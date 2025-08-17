С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...
  • Элла
    Чудесная картина! Глаз не оторвать! Вот бы такие, как Дмитрий Дибров, почаще смотрели бы на эту картину и не предлага...Загадки картины «...
  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...

Вершины, на которых заканчивается история человечества

13 древних башен в Перу доказывают существование развитой цивилизации еще за тысячи лет до инков. Некоторые ученые полагают, что на башнях история человечества не начинается, а заканчивается. Вершины, на которых заканчивается история человечества

Церемониальный комплекс расположен в Чанкильо, Перу. Он занимает площадь в 4 километра, на которой установлены 13 башен с интервалом в 5 метров между ними.

Вершины, на которых заканчивается история человечества Археологи считали раньше, что комплекс создавался как огромный храм, предназначенный для жертвоприношений. Последние исследование это опровергают: древняя культура такой традиции не имела. Вершины, на которых заканчивается история человечества Скорее всего, башни представляют собой некий допотопный вариант солнечной обсерватории. Что тоже довольно странно — люди тех времен не должны были иметь даже письменности. Как же они в таком случае умудрились выстроить идеальные наблюдательные точки для наблюдения за солнцем на закате и рассвете? Вершины, на которых заканчивается история человечества Получается, что у неизвестной цивилизации была не только письменность, но и глубокие знания в геометрии. Сейчас ученые рассматривают довольно смелую теорию, согласно которой башни стали последним строением высокоразвитой культуры. Эти 13 башен завершают историю человечества тех времен, развитого и понимающего устройство мира. Теория, безусловно, смелая, но научное сообщество принимает ее как рабочую.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх