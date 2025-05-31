4 самых классных модели «Феррари», заставляющих затаить дыхание

Ferrari прочно ассоциируется с престижными гонками Formula-1, скоростными и роскошными машинами. За всю историю существования компания создала немало интересных моделей, каждый раз воплощая в них самые передовые идеи. Выбрать наилучшие – сложная задача даже для искушенных экспертов. Представляем несколько моделей последних лет, которые вызывают восторг и восхищение.
1. 812 Competizione
812 Competizione способен разогнаться до 340 км в час/ Фото: ferrari-avilon.ru
Автомобиль появился в 2021 г., спустя 4 года после Ferrari 812 Superfast, – самого мощного и быстрого на тот момент гран-турера. Модель 812 Competizione превзошла своего предшественника. В ней было модифицировано и доработано все, что только возможно.
Самым ярким элементом автомобиля стала усовершенствованная версия легендарного 12-цилиндрового атмосферника. Конструкторы увеличили его мощность до 830 л.с., а частоту вращения довели до 950 об./мин. Благодаря этому автомобиль легко разгоняется с места до 100 км/ч всего за 2,85 секунды, а порог в 200 км/ч преодолевает за 7,5 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч.
Наиболее существенным доработкам подверглись ГРМ и головки цилиндров. Во-первых, кулачки защитили инновационным углеродным покрытием DLC, плюс улучшили их работу за счет технологии скользящих толкателей. А для увеличения Нм внедрили систему с изменяемой геометрией, способной регулировать длину каналов для достижения максимального наддува.
Задняя часть автомобиля/ Фото: ferrari.com
Конструкторы не обошли вниманием и аэродинамику. По результатам серьезных исследований, автомобиль получил резкие формы и линии.перераспределяют воздушные потоки в задней части.
Увеличить скорость получилось и за счет облегчения конструкции автомобиля. Для этого множество элементов экстерьера было решено делать из углеродного волокна, шатуны двигателя – из титана. Еще конструкторы облегчили коленчатый вал и аккумуляторную батарею. В отделке салона использовали углеродное волокно и облегченные технические ткани.
Главная «фишка» внешнего облика авто – широкая полоса из углеродного волокна посередине капота. Помимо декоративности, она выполняет и функциональную роль: скрывает вентиляционные отверстия, идущие из моторного отсека.
В передней части привлекает внимание большая решетка, подчеркивающая мощь и ширину автомобиля. В ней же находятся боковые воздухозаборники тормозов.
2. F8 Tributo
F8 Tributo может набрать скорость 100 км/ч за 2,9 секунды/ Фото: ferrari.com
Этот 2-местный спорткар-купе впервые был представлен публике в феврале 2019 г. на Женевском автосалоне. Выпускался на протяжении четырех лет – по 2023 г.
Название F8 указывает на количество цилиндров в двигателе, а слово Tributo переводится как «дань уважения», которую отдает этот спорткар своим предшественникам-автомобилям.
Особая гордость инженеров, работавших над созданием суперкара, – рабочие характеристики двигателя. На тот момент это был самый мощный агрегат в истории бренда за 20 лет. Его общий объем – 3902 см3. Максимальные значения: мощность – 770 л.с., Нм – 185 об./мин., частота вращения двигателя – 8000 об./мин. Спорткар разгоняется до «сотки» за 2,9 сек., до 200 км/ч – за 7,8. Максимальная скорость – 340 км/ч.
Дизайн экстерьера создавался с целью подчеркнуть мощь двигателя, высокую скорость, идеальную аэродинамику. Вместе с тем он должен отражать спортивный дух и индивидуальность модели.
Дизайнеры великолепно справились с поставленной задачей, органично вписав аэродинамические элементы в конструкцию спорткара. Это резкие линии силуэта, S-образный передний канал воздухозаборника, оригинальная форма светодиодных фар, боковые воздухозаборники в линии бампера и два черных сплиттера.
3. 296 GTB
296 GTB имеет прекрасные аэродинамические характеристики/ Фото: wikimedia.org
Этот автомобиль был представлен публике в 2021 г. Главной новинкой спорткара стал новый вид двигателя – комбинированный V6. Основной агрегат (ДВС) обладает углом развала 120, работая в паре с электромотором, расположенным в задней части авто.
Взаимодействие двигателей происходит посредством механизма TMA, который дает возможность использовать один или два агрегата одновременно. Максимальная мощность гибридной установки – 830 л.с., скорость авто – 330 км/ч. Разгон до 100 км/ч – за 2,9 сек., до 200 км/ч – за 7,3.
Аэродинамические характеристики также на высоте. Спортивный купе оснащен турбокомпрессором, включенный в конструкцию картера. Благодаря ему улучшен контроль за температурой моторного отсека и электрики.
При создании автомобиля инженерам была поставлена задача построить спорткар, который бы дарил непревзойденное удовольствие от вождения. Для этого были внедрены новые системы, облегчающие управление.
Оформление салона отличается продуманным сдержанным дизайном и функциональностью. Большинство компонентов управления расположены в зоне водителя, а в стороне пассажира находится дисплей, который дает возможность поработать штурманом.
4. SF90 Stradale
Мощность ДВС SF90 Stradale составляет 780 л. с./ Фото: ferrari-avilon.ru
Упоминание в названии спорткара болида «Формулы-1» сделано с целью подчеркнуть связь между гоночными и обычными машинами. Создатели SF90 Stradale на деле продемонстрировали, как технологии и знания, полученные при построении спорткаров, могут великолепно использоваться в разработке серийного автомобиля.
Этот спорткар – первый подключаемый гибрид, предназначенный для серийного производства. Интересен тем, что был оснащен силовой установкой нового типа. Это V-образный ДВС с турбонаддувом, работающий вместе с тремя электромоторами. Два из них находятся на передней оси и работают независимо друг от друга. А третий расположен между ДВС и коробкой передач в задней части спорткара.
Силовая установка способна развивать рекордную мощность: ДВС – 780 л.с., плюс электродвигатели – 220 л.с. В совокупности – 1000 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость в 340 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 2,5 сек., а до 200 км/ч – 6,7.
Руль и панель приборов SF90 Stradale/ Фото: ixbt.com
Причем управлять таким мощным автомобилем довольно легко. Водителю нужно лишь включить один из четырех режимов работы силового блока и сконцентрировать внимание на дороге. Остальное сделают системы управления.
Дизайн создавался с целью подчеркнуть гоночный дух в серийном автомобиле. Авторы суперкара полностью пересмотрели пропорции машин, которые были приняты в прежних спортивных купе. Например, они разместили двигатели в задней части и выхлопные трубы ниже обычного. Еще изменили расположение заднего стекла, сделали фары в виде сплюснутых колец, а кабину сконструировали в форме кабины истребителя. Все эти элементы придают облику автомобиля особую экспрессивность и выразительность.
Дизайн салона не менее интересен. Создатели подчеркнули его схожесть с кабиной истребителя, особо выделив приборы управления. Еще они внедрили цифровые технологии, благодаря которым размещения датчиков отображаются на лобовом стекле.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии