Продукты из СССР, вызывающие ностальгию

Человеческая память избирательна. Можно не помнить важные законы геометрии, которые проходили в школе, а вот вкус еды помнится хорошо. Особенно приятные ароматы вкусняшек и то, как их дарили или покупали. А в СССР было что запоминать, поскольку производство продуктов находилось на высшем уровне. Все изготавливалось по ГОСТу из качественных и полезных ингредиентов.

1. Колбаса

2. Тушенка

3. Мороженое

4. Сгущенка

5. Конфеты «Птичье молоко»

6. Кисель

7. Квас