Саркастические иллюстрации о женской красоте и моде в разные века

Красота – понятие относительное. Кому-то нравятся пышные формы, длинные косы и здоровый румянец, а кому-то – стройные и грациозные лани с неформальной внешностью, где акцент на брови времён Брежнева и на губы «уточкой» чуть ли не на половину лица. И пока одни доказывают то, что быть пышечкой это мега круто, а другие кричат о том, что кости – тоже ничего, иллюстратор Xenia Shalagina в своих правдиво-саркастичных работах показывает, насколько всё переменчиво в этом мире, особенно женская красота, о которой ведутся бесконечные споры и баталии о том, что же всё-таки лучше: быть собой или соответствовать новому канону, присущему тому или иному периоду.
О красоте можно говорить бесконечно долго, ровным счётом также, как высмеивать или воспевать её. И не потому что нечем заняться в свободное от насущных дел время, а потому, что люди любят поговорить, тем более, если их мнение и взгляды на жизнь не совпадают с окружающими, стремящимися быть в центре всех событий и модных тенденций. Да вот только давайте не забывать о том, что всё в этом мире относительно и непостоянно.
Когда пышные теперь только волосы, а не формы. Автор: Xenia Shalagina.
Необязательно носить платья, чтобы выглядеть женственно. Автор: Xenia Shalagina.
Соответственно, то что было пару веков тому назад актуально и о, круто, в настоящем выглядит столь комично, что невольно вскидываешь бровь, задаваясь вопросом «зачем она это надела и вообще, что у этой дамочки не только на голове, а и в ней?». Времена меняются, а вслед за ними – и люди, да вот только предпочтения и вкусы зачастую остаются навсегда, хотя и в этом нельзя быть до конца уверенным. Кто-то мечтает о Мэрилин Монро, кому-то подавай худосочную Твигги, а кто-то грезит о Ким Кардашьян, считая её богиней.
Теперь некоторые женщины водят машину лучше мужчин. Автор: Xenia Shalagina.
Поваренная книга VS Гугл. Автор: Xenia Shalagina.
Встречи с подружками. Автор: Xenia Shalagina.
В современном мире девушки – уже далеко не робкие и застенчивые лани, накручивающие локон на палец, кокетливо опуская глазки в пол, да и платья отошли на второй план, в миг перестав быть главным атрибутом женственности. Косы до пояса сменились стильными причёсками и стрижками разных цветов, и вместо того, чтобы скромно таскать половую тряпку дома по вечерам, современные девчата таскают гири и гантели в спортивных залах, водят машины лучше мужчин, узнают рецепты не из прабабушкиных поваренных книг прошлого века, а из всезнающего Гугла, который в считанные секунды расскажет о том, как борщ приготовить, мясо пожарить и испечь пирог.
Вынашивать и рожать детей стало гораздо комфортнее. Автор: Xenia Shalagina.
Аристократическая бледность больше не в моде. Автор: Xenia Shalagina.
Теперь естественная красота создаётся при помощи тонны косметики. Автор: Xenia Shalagina.
Начёсы больше не в моде. Автор: Xenia Shalagina.
Когда «круто», стало реально круто. Автор: Xenia Shalagina.
Вот и получается, что, придерживаясь стереотипов, так навсегда и останешься в тех самых временах под названием «а вот раньше было…». Было, да сплыло. На дворе баснословный XXI век непостоянства и перемен, порой вгоняющий в ступор, вызывающий умиление и восторг, а иногда и вовсе повергающий в шок своей безвкусицей, мгновенно сменяющейся другой, третьей и так до бесконечности. Отсюда напрашивается вывод: что всё хорошо в меру и совсем неважно, какой на дворе год, главное не переборщить с тенями, праймером и неестественными формами, исправить которые гораздо сложнее, чем создать.
Переменчивая мода на бельё. Автор: Xenia Shalagina.
Коса до пояса сменилась стильными причёсками. Автор: Xenia Shalagina.
Время татуировок скоротечно и переменчиво, как и мода на них. Автор: Xenia Shalagina.
Брови - отдельная история, а их форма менялась, меняется и будет меняться на протяжении веков. Автор: Xenia Shalagina.
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