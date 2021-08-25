11 советов, которые помогут справиться с мелким ремонтом различных вещей

Советы, которые помогут справиться с мелкими бытовыми поломками.
Любому хозяину (и хозяйке) известно, что дом нуждается в постоянном уходе. То обои отклеятся, то плинтус отойдет. Эти мелочи постепенно накапливаются, превращая некогда уютное гнездышко в подобие общежития. Чтобы подобного не происходило, мы собрали 11 ценных советов, которые помогут справиться с мелким ремонтом различных вещей.
1. Выровнять поверхность ковра
Лед для выравнивания ковра. | Фото: Rimma.co.
Немногие знают, что спектр применения льда не ограничивается только охлаждением напитков. Кубики замороженной воды можно использовать и для выравнивания волокон ковра. Так что, если решите переставить тяжелый диван и обнаружите, что ковер под ним помялся, доставайте лед и раскладывайте его по ковру, ждите пока растает, а после «расчесывайте» при помощи щетки.
2. Тихие двери
Чтобы двери не хлопали. | Фото: Pinterest.
Если вам кажется, что ваши межкомнатные двери слишком шумные, наклейте к дверному упору пару мебельных наклеек. Их можно приобрести в хозяйственном магазине буквально за копейки, но эффект от их использования будет колоссальный.
3. Ровные швы
Ровные силиконовые швы. | Фото: Смекалочка.
Малярную ленту часто используют во время покраски, дабы защитить поверхности, которые должны остаться чистыми. Однако не все знают, что такой же трюк можно применить при работе с силиконом. Novate.ru гарантирует, что при использовании такой хитрости швы получатся идеально ровными и очень аккуратными.
4. Мелкий ремонт москитки
Ремонт москитной сетки. | Фото: Steemit.
Москитные сетки не отличаются долговечностью, они пересыхают, и вскоре на них появляются небольшие дырочки. Чтобы насекомые не смогли пробраться в ваше жилье через отверстия в москитке, отремонтируйте ее при помощи прозрачного лака.
5. Деревянные направляющие
Смазка для деревянных направляющих| Фото: Make-Self.
Если выдвижные шкафчики с деревянными направляющими начали барахлить, нужно обеспечить им смазку. Для этих целей можно использовать обычный свечной воск или мыло.
6. Зазоры между плинтусами
Щели и зазоры между плинтусами. | Фото: Kenneth Axt Painting.
Плинтуса будут выглядеть намного аккуратнее, если между ними и стеной не будет никаких зазоров. Заделать их очень просто при помощи силиконового герметика того же цвета, что и плинтус.
7. Разбитая лампочка
Вкрутить разбитую лампочку. | Фото: KitchenDecor.club.
Выкрутить разбитую лампочку и не порезать руки, поможет обычная картофелина. Разрежьте корнеплод напополам, убедитесь, что свет выключен, наденьте картофелину на патрон и аккуратно выкручивайте.
8. Ржавчина
Ржавчина на керамике и стали. | Фото: LiveInternet.
Ржавчина в ванной комнате - проблема, с которой рано или поздно, сталкивается каждый. Однако для борьбы с этим неприятным явлением не требуются специальные средства. По информации Novate.ru, очистить смеситель из нержавеющей стали поможет раствор из столовой ложки соды и воды, а с помощью перекиси водорода удастся вернуть первозданный вид керамической плитке.
9. Чистка контактов
Чистка окислившихся контактов. | Фото: The Family Handyman.
Если после замены батареек, прибор по-прежнему не хочет работать, стоит проверить контакты. Скорее всего на них вы обнаружите коррозию. Избавиться от довольно просто, потерев участок ластиком или наждачной бумагой.
10. Царапины на кожаном диване
Убрать царапины с кожаного дивана. | Фото: Газета "Право".
Неглубокие царапины на кожаном диване больше не будут вас огорчать, ведь редакция Novate.ru предлагает вам действенное решение этой проблемы. Для этого вам понадобится полотенце, смоченное теплой водой. Приложите его к поврежденному участку и немного подержите, чтобы кожа размягчилась. Спустя 15 минут поставьте на полотенце теплый утюг, дождитесь пока полотенце, а вслед за ним и покрытие дивана прогрелись. При необходимости проделайте процедуру несколько раз.
11. Прокручивающийся винт
«Гуляющий» винт. | Фото: Pinterest.
Если винт никак не схватывается, заполните отверстие стальным волокном от губки для мытья посуды или вставьте спичку. Спешим вас предупредить, что в такой ситуации ни в коем случае не стоит использовать клей, иначе потом винт вы уже не сможете выкрутить.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии