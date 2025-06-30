Красотки без макияжа

В твиттере по тегу #ConfidentlyBeautiful можно найти несколько фоток без макияжа.

Там девушки с конкурса красоты Miss Universe 2015.

В натуральном виде, без тонны краски.



Мисс Ирландия – Джоанна Купер







Мисс Вселенная 2014 – Паулина Вега, Колумбия







Мисс Аргентина – Клаудия Баррионуево







Мисс Австралия – Моника Радулович







Мисс Гана – Хильда Акуа







Мисс Перу – Лаура Спойа







Мисс Доминиканская Республика – Кларисса Молина







Мисс Багамские острова – Тория Николь Пенн







Мисс ЮАР – Рефилв Мтхимунье







Мисс Эквадор – Францеска Киприани







Мисс Гаити – Лиза Друиллард







Мисс Индонезия – Аниндия Путри







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