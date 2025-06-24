Как очистить утюг от накипи

При заправке утюга обычной, а не дистиллированной водой, внутри него накапливается накипь. Со временем ее образовывается так много, что через отверстия в подошве перестает проходить пар. В связи с этим утюг нужно почистить.







Что потребуется:



горячая вода;



лимонная кислота;



салфетки, ветошь.



Процесс очистки утюга





Утюг включается.

Пока он греется, готовится чистящий раствор. В 0,5 л горячей воды растворяется 2 ст.л лимонной кислоты.Жидкость заливается в разогретый утюг до максимальной отметки.Далее нужно прижать кнопку подачи пара, чтобы промыть форсунки в подошве этим раствором. Это делается над тазом с водой. При промывке потребуется прокачать один или несколько бачков раствора.В результате на подошву будет выходить жижа из растворенной накипи и ржавого осадка, присутствующего в водопроводной воде.Грязная подошва периодически протирается ветошью.Когда все отверстия будут пробиты, включенный горячий утюг прокачивается обычной водой, чтобы вымыть растворенный налет.Это также длительный процесс. Промывать нужно до тех пор, пока налет не перестанет выходить. После этого утюг будет как новый.