Как снять напряжение и расслабиться после напряженного рабочего дня

Современные люди предпочитают много работать, чтобы обеспечивать благополучие себя и своих близких.

Ежедневные стрессы часто приводят к тому, что после работы просто не получается снять напряжение и расслабиться, а от этого может страдать качество сна.

Материал расскажет о 5 способах расслабиться и, как следствие, получить полноценный вечерний отдых и ночной сон.

1. Массажер для головы

Массажер, который в народе ласково кличут мурашкой.

Цена вопроса - пара сотен российских рублей. Этот массажер в народе ласково зовут мурашкой, потому что от его использования по всему телу бегают мурашки, которые дарят мало с чем сравнимый релакс. Важный момент. Массировать голову этим приспособлением нельзя долго за раз, потому что возникнет эффект привыкания и утратится процесс быстрого релакса. Достаточно одной минуты. Кроме того. Если массажировать голову им вам будет кто-то другой, а не вы сами, эффект расслабления усиливается в 5 раз.

2. Поза трупа из йоги

Поза трупа.

Эта асана йоги попала в многочисленные мемы и нередко высмеивается в ключе «И это йога?! Я тоже так могу!» Однако правильно находиться в позе трупа нужно ещё научиться! Приемы выполнения следующие. Нужно лечь на спину (на ортопедическом матрасе или полу, выполнять асану на мягкой поверхности недопустимо), развести руки в стороны, ладонями вверх.

3. Ходьба на свежем воздухе плюс дыхательная практика

Ноги нужно также развести слегка в стороны. Затем нужно полностью расслабить ноги и руки. Подбородок нужно натянуть к груди так, чтобы возникло ощущение появившегося второго подбородка (кожная складка). Глаза нужно закрыть, а рот – слегка приоткрыть (тем самым расслабляется челюсть). Затем нужно расслабить все мышцы тела. Наиболее важно расслабить мышцы лица – веки, брови, точку между бровей. В этой асане нужно находиться в состоянии полудремы. А вот засыпание в ней даже на пару минут – опасно, поскольку впоследствии человек будет чувствовать себя разбитым – в точности так, как если бы проспал 24 часа подряд. Грамотное практикование позы трупа на протяжении 5-10 минут подарит чувство отдыха, не ведомое ранее.

Идите. Дышите.

Легко расслабиться, ели идти с работы пешком. Идти час? Не беда. Зато вы придете домой отдохнувшим, а не получившим ещё больше стресса, совместив стресс на работе со стрессом пребывания в транспорте с кучей чужих негативных энергетик и полной обездвиженностью. Особенно неполезно для нервной системы и позвоночника (который в неестественной для него позе постоянно посылает нашей нервной системе бесконечные сигналы SOS) в транспорте ехать сидя. В движении - жизнь. Это не пустые слова. Попробуйте совместить антистрессовую ходьбу с дыхательной практикой. Практиковать целебное дыхание можно и на ходу. Делайте глубокий долгий вход, а выдыхать рывками, с шумом. Должно получиться пять рывков на один выдох. Этот вариант идеален для ходьбы.

4. Чай с молоком

Чай с молоком.

Как думаете, почему раньше бабушки всегда давали внукам горячего молочка перед сном, чтобы те хорошо спали? А почему после тяжелого рабочего дня стоит только выпить латте, как клонит в сон? Потому что лактулоза, которая содержится в молоке, мягко расслабляет. Вариант чая с молоком подходит идеально, потому что напиток получится теплым и подарит мягкое расслабление, релакс. От кофе с молоком в качестве релакса многим стоит воздержаться, потому что есть вероятность, что быстрое действие кофеина в составе кофейных зерен может вызвать, напротив, эффект не релаксации, а чрезмерной бодрости. Это после работы не нужно. Кофеин в чае действует мягко, а теплое молоко - расслабит.

5. Скрабирование стоп ладонями

Скрабирование стоп.

Стопы содержат огромное количество нервных окончаний, которые отвечают за расслабление нервной системы. Ладони - тоже. Поэтому стоит медленно помассировать ладонями стопы любым скрабом. Возникнет мягкое ощущение приятной эйфории и релакса. Затем смажьте стопы кремом для тела (увлажнятся и стопы, и ладони). Это подарит дополнительный эффект легкой неги.