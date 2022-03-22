«Похороните меня в брюхе льва »: одна из самых странных погребальных традиций Африки

Паа Джо и гроб в форме льва. | Фото: independent.co.uk.
Африканцы, живущие в Гане, считают, что смерть – это вовсе не конец существования, а лишь переходная точка, и похороны в этом деле играют чуть ли не самую важную роль. Самое главное: уйти в мир иной, прихватив с собой любимые вещи. Именно поэтому в Гане популярна традиция отправляться на тот свет в необычных гробах. Быть похороненным деревянном льве, акуле или петухе - это зависит от того, о какой реинкарнации мечтал усопший.
Гроб, раскрашенный как петух. | Фото: regulatschumi.ch.
Хоронят африканца-водителя в Гане. | Фото: regulatschumi.ch.
Традиция создания фигурных гробов появилась относительно недавно, но за полвека стала важной составляющей африканской культуры. Еще в начале 1950-х годов один вождь заказал плотнику паланкин, напоминающий по форме семечко какао. Но воспользоваться им при жизни он так и не успел. Тем не менее, жители деревни решили воздать должное уважение своему руководителю и использовали паланкин в качестве гроба. На пышной похоронной церемонии фигурный предмет привлек большое внимание, и рассказы о нем распространились по району.
Кан Квай с гробом для умершей бабушки. | Фото: actesbranly.revues.org.
Мастерская гробовщика Кан Квая. | Фото: upload.wikimedia.org.
Паа Джо работает над гробом в форме рыбы. | Фото: regulatschumi.ch.
Одним из многих, кто услышал об этом, стал молодой плотник Кан Квай (Kane Kwei). Когда скончалась его бабушка, он решил исполнить ее давнюю мечту – покатать на самолете. Из дерева вава (абачи) Кан Квай создал реалистичную копию планера и тщательно разрисовал, вплоть до крошечных окошек и рисунка на колесах. В разборной конструкции он сделал отсек для тела и тщательно его запечатал.
Гроб-рыба от мастера Паа Джо. | Фото: huffingtonpost.com.
Похоронная процессия в Гане. | Фото: regulatschumi.ch.
Это не огромная океанская рыба, а гроб. | Фото: regulatschumi.ch.
Гробовщик из Ганы Даниэль Менса, 2006 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Прошедшие похороны стали известны на весь район и уже через несколько дней к мастеру обратились с новым заказом. Родственники умершего рыбака заказали гроб в форме лодки. Так курьезный случай стал обычаем, а фигурные гробы - неотъемлемой частью погребальной традиции в Аккре, столице Ганы.
«Кроссовки Nike» - работа гробовщика Паа Джо на выставке в Нью-Йорке. | Фото: artsology.com.
Паа Джо в «петухе». | Фото: regulatschumi.ch.
Гроб от мастера Куджо Аффуту, 2010 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Гроб в форме курицы. | Фото: regulatschumi.ch.
В наши дни африканцы еще молодыми начинают откладывать сбережения, чтобы у родственников остались деньги на заказ фигурного гроба, который соответствует роду их занятий.
Учитель заказал себе гроб в форме карандаша, а фермер – в виде плода. Даже любимый напиток (Coca Cola или пиво) могут стать мотивом для поделки. Члены семей иногда заказывают деревянный ящик в форме тотемного животного, например, краба, слона, свиньи. Гроб может отражать ожидания от загробной жизни: элегантная обувь, современный телефон или роскошный автомобиль.
Гроб в форме слона в Национальном музее африканского искусства, г. Вашингтон. | Фото: washingtondc.picturesofus.net.
Паа Джо и его сын Якоб вырезают лапу скульптурному льву. Фото: fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net.
Мордочка льва. | Фото: fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net.
Самым почетным считается гроб в форме льва, т.к. в образе «царя зверей» в последний путь отправляются племенные вожди.
В Гане похороны собирают толпы людей, многие из которых даже не знали усопшего. Немало из них приходит посмотреть на изделие местных гробовщиков. Ярко окрашенный гроб представляют публике и в то же день предают земле.
Гроб, напоминающий рыбу-молот. | Фото: regulatschumi.ch.
Гроб в форме хищной птицы. | Фото: regulatschumi.ch.
Гроб в форме перца. | Фото: huffingtonpost.com.
Мастер Кан Квейн умер в 1992 году, но его дело продолжили ученики, среди которых наиболее известны Паа Джо, Даниель Менса, Куджо Аффуту. Их ремесло уже известно в Европе и Америке, т.к. в 1990-е годы музеи со всего мира стали покупать гробы у мастеров из Ганы.
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