть на повседневной основе из-за высокой концентрированности его состава. Особенно опасно есть грейпфрут, если вы принимаете иммунодепрессанты, статины, блокаторы кальциевых каналов, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, так как сочетание этого фрукта с лекарствами приводит к повышению их биологической доступности, что может увеличить риск возникновения побочных эффектов.Некоторое время назад было очень модно пить утром натощак воду с соком лимона. Но на самом деле такой коктейль не так уж безобиден. С осторожностью лимоны нужно добавлять в рацион при язве, энтерите, гастрите, стоматите, повышенной кислотности желудка. Сок лимона раздражает слизистые оболочек, что приводит к обострению этих заболеваний.Лимон, как и другие цитрусы, если их есть ежедневно, разрушает зубную эмаль. Поэтому после того, как вы выпили лимонный сок или съели дольку лимона, не поленитесь почистить зубы или просто ополоснуть рот водой.Первое, от чего отказываются женщины на диете, — это сладкое, заменой которому становятся сухофрукты. Да, в сушеных плодах фруктов содержится концентрат клетчатки, но не стоит забывать, что они остаются такими же калорийными, как и любимые помадные конфеты. Например, в 100 г кураги содержится 230 ккал, из них 51 г приходится на сахара. Поэтому, если вы заменили конфеты на сухофрукты, внимательно следите за их количеством, избегая переедания.Также важно помнить о том, что все сухофрукты обрабатывают сернистым газом, или двуокисью серы. Перед тем, как есть плод, хорошо промойте его в горячей воде.Темно-синие ягоды бузины часто становятся основным ингредиентом для приготовления джема, желе, чая. Это уникальная ягода, которая содержит массу полезных веществ. Но листья, семена и ветви бузины содержат гликозид — вещество, из которого получают цианид (яд). В зависимости от его концентрации, гликозид может стать источником невыносимой боли. Самые частые симптомы отравления гликозидом — тошнота, рвота, диарея, кома. Поэтому если вы любите эти ягоды, лучше не есть их каждый день.Еще чуть-чуть, и арбузы займут свое почетное место на полках магазинов. Освежающая ягода чрезвычайно приятна в летний зной. При этом арбуз содержит мало калорий и на 90% состоит из воды.Однако арбузы не стоит есть ежедневно, так как при регулярном длительном употреблении они могут вызывать диарею, грозящую обезвоживанием организма. Они противопоказаны людям, у которых диагностированы заболевания почек или сахарный диабет.Фрукты и ягоды, несомненно, полезны, но не стоит забывать про меру и разнообразие. Чередуйте разные виды плодов, чтобы получить от них максимум пользы.