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Очаровательный домик площадью всего 78 кв.м. впечатлил всех своим внутренним убранством


Очаровательный домик площадью 78 кв. метров.

Очаровательный домик площадью 78 кв. метров.

В лесах Голубого хребта (Blue Ridge Mountains) в штате Северная Каролина (США) на склоне расположен очаровательный дом. Снаружи он напоминает настоящий теремок, да и внутри оформлен как сказочное жилище. Домик идеально вписался в окружающий ландшафт.

Домик, напоминающий сказочный теремок.

Домик, напоминающий сказочный теремок.

Хозяева, поклонники произведений в жанре фэнтези, пожелали поселиться в доме, который бы отличался от современных скучных построек. Именно поэтому новое жилище больше напоминает теремок или замок. Как для 2-этажного дома, его площадь относительно невелика (78 квадратных метров), однако внутри есть все необходимое для комфортного проживания.
Уютная гостиная.

Уютная гостиная.

Для постройки были использованы только натуральные материалы: камень и древесина. На первом этаже обустроена гостиная и кухня. Вся мебель подобрана теплых оттенков, что делает интерьер очень уютным.
Домик в лесу. Интерьер.

Домик в лесу. Интерьер.

 
Компактная гостиная и кухня.

Компактная гостиная и кухня.

 
Спальня родителей.

Спальня родителей.

На втором этаже находятся спальни хозяев дома и их детей. В детской можно обнаружить потрясающую двухъярусную кровать, вырезанную из стволов дерева.
Детская комната.

Детская комната.

 
Джакузи на террасе.

Джакузи на террасе.

Снаружи на террасе есть барбекю и ванна-джакузи.
Пожалуй, нет ничего лучше, чем находиться в теплой воде с бокалом вина в руках, и наслаждаться умиротворяющим видом нетронутой природы.
Терраса возле дома.

Терраса возле дома.

 

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Очаровательный домик площадью всего 78 кв.м. впечатлил всех своим внутренним убранством

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Очаровательный домик площадью всего 78 кв.м. впечатлил всех своим внутренним убранствомПодписаться на мой Instagram
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