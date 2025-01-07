О пестиках и тычинках. Пользователи Интернета делятся забавными историями с уроков полового воспитан

В России-матушке уже не первый год ведутся ярые споры о том, какой предмет все-таки нужнее нашим дорогим школьникам – половое воспитание или основы православной культуры. Что же, оставим решение этого насущного вопроса экспертам из команды г-жи Васильевой, которая уже доказала нам свою железную квалификацию научными работами о хитросплетениях православия и сталинизма в СССР.

Аквариумные рыбки не в моде

Родителей в школу!

Самый насущный вопрос

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Лучшее доказательство

Может быть, если целое ведро

Юный физик