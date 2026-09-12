Как использовать балкон с пользой

Для тех, у кого в доме или квартире есть балкон, всегда актуален вопрос: как его использовать с максимальной пользой? Несмотря на небольшие размеры этой части жилья, хочется привести его в надлежащий вид, как и любую другую комнату.



Всем известно, что на балконе зачастую хранится всё то, что не подлежит использованию, но и выбросить рука не поднимается – настоящий склад.

Каким образом можно решить эту проблему без ущерба для собственных нервов?1. Взгляните на вещи, которые сейчас хранятся на балконе, здраво решите, все ли из этого Вам действительно необходимо. И вперёд – расхламляться!К чему копить пыль и загромождать пространство? Что-то давно пора выкинуть, некоторым вещам можно найти применение на даче, но совсем ни к чему этот склад на балконе!2. Подумайте, как можно придать балкону некоторую практическую ценность? Возможно, Вы захотите использовать его как пространство, наделенное собственными функциями? Тогда какими?Один из вариантов – устроить на балконе уютную веранду, где можно будет коротать вечера в окружении друзей и близких. Чтобы не беспокоиться о погодных условиях, лучше остеклить балкон.Как насчёт роскошного зимнего сада с множеством редких растений? Он будет радовать Вас на протяжении всего года.Если подойти к вопросу с некоторым расчётом и утеплить балкон, то у Вас получится ещё одна полноценная комната, пусть и небольшая. Её можно обустроить в качестве библиотеки или кабинета для работы, спортивной или игровой комнаты. Если у Вас в семье подрастает художник, устройте ему личную мастерскую. Вариантов множество, стоит лишь подумать.3. Далее подберите мебель, согласно Вашим представлениям. Помните, что для балкона лучше всего подойдут функциональные, компактные и трансформируемые модели.Особенно красиво на балконе смотрится плетеная мебель, в моде сейчас также пластиковые модели, но при желании можно там разместить даже кожаный диванчик – Вас ограничивает лишь собственная фантазия!Если балкон совсем небольшой, то лучше использовать складную мебель – зато можно будет чаще делать перестановку! Если же пространства достаточно, то можно разместить и целый мебельный ансамбль: диванчик с креслами или стол со стульями.4. Не забывайте про текстиль: красивые подушки, легкие шторы и скатерть на столике способны привнести очарование в столь обыденный вид балкона, а также завершить образ Вашей новой лоджии.