Кухонные принадлежности, у которых есть срок годности

Bот это да! Вы помните, когда в последний раз меняли губку для мытья посуды или разделочную доску, или терку? Срок годности есть не только у продуктов, но и у постоянно используемых кухонных принадлежностей. Точнее не годности, а эксплуатации.







Губки и тряпки для мытья посуды

Полотенца и перчатки

Разделочные доски

Силиконовые и деревянные лопатки

Пекарские силиконовые кисточки

Кухонные ножи

Тёрки и овощерезки

«Всего две недели — вот срок безопасного и эффективного использования губок и тряпок для мытья посуды, раковины, столешниц», утверждает Анастасия Дмитрова, эксперт компании «ЗМ Россия».Они постоянно находятся в сырости и влажности, на них скапливается огромное количество микробов. Откуда? После мытья посуды, мы, обессилев, даже не отжав, бросаем тряпки и губки в раковину, а в такой среде бактерии чувствуют себя отлично! И когда в следующий раз помоем посуду, болезнетворные организмы окажутся на тарелке. Так что решение простое: или каждые две недели меняем тряпки и губки, ухаживая за ними, или, чтобы продлить время их эксплуатации и сохранить здоровье домочадцев, используем некоторые простые правила:Губок и тряпок должно быть несколько: одна успеет просохнуть, пока вы моете другой. Покупая губки в магазине, отдавайте предпочтение тем, у которых крупная пористая структура — они хорошо вентилируются и сохнут лучше.Даже если нет сил, не поленитесь, тщательно промойте и выжмите губки и салфетки после каждого использования, не оставляйте их в сырой раковине. Лучше всего завести специальный органайзер для средств и утвари для уборки в кухне.Самыми долговечными считаются жесткие алюминиевые мочалки — их можно менять один раз в месяц (после использования-обдавайте кипятком), универсальные салфетки служат до полугода (при условии стирки), а поролону не давайте больше недели — двух (опять же при условии, что вы их моете-сушите, стираете в посудомойке или кладете на несколько минуту в микроволновку).А еще можно нанести на губку уксус, хлорные дезинфекторы и протереть ею поверхности на кухне — так вы и столы очистите, и саму губку. Запах выветрится быстро!«Полюбите» одноразовые салфетки. Нетканые или бумажные, они хорошо впитывают влагу, а затем отправляются в мусорное ведро. Отлично, если у вас в кухне (да и во всему дому) всегда будут лежать еще и влажные салфетки. Очень удобно, оттер, протер и выкинул.Кухонные полотенца: обычно ими берутся за горячее, вытирают руки и стол, столешницу, а некоторые и мокрую посуду. После каждого использования вешайте полотенце, а не бросайте, скомкав. Обязательно меняйте и стирайте на высоких температурах несколько раз в неделю. И еще: на сегодняшний день большинство людей моют посуду и убираются в резиновых перчатках. После использования тщательно их выполаскивайте. Если внутреннее покрытие перчаток хлопковое, то выворачивайте их после уборки. Как и тряпок перчаток должно быть несколько, менять их стоит раз в месяц.Совет: покупайте перчатки на размер больше, так они дольше не рвутся.Разделочных досок, как правило, дома у нас несколько. Кто-то любит дерево, кто-то пластик, кто-то стекло. У кого-то для каждого продукта своя доска — и это правильно.Так как же часто их менять, в зависимости от материала, из которых они изготовлены? Раз в год: этого требуют санитарно-гигиенические нормативы. Пластиковые и стеклянные доски регулярно мойте в посудомойке или обдавайте кипятком, а потом давайте хорошо просохнуть. Пластик легко вытереть насухо бумажным полотенцем. Деревянным, давайте время «проветриться» и хорошо просохнуть.Лопатки из резины и пластика нужно заменять каждые два года. А дерево само по себе не считается долговечным материалом, особенно, если оно используется для приготовления еды. Со временем из-за перепада температур, сырости на ложках образуются микротрещины, которые накапливают в себе микробы и бактерии.Не хотите заразиться кишечной палочкой? Меняйте деревянные ложки каждые пять лет. Вы заметили на них трещины, сколы раньше? Не жалея выбрасывайте ложки и лопатки в ведро. Зачем подвергать себя опасности отравления.Эти кисточки — счастье любой хозяйки, которая любит готовить. Чем только раньше не смазывали выпечку! А теперь вот она: красивая, удобная, приятная на ощупь, но жизнь ее коротка. Два года и на кухне должен появиться новичок.Как вариант, продаются наборы со съемными кисточками. Подошел к концу срок эксплуатации аксессуара, «снимаете голову» с ручки и наденьте новую кисточку. Продолжаем пользоваться!Не забывайте тщательно промывать со специальным средством силиконовые волоски и тщательно просушивать. Если печете часто, раз в неделю мойте кисточку в посудомойке.Отправлять ножи на «заслуженный отдых» стоит один раз в два года. Но тут есть один нюанс: все зависит от того, какого они качества. Купили дорогой известный бренд или обычную «без имени» фабрику. Последние обычно быстро приходят в негодность — ржавеют, тупятся, ломаются, и их практически не возможно хорошо и надолго заточить. А потому следите за ножами, как только у них исчезает целостность структуры, не жалейте — на пенсию.Если вы заботитесь о здоровье, то менять терки и овощерезки, какими бы крутыми они не были, лучше не реже, чем каждые 3−4 года. Появляется ржавчина, а в металле — трещины. Как бы хорошо вы не ухаживали за этой утварью, время берет свое. Микрочастицы еды забиваются в трещины и гниют.Каждая хозяйка на личном опыте убедилась, что лезвия этих кухонных помощников неизбежно затупляются и истончаются, ржавеют. Пользоваться такими принадлежностями крайне небезопасно, поскольку частички металла или ржавчины могут попасть на пищу.