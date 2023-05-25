Отели ужаса

Рассказы о призраках — это выдумки для наивных детишек, скажите вы? Возможно, но согласитесь заселиться в отель, который обещает, что по ночам по нему с жутким рёвом летает приведение, громыхает дверьми и бьёт посуду, действительно захватывает дух. И поверьте, такие отели пользуется огромным успехом у постояльцев — хоть приведение они практически на 100% в нём не увидят, но нервы себе пощекочут знатно.
The Talbot hotel: королевская метка
Известно, что призрак Марии Стюарт живет насыщенной загробной жизнью и много путешествует по Великобритании. Привидение злосчастной королевы видят в Тауэре, в шотландских и английских замках, а еще — в аутентичном The Talbot Hotel, что в городке Аундл, расположенном в центральной части Англии. Здание отеля повторило судьбу Франкенштейна. Его построили аж в VII веке, а спустя тысячу лет дополнили стены и интерьеры остатками разрушенного замка Фотерингей. Замок, в котором по легенде, родился Ричард III, подарил будущему отелю впечатляющий фасад и роскошную деревянную лестницу. Говорят, когда Мария Стюарт спускалась по этим ступеням на казнь, она оставила кольцом метку в виде короны на одном из столбиков под перилами. Теперь ее призрак вновь и вновь повторяет последние шаги королевы. Как рассказывают служащие отеля, в этот момент в холле сама по себе двигается мебель, а на стене — портрет Марии Шотландской.
The Queen Mary: вечный круиз
В наши дни мировой океан бороздит блестящий круизный лайнер Queen Mary 2, в то время, как его предшественник, близнец и легендарный тезка Queen Mary превратился в «королеву на пенсии». Знаменитый корабль стоит в бухте калифорнийского города Лонг-Бич, продолжает принимать в своих каютах гостей, правда, теперь в статусе отеля. За богатую событиями хронику корабля на его борту случались и радостные, и страшные события. Рассказывают десятки историй с участием привидений, которых замечали на Queen Mary. Например, около бассейна часто появляется призрак девушки в купальнике эпохи джаза. А в пустых каютах и коридорах то и дело слышится смех, разговоры, музыка и раздаются телефонные звонки. Остается только восхищаться самоотдачей местного полтергейста. Если в других отелях привидения появляются время от времени, то на Queen Mary они дают о себе знать ежедневно. В поддержку своих призраков администрация отеля организует для всех желающих детективные квесты и проводит экскурсии по закоулкам лайнера.
The Fairmont Banff Springs: ваш багаж, сэр!
Сказочный замок в Скалистых горах, курортный отель Fairmont построили в 1888 году, а в наши дни признали историческим памятником Канады. И летом, и зимой у постояльцев перехватывает дыхание от сказочных видов национального парка Банф, а еще от пары местных привидений. В холлах не раз замечали призрачную девушку в подвенечном платье. Но особенно знаменит бывший служащий отеля Сэм Маколи. Он всю жизнь работал в Fairmont и был никому неизвестным портье, зато теперь, когда Сэм, перейдя в мир иной, «вернулся на работу», о нем говорят по всему миру. На всякий случай предупреждаем: не удивляйтесь, если любезный седой мужчина в форменной одежде поможет вам донести багаж до номера, а затем, не взяв чаевые, медленно растворится в воздухе. В Fairmont это обычное дело.
Russell Hotel: прибежище морских волков
Это сейчас отель Russel добропорядочное заведение с садом на крыше и полосатыми диванчиками в номерах. А всего-то лет 100 назад здесь устраивались оргии в лучших портовых традициях. Удобно расположенное в двух минутах ходьбы от Сиднейской бухты, общежитие для моряков славилось бурными вечеринками с участием жриц любви и жестокими драками. Недавний ремонт в отеле, говорят, растревожил дремавших духов, и за несколько прошедших лет они активизировались не на шутку. Гости все чаще замечают в коридорах призраки матросов и проституток, а в комнате №8 живет особенно любопытное привидение, которому нравится зависать в воздухе над кроватью и разглядывать спящих постояльцев.
