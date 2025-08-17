Вершины, на которых заканчивается история человечества

13 древних башен в Перу доказывают существование развитой цивилизации еще за тысячи лет до инков. Некоторые ученые полагают, что на башнях история человечества не начинается, а заканчивается.



Церемониальный комплекс расположен в Чанкильо, Перу. Он занимает площадь в 4 километра, на которой установлены 13 башен с интервалом в 5 метров между ними.

Археологи считали раньше, что комплекс создавался как огромный храм, предназначенный для жертвоприношений. Последние исследование это опровергают: древняя культура такой традиции не имела . Скорее всего, башни представляют собой некий допотопный вариант солнечной обсерватории. Что тоже довольно странно — люди тех времен не должны были иметь даже письменности. Как же они в таком случае умудрились выстроить идеальные наблюдательные точки для наблюдения за солнцем на закате и рассвете? Получается, что у неизвестной цивилизации была не только письменность, но и глубокие знания в геометрии. Сейчас ученые рассматривают довольно смелую теорию, согласно которой башни стали последним строением высокоразвитой культуры . Эти 13 башен завершают историю человечества тех времен, развитого и понимающего устройство мира . Теория, безусловно, смелая, но научное сообщество принимает ее как рабочую.