Как вытащить занозу ребенку без боли!

Маленький ребенок часто ранится из-за неусидчивости и озорства, которые характерны для первых лет жизни. Разбитые колени, гематомы и занозы – самые частые и неприятные повреждения у детей. Если вы не уследили за ребенком во время игры, и маленькая трагедия уже случилась, позаботьтесь о правильном уходе за ранкой, чтобы избежать опасных последствий. Если разбитую коленку можно просто смазать йодом, то о том, как вытащить занозу у ребенка, знают не все родители.
Их главной ошибкой является пренебрежение такой проблемой, как заноза у малыша. Во-первых, это доставляет ребенку легкий дискомфорт или даже сильную боль, а во-вторых, неизвлеченная маленькая щепка может спровоцировать нагноение и заражение крови. Последствия маленькой травмы могут оказаться печальными. Если головка занозы торчит из кожи, то устранить ее можно и самостоятельно, но если она ушла глубоко в плоть, нужно обязательно обратиться в больницу.
Подготовка к удалению
Перед процессом удаления оцените масштаб проблемы. Это поможет определиться с методом. Если кончик деревянной или металлической щепки выглядывает, его можно достать при помощи:
иголки;
пинцета;
маникюрных ножниц.
Каждый из перечисленных инструментов нужно обработать дезинфицирующим средством: спиртом, раствором «Стериллиума» либо другим обеззараживающим веществом. Можно прокипятить в течение 3-х минут. После того, как занозу удалось достать, нужно продезинфицировать место ранки. Смажьте его йодом или бриллиантовым раствором. Чтобы убедиться в том, что инфекция не была занесена в рану, проверяйте место попадания щепки в течение недели. Если заметите красноту или воспаление, не откладывайте с визитом к врачу.
Вытаскивание занозы пинцетом или иглой вызывает у маленького ребенка страх, и зачастую уговорить его на процедуру сложно. Чтобы операция прошла безболезненно и у малыша не осталось плохих воспоминаний, специалисты советуют распарить палец или пятку перед устранением колючки. «Спа-процедуру» высидит не каждый малыш, но ради обезболивающего эффекта постарайтесь его уговорить.
Ванночки можно делать 2-х типов:
Сода + соль. По одной чайной ложке пищевой соды и поваренной соли растворите в 300 мл воды. Можете добавить пару капель эфирного эвкалиптового масла или вместо воды использовать отвар ромашки (ромашка обладает антисептическим и успокаивающим эффектом). Ванночка должна быть горячей. Палец следует держать до полного остывания воды.
Детское мыло. Натрите половину кусочка детского мыла на терке и размешайте 2 ст.л. в 300 мл воды. Держите пальчик до полного остывания.
Как вытащить занозу без иголки
— Ихтиоловая мазь способствует естественному выходу занозы. Пишут, что этот способ является самым безболезненным и занимает примерно сутки. Мазь покупают в аптеке, наносят на очаг поражения и заклеивают лейкопластырем. Спустя сутки пластырь снимают — заноза остается на пластыре.
— Вытянуть занозу естественным путем способен также ломтик сырого картофеля. Его прикладывают к больному месту. Ни в коем случае нельзя сдавливать.
— Для маленьких заноз отлично подойдет пищевая сода. Из нее рекомендуют приготовить пасту и нанести на болячку. Кожа набухнет и вытолкнет занозу на поверхность.
— Помогает распаривание: опустить ладошку в теплую воду, кожа станет очень мягкой, заноза выйдет проще.
— Лейкопластырь наклеивают на место дислокации занозы, а затем тянут его в направлении, противоположном тому, в котором вошла заноза. Подобным образом используют клей: капают немного на занозу, а когда подсохнет, вырывают вместе с кожей и занозу
— Популярный способ — с применением пинцета, предварительно обработанного в спиртовом растворе. Пинцетом хватаются за хвостик занозы и тянут осторожно, чтобы не сломать. Удобно при этом пользоваться увеличительным стеклом, чтобы контролировать ситуацию.
— Аналогично описанному выше способу с иголкой, кожу надрывают кусачками для ногтей или бритвенным лезвием. Делать это стоит очень осторожно и в случаях, если заноза сидит под верхним тонким слоем кожи. Если глубоко — такие манипуляции причинят боль.
Важно: вытаскивать занозу под тем же углом, под которым она вошла в кожу; после всех процедур ранку обработать зеленкой или йодом и защитить на время от внешних воздействий пластырем или бинтом.
Если заноза засела глубоко
Если под кожей отчетливо видна щепка, но ее головка не виднеется на поверхности, то следует воспользоваться некоторыми народными мудростями:
Разрежьте лист алоэ. Кусочек приложите мякотью на воспаленный участок пятки или пальчика. Закрепите его пластырем или повязкой. Через два часа заноза покажется, и можно будет легко убрать ее пинцетом. Кроме того, сок алоэ обладает антисептическим свойством, что сразу обеззаразит ранку.
Смажьте место проникновения инородного тела дегтем на 20 минут. Кончик должен вскоре показаться из ранки.
Деготь можете заменить смолой хвойного дерева. Перед нанесением ее нужно разогреть. Держать «мазь» необходимо 30 минут.
Чайную ложку соды разбавьте водой до образования кашицы. Поместите ее на воспаленное место и заклейте пластырем. Через полчаса можно будет увидеть головку колючки.
Можно примотать или приклеить пластырем к пострадавшему участку ступни или руки кусочек сала или банановую кожуру. Второй вариант ребенок воспримет охотнее. «Незваный гость» через некоторое покажется на поверхности кожи.
В каких случаях обращаться к врачу
Существуют ситуации, когда лучше не испытывать народные методы, а сразу же обратиться к травматологу. Не пытайтесь самостоятельно убрать занозы, попавшие под кожу в области глаз и на лице. Если заноза не деревянная, а металлическая или стеклянная, лучше сразу обратиться к врачу. Пытаясь удалить стеклянную занозу, вы можете раскрошить ее под кожей. Если колючка вонзилась слишком глубоко под кожу или состоит из нескольких кусочков, обязательно везите малыша в травматологию. Если вы устранили шип и заметили, что через время место прокола начинает краснеть или опухать, также не тяните с визитом к специалисту: инфекция попала в организм и может развиться заражение крови.
Если вы уверены, что занозу можно извлечь безболезненно и без угрозы для здоровья, выберите правильную тактику поведения. Не паникуйте и не показывайте ребенку свой страх. Тогда он полностью доверит вам проведение операции. Но помните, что маленькая заноза может причинить большие неприятности. Если вы видите, что проблема серьезнее, чем вам казалось, не ленитесь и не бойтесь повести ребенка в больницу. Самолечение – очень опасное решение, особенно если речь идет о детском здоровье.
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