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Красотки без макияжа

В твиттере по тегу #ConfidentlyBeautiful можно найти несколько фоток без макияжа.
Там девушки с конкурса красоты Miss Universe 2015.
В натуральном виде, без тонны краски.

Мисс Ирландия – Джоанна Купер

Красотки без макияжа

Мисс Вселенная 2014 – Паулина Вега, Колумбия

Красотки без макияжа

Мисс Аргентина – Клаудия Баррионуево

Красотки без макияжа

Мисс Австралия – Моника Радулович

Красотки без макияжа

Мисс Гана – Хильда Акуа

Красотки без макияжа

Мисс Перу – Лаура Спойа

Красотки без макияжа

Мисс Доминиканская Республика – Кларисса Молина

Красотки без макияжа

Мисс Багамские острова – Тория Николь Пенн

Красотки без макияжа

Мисс ЮАР – Рефилв Мтхимунье

Красотки без макияжа

Мисс Эквадор – Францеска Киприани

Красотки без макияжа

Мисс Гаити – Лиза Друиллард

Красотки без макияжа

Мисс Индонезия – Аниндия Путри

Красотки без макияжа

источник

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паулина вега
#confidentlybeautiful
ConfidentlyBeautiful
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