Hotel Monteleone: весь этот джаз
Согласно легендам, в Новом Орлеане призраков больше, чем домов. Поэтому каждый уважающий себя отель города просто вынужден иметь в арсенале от двух до пяти потусторонних жильцов. Разумеется, Monteleone— «гранд дама» новоорлеанских гостиниц, и в этом вопросе подает пример остальным. Здание в стиле belle epoque (прекрасная эпоха), похожее на торт со взбитыми сливками, приютило под своей крышей девочку-призрака, которая появляется в коридорах и общается с постояльцами. Кроме милой малышки, в отеле обитает штат духов, останавливающих лифты, устраивающих сквозняки и проверяющих по ночам, не скучают ли гости у себя в спальнях. Предводитель и главный заводила призрачных активностей — дух первого хозяина отеля, который живет в больших резных часах в холле на первом этаже. Считается, что он внимательно приглядывается ко всем, кто въезжает в Monteleone, и решает, кем из туристов срочно нужно заняться, а кого не тревожить.
Отель «Лафер»: хорошая примета
Первым владельцем поместья Герчики в Смоленской области был Александр Лесли, шотландец по происхождению и, что любопытно, первый генерал в истории русской армии. Может быть, это как раз он завез из Шотландии мистическую атмосферу, которой и поныне окутана старинная усадьба? С момента ее возведения в конце XVIII века потомком Лесли слухи и легенды в округе не утихают. По одной из версий мистического фольклора, в усадьбе, которую в 2009 году переоборудовали в превосходный отель Лафер, спрятан клад невероятной ценности. А по другой, рассказывают, что в обновленном здании, как и столетия назад, хозяйничает привидение Белой Дамы. Кто ее увидит, будет тому удача, если, конечно, счастливчик сумеет совладать со страхом во время сей одиозной встречи.
Hotel El Convento: Дон Жуану и не снилось
Элегантный El Convento украшает город Сан-Хуан, столицу темпераментного карибского острова Пуэрто-Рико. Просторный дворец в испанском стиле, с галереями и внутренним двориком, принадлежал в давние времена благородной донне Анне. Благочестивой умнице и красавице, муж которой погиб в битве с голландцами. Безутешная донна Анна так горевала, что решила оставить мирскую жизнь и преобразовала свой дом в монастырь кармелиток. Причем, сама в течение многих лет была в том монастыре настоятельницей. Прошли века, и бывшая святая обитель превратилась в фешенебельный отель. Однако это не смущает первую хозяйку дворца, которая и не думает его покидать. По свидетельствам персонала и постояльцев, призрак донны Анны в образе молящейся монахини регулярно появляется в гостинице.
The Taj Mahal Palace: крах инженера
Блестящий отель в Мумбае балует постояльцев видами на Аравийское море и архитектуру района Колаба. Самые лучшие панорамы индийского города, скорее всего, открываются с крыши Taj Mahal, но не каждый решится туда забраться. Из-за инженера. Главному инженеру, руководившему строительством отеля в 1903 году, потребовалось съездить в Париж. В результате, здание достраивали без его участия. По возвращении в Бомбей, как в те годы звался Мумбаи, инженер с ужасом обнаружил, что стройку вели вразрез с разработанным им проектом. Не сумев принять этот факт, он покончил с собой. С тех пор неугомонный призрак инженера бродит по крыше Taj Mahal, стенает и грустит о крахе своего проекта.
Toftaholm Herrgard: жесткая романтика
Идиллическая усадьба-отель Toftaholm Herrgard на берегу шведского озера Лаган, с розами и лилиями на обоях, уютными гардинами и горками мягких подушек на кроватях. Безмятежная деревня, в которой так удобно скрываться парочкам на уикэнд, забывая о прочем мире. Все бы хорошо, да только каплю дегтя в бочку локальной романтики добавляет беспокойный обитатель номера 324. Он был простым парнем, а она — дочерью барона, посчитавшего их любовь неуместной блажью. Девушку выдали замуж за другого, и в тот же день отчаявшийся влюбленный повесился в одной из комнат поместья. Его злосчастный дух продолжает страдать и, навеки привязанный к местам, где был так недолго счастлив, навевает гостям отеля печальные мысли и тягостную бессонницу.
Akasaka Weekly Mansion: в лучших японских традициях
Японцы всегда серьезно относились к своим призракам, а Токио был домом для героя сказок о Noppera, страшном духе, который выглядит как обычный человек до тех пор, пока к нему не приблизишься. Когда дух замечает приближение человека, он просто растворяется. Одним из наиболее часто посещаемых духом мест в Токио, по слухам, является Akasaka Weekly Mansion, небольшая гостиница, гости которой сообщают о частом тумане в комнатах и бестелесных прикосновениях во время сна.
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