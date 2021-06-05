Как вытащить занозу ребенку без боли!

Маленький ребенок часто ранится из-за неусидчивости и озорства, которые характерны для первых лет жизни. Разбитые колени, гематомы и занозы – самые частые и неприятные повреждения у детей. Если вы не уследили за ребенком во время игры, и маленькая трагедия уже случилась, позаботьтесь о правильном уходе за ранкой, чтобы избежать опасных последствий. Если разбитую коленку можно просто смазать йодом, то о том, как вытащить занозу у ребенка, знают не все родители.

Их главной ошибкой является пренебрежение такой проблемой, как заноза у малыша. Во-первых, это доставляет ребенку легкий дискомфорт или даже сильную боль, а во-вторых, неизвлеченная маленькая щепка может спровоцировать нагноение и заражение крови. Последствия маленькой травмы могут оказаться печальными. Если головка занозы торчит из кожи, то устранить ее можно и самостоятельно, но если она ушла глубоко в плоть, нужно обязательно обратиться в больницу.

Подготовка к удалению

Перед процессом удаления оцените масштаб проблемы. Это поможет определиться с методом. Если кончик деревянной или металлической щепки выглядывает, его можно достать при помощи:

иголки;

пинцета;

маникюрных ножниц.

Можно прокипятить в течение 3-х минут. После того, как занозу удалось достать, нужно продезинфицировать место ранки. Смажьте его йодом или бриллиантовым раствором. Чтобы убедиться в том, что инфекция не была занесена в рану, проверяйте место попадания щепки в течение недели. Если заметите красноту или воспаление, не откладывайте с визитом к врачу. Каждый из перечисленных инструментов нужно обработать дезинфицирующим средством: спиртом, раствором «Стериллиума» либо другим обеззараживающим веществом.Можно прокипятить в течение 3-х минут. После того, как занозу удалось достать, нужно продезинфицировать место ранки. Смажьте его йодом или бриллиантовым раствором. Чтобы убедиться в том, что инфекция не была занесена в рану, проверяйте место попадания щепки в течение недели. Если заметите красноту или воспаление, не откладывайте с визитом к врачу.