О пестиках и тычинках. Пользователи Интернета делятся забавными историями с уроков полового воспитан

В России-матушке уже не первый год ведутся ярые споры о том, какой предмет все-таки нужнее нашим дорогим школьникам – половое воспитание или основы православной культуры. Что же, оставим решение этого насущного вопроса экспертам из команды г-жи Васильевой, которая уже доказала нам свою железную квалификацию научными работами о хитросплетениях православия и сталинизма в СССР.
А мы с вами, простые смертные, в это время просто немного поднимем себе настроение историями от пользователей Интернета из менее одухотворенных стран, которые делятся самими смешными и забавными случаями с тех самых «окаянных» уроков полового воспитания, где учителя рассказывают подрастающему поколению о пестиках, тычинках и резиновых изделиях первой необходимости.
Аквариумные рыбки не в моде
«Я вообще-то работаю учителем биологии, но так получилось, что мне дали вести половое воспитание в средних классах. Так вот, однажды на уроке один мальчик посмотрел на меня с надеждой и спросил, можно ли поселить сперматозоидов в трехлитровой банке, кормить, ухаживать и вообще держать их дома, как рыбок, если мама с папой не разрешают завести щенка».
Родителей в школу!
«Я жил в маленьком американском городке и ходил в местную школу при церковном приходе. По закону половое воспитание должны были преподавать везде, даже там. У нас, естественно, этот предмет вел местный священник. Один раз в конце урока он сказал, что мы можем задавать любые интересующие нас вопросы. Так вот, один мой одноклассник (да-да, именно тот случай, когда это действительно был одноклассник) смущенно поднял руку и спросил: «Скажите, отец, а если я занимался рукоблудием на фотографию собственного «дружка», то я, получается, гей, или нет?». Его родителей немедленно вызвали в школу».
Самый насущный вопрос
«Вела ПВ в 7-м классе. Вчера одна девочка подняла руку и с интересом спросила: «А если я теоретически пересплю со своим отцом и забеременею, это будет мой сын или мой брат?». Я вот думаю, она это чисто из интереса спросила, или пора звонить в социальные службы?».
Больной извращенец
«Это было даже не половое воспитание, а самая обычная биология в 8-м классе, но я все равно просто обязан это рассказать. Нам показывали фильм о беременности и родах, и один странный придурок, который все время сидел на задней парте, решил, что не нужно стесняться, и попытался сделать себе приятно прямо на уроке под партой. Естественно учитель это заметил и отправил его к директору. С того времени уже лет 10 прошло, а я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю. Вот же больной извращенец, а?»
Лучшее доказательство
«У нас добавили половое воспитание только тогда, когда я уже училась в старшей школе. Нам всем было лет по 16-17, но у нас в классе уже была одна девочка, которая умудрилась от кого-то залететь на летних каникулах. На одном из первых уроков учительница стала рассказывать нам про контрацепцию. Эта барышня очень внимательно слушала, а в конце урока подняла руку и задумчиво спросила: «Миссис Миллер, что-то я немного запуталась. Вы сейчас говорите одно, а мой парень недавно сказал, что самое надежное средство – это вовремя вытащить». Миссис Миллер где-то минут 20 долго и подробно объясняла ей, что к чему. В конце эта мадам посмотрела на учительницу, потом на свой живот, потом опять на учительницу, и выдала: «Вот же он сволочь такая! Господи, почему у меня не было этих уроков полгода назад?!». Лучшее доказательство того, что половое воспитание просто необходимо в школах».
Может быть, если целое ведро
«Преподавала половое воспитание у десятиклассников. Одна девочка задала вопрос: «Мисс Джонсон, я хотела бы кое-что уточнить. Я каждое утро пью «Ред Булл», и на этикетке написано, что в состав входит глюкоза. Вы сегодня говорили, что в семенной жидкости она тоже есть. Так что, если я, к примеру, ее выпью, то взбодрюсь?». Я, конечно, с трудом подавила смех и все объяснила, но, блин, похоже, личная жизнь у этой девочки точно сложится».
Юный физик
«Сам я учитель физики, но мой коллега, который преподавал половое воспитание у детей, заболел, и так получилось, что кроме меня его заменить было некому. В общем, один мальчик, видимо, решил произвести на меня впечатление и спросил: «Мистер Робинс, вы на прошлой неделе рассказывали нам, что во время трения выделяется тело. Это значит, что во время секса мой детородный орган может загореться?». Ну, по крайней мере, они хорошо усвоили физику».
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