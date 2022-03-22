«Похороните меня в брюхе льва »: одна из самых странных погребальных традиций Африки

Паа Джо и гроб в форме льва. | Фото: independent.co.uk.

Гроб, раскрашенный как петух. | Фото: regulatschumi.ch.

Хоронят африканца-водителя в Гане. | Фото: regulatschumi.ch.

Кан Квай с гробом для умершей бабушки. | Фото: actesbranly.revues.org.

| Фото: upload.wikimedia.org. Мастерская гробовщика Кан Квая.| Фото: upload.wikimedia.org.

Паа Джо работает над гробом в форме рыбы. | Фото: regulatschumi.ch.

Гроб-рыба от мастера Паа Джо. | Фото: huffingtonpost.com.

Похоронная процессия в Гане. | Фото: regulatschumi.ch.

Это не огромная океанская рыба, а гроб. | Фото: regulatschumi.ch.

Гробовщик из Ганы Даниэль Менса, 2006 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

«Кроссовки Nike» - работа гробовщика Паа Джо на выставке в Нью-Йорке. | Фото: artsology.com.

Паа Джо в «петухе». | Фото: regulatschumi.ch.

Гроб от мастера Куджо Аффуту, 2010 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Гроб в форме курицы. | Фото: regulatschumi.ch.

Гроб в форме слона в Национальном музее африканского искусства, г. Вашингтон. | Фото: washingtondc.picturesofus.net.

Паа Джо и его сын Якоб вырезают лапу скульптурному льву. Фото: fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net.

Мордочка льва. | Фото: fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net.

Гроб, напоминающий рыбу-молот. | Фото: regulatschumi.ch.

Гроб в форме хищной птицы. | Фото: regulatschumi.ch.

Гроб в форме перца. | Фото: huffingtonpost.com.