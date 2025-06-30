В твиттере по тегу #ConfidentlyBeautiful можно найти несколько фоток без макияжа.
Там девушки с конкурса красоты Miss Universe 2015.
В натуральном виде, без тонны краски.
Мисс Ирландия – Джоанна Купер
Мисс Вселенная 2014 – Паулина Вега, Колумбия
Мисс Аргентина – Клаудия Баррионуево
Мисс Австралия – Моника Радулович
Мисс Гана – Хильда Акуа
Мисс Перу – Лаура Спойа
Мисс Доминиканская Республика – Кларисса Молина
Мисс Багамские острова – Тория Николь Пенн
Мисс ЮАР – Рефилв Мтхимунье
Мисс Эквадор – Францеска Киприани
Мисс Гаити – Лиза Друиллард
Мисс Индонезия – Аниндия Путри
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Красотки без макияжа
В твиттере по тегу #ConfidentlyBeautiful можно найти несколько фоток без макияжа.
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