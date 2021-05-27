«Будьте бдительны!»: 16 советских плакатов о борьбе с шпионами

На заре истории Страны Советов особое внимание уделяли безопасности, сознательности и бдительности. А поэтому буквально на каждом углу можно было увидеть плакат с призывом внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ни одного шпиона, которые, по мнению большевистских идеологов, прятались буквально везде. В нашем обзоре агитационные плакаты того времени.











Из приказа № 20 Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина







Художник Kорецкий B., 1941 год.







Плакат создан художником П. С. Голубем в 1953 году.







Плакат 1941 года.







Художник Голубь М.







Художник Иванов К.К., 1954 год.







Художники Интезаров А. и Соколов Н.







Художники Иванов К.К. и Брискин В.М., 1954 год.







Художник Иванов B.







Художник Чудов Ю. 1958 год.







Плакат создавался художником Корецким В. Б. в 1954 году, в условиях окружения Советского Союза внешними врагами и в условиях процветания шпионажа.







Художник Широкорад Б., 1953 год.







Художник Иванов В., 1953 год.







Советский плакат 1939 года.







Художники Ватолина Нина Николаевна и Денисов Николай Викторович, 1941 год.







Художник Серебряный, 1941 год.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





