Что нужно учитывать при выборе кафеля для ванной

Пожалуй, самым популярным вариантом для отделки ванной комнаты является плитка. Она прочная, гигиеничная, практичная, долговечная. Однако далеко не все варианты этого материала подходят для оформления санузла. Сегодня мы расскажем, что нужно учитывать при выборе кафеля, и какие ошибки чаще всего допускают неопытные пользователи.

Признак 1: Твердость и устойчивость к чистящим средствам

Признак 2: Совместимость с теплым полом

Признак 3: Травмоопасность покрытия

Признак 4: Размер плитки

Бонус: Как чистить грязные межплиточные швы?

Плитка должна быть устойчива к разной бытовой химии.Так как ванная комната нуждается в регулярных уборках из-за ржавчины, известкового налета, плесени, очень важно, чтобы плитка была устойчива к воздействию бытовой химии. Конечно, на современном рынке можно найти большое количество экологичных средств с деликатным составом, однако чаще всего они не справляются с серьезными загрязнениями и запущенными ситуациями. Поэтому изначально подбирайте отделочный материал, который спокойно выдержит воздействие хлора, кислот, щелочи и прочих агрессивных веществ.По химической стойкости плитку делят на пять классов, и для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать АА и А (наиболее стойкие). Также эти разновидности кафеля подойдут для прихожей, ведь эта комната больше всех «страдает» от грязи, пыли, растаявшего снега и пр.Не менее важный момент – уровень твердости, который особенно актуален для напольной плитки. Плитка первого уровня – самая хрупкая, и предназначена для комнат с маленькой проходимостью, а пятого – самая износостойкая, ее обычно используют в торговых центрах, больницах, школах и прочих государственных учреждениях. Если выбрать слишком низкий уровень твердости, который не подходит конкретно для вашей комнаты, со временем плитка на полу расколется, и ее придется менять.Плитка должна хорошо проводить теплоПожалуй, главный минус керамической плитки состоит в том, что она очень холодная – температура материала примерно на три градуса ниже температуры воздуха. Согласитесь, не очень приятно наступать на такие полы сразу после того, как вы приняли душ. Сделать плитку более комфортной можно при помощи дополнительной теплоизоляции основания, но более удачным решением станет система теплого пола.Кафель сочетается с любым типом пола с подогревом: как с водяным, так и с электрическим, выбирайте исходя из своих потребностей и финансовых возможностей. Плитка обладает высокой теплопроводностью и теплоотдачей, не боится высоких температур, не деформируется, поэтому обогреть ванную комнату будет достаточно легко.На заметку: Для ухода за плиткой на теплых полах желательно использовать деликатных чистящие средства и теплую воду. Также следует отказаться от жестких скребков, используя вместо них мягкие щетки и швабры. Не забывайте периодически чистит затирку между швами, а при необходимости – обновлять ее.Матовая плитка менее травмоопаснаяПри выборе плитки для отделки пола важно обращать внимание не столько на дизайн и размер, сколько на ее травмоопасность. Материал не должен быть скользким ни в сухом, ни в мокром виде, иначе есть риск упасть и получить ушиб (или даже перелом). Чаще всего такими характерными особенностями «грешит» глянцевая плитка. Она очень сильно скользит, даже когда вы просто заходите в ванную, чтобы почистить зубы, не говоря уже о ситуации, когда принимаете душ или ванну.Поэтому от глянцевого кафеля лучше отказаться в пользу матового или рельефного. Такая плитка не скользит и является абсолютно безопасной для комнат с высоким уровнем влажности. Что касается глянца, то он будет уместен на стенах – к счастью, вертикальные поверхности не способствуют получению травмы. Кроме того, такая плитка выглядит нарядно, лучше отражает свет и визуально увеличивает помещение, поэтому скомбинировать ее с матовым кафелем будет отличной идеей.Плитка может быть большая и маленькаяСуществует стереотип о том, что в маленьких ванных можно использовать только мелкую плитку, а в больших – крупноформатную. На самом деле площадь комнаты не играет здесь никакой роли. Нужно ориентироваться, в первую очередь, на свое виденье интерьера, учитывать нюансы укладки, практичность выбранного размера, визуальный результат, которого нужно добиться.Помните, что маленькую плитку сложнее и дороже укладывать, поэтому квалификация мастера должна быть соответствующей. Кроме того, с ее помощью не получится зрительно увеличить пространство. А вот если выбрать большие изделия, вы сможете скорректировать пространство.Обратите внимание, что плитку нужно покупать с небольшим запасом, примерно на 10% больше. Особенно это актуально, если вы решили укладывать ее сами. Есть несколько причин, почему важно это сделать:• Часть кафеля может испортиться во время транспортировки, в процессе разрезания или при падении (да-да, от этого никто не застрахован). А в магазине вам вряд ли согласятся продавать одну-две плитки, которых теперь вам не хватает.• В будущем какая-то плитка может расколоться, и ее нужно будет заменить, иначе интерьер комнаты будет испорчен.• Оттенок одной и той же плитки может отличаться в зависимости от партии, поэтому если вы купите ее позже, она не впишется в интерьер.Если вы хотите посмотреть, как та или иная плитка будет выглядеть конкретно в вашем интерьере, закажите услугу дизайн-проекта – ее предлагают многие специализированные магазины. Так вы сможете определить оптимальный размер и цвет плитки, учесть технику укладки, рассчитать количество материала, которое понадобится для отделки помещения.Удобно использовать старую зубную щетку.Самая частая проблема, которую можно встретить в ванной комнате – это грязные межплиточные швы. Чтобы они не разрушались под воздействием влаги, из заполняют водостойкими цементными затирками, и вот здесь начинаются неприятности. С учетом того, что в ванной постоянно присутствует влажность и отсутствует качественная вентиляция, на швах может появиться грибок, плесень и пр.Чтобы избавиться от вредных микроорганизмов, а также устранить грязь, известковый налет, следы от мыла, эксперты советуют использовать специальные очистители. Они подходят для очистки плитки в любой комнате: в ванной, в прихожей, на кухне. Если межплиточные швы заполнены цементной затиркой – это идеальный вариант.Чтобы все получилось, соблюдайте следующий порядок действий. Возьмите пульверизатор, налейте в него воду и распылите на сухие загрязненные швы с расстояния 20-25 см. Подождите пару минут, пока затирка чуть-чуть «размякнет», после чего обработайте губкой с очистителем. Если вы используете бытовую химию с агрессивным составом, для начала проверьте ее действие на небольшом участке, и только потом приступайте к полноценной уборке.Если не хотите использовать бытовую химию, возьмите лимонную кислоту. Подогрейте один литр воды, разведите в нем пакетик кислоты и хорошо перемешайте. Нанесите раствор на швы с помощью губки, подождите полчаса, а затем удалите остатки влажной тряпкой. Быстро, просто и эффективно.