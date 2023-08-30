Изображение НЛО на средневековых картинах

Как ни странно, изображения НЛО появились задолго до размытых фотографий невадской пустыни. Часто рядом с изображением Христа или Марии на средневековых картинах можно видеть объекты, которые очень напоминают летающие тарелки. Мы собрали самые интересные картины с изображением НЛО.

Гобелен «Летний триумф» был создан в Брюгге в 1538 году. Сейчас он хранится в Баварском национальном музее. В левом верхнем углу картины видны два характерных изображения летающих тарелок. Что они делают на бельгийском гобелене шестнадцатого века, никто сказать не может.

ФОТО: QNM.IT

На этой иллюстрации из первого полноценного географического атласа «Зрелище круга земного», переизданного в 1630-х годах адмиралом Блау, изображен случай, когда два голландских судна стали свидетелями двух светящихся шаров в небе. В шарах мы видим лица каких-то существ.

ФОТО: STIRILEPROTV.RO

Эта монета с изображением диска, похожего на НЛО, была отчеканена во Франции в 1680 году. Что хотел сказать автор этим изображением, никто объяснить не может.

ФОТО: FORBIDDENARCHAEOLOGY.NET

На этой картине 1697 года показаны неопознанные летающие объекты над Гамбургом. Эти объекты были описаны очевидцами как два светящихся колеса.

ФОТО: SCIENCE.HOWSTUFFWORKS.COM

В этой картине неизвестного автора изображен Моисей, получающий скрижали с десятью заповедями. В небе хорошо видны летающие объекты неизвестного происхождения. Картина хранится в Бельгии в Earls D’Oltremond.

ФОТО: THEPARKVILLAGE.COM

На этой картине изображено крещение Иисуса. На Иисуса и Иоанна Крестителя идут лучи от диска, парящего в небе. Не понятно, что заставило художника совместить классический библейский сюжет с изображением НЛО.

ФОТО: EUROSTYX.COM

Изображение в соборе Свети-Цховели в Грузии. Обратите внимание на объекты, похожие на космические корабли, по обе стороны от Христа.

ФОТО: GEORGIA.OREXCA.COM

Еще одна фреска с изображением распятия Христа на Голгофе. Как и на грузинской фреске здесь изображены два объекта. Они уж точно являются летательным аппаратами, ведь в том, что слева, отчетливо виден человек. Эта картина висит над алтарем монастыре Высокие Дечаны в Косово.

ФОТО: JOHNTHEWITNESS.WORDPRESS.COM

Картина «Мадонна со святым Джованнино» написана в 15 веке Доменико Гирландайо. Она висит во Флоренции в Палаццо Веккьо. Над правым плечом Марии виден объект в форме диска. Чуть ниже мы видим человека, который, держа руку козырьком, смотрит на объект.

ФОТО: MASSIMOPOLIDORO.COM

Картина Карло Кривелли «Благовещение со святым Эмидием» была написана в 1486 году. Над улицей висит диск, очень похожий на НЛО, из которого идут лучи прямо в голову Марии. Сейчас картину можно увидеть в Национальной галерее в Лондоне.

ФОТО: TARINGA.NET

На картине «Чудо снега» Мазолино да Паникале, где изображены Иисус с Марией, хорошо видны несколько летающих тарелок в небе над страждущими. Картина висит в церкви Санта-Мария-Маджоре, Флоренция.

В иллюстрациях рукописи двенадцатого века изображено НЛО, которое видели во Франции в восьмом веке, во время войны с саксами.

ФОТО: UTHUK-UBLUK.BLOGSPOT.COM

Саксы осаждали замок Сигибург и увидели в небе над ним светящиеся объекты. Варвары решили, что это Всевышний решил защитить город, и отступили.