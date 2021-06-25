Саркастические иллюстрации о женской красоте и моде в разные века

Когда пышные теперь только волосы, а не формы . Автор: Xenia Shalagina.

Автор: Xenia Shalagina. Необязательно носить платья, чтобы выглядеть женственно.Автор: Xenia Shalagina.

Теперь некоторые женщины водят машину лучше мужчин. Автор: Xenia Shalagina.

Поваренная книга VS Гугл. Автор: Xenia Shalagina.

Встречи с подружками. Автор: Xenia Shalagina.

Вынашивать и рожать детей стало гораздо комфортнее. Автор: Xenia Shalagina.

Аристократическая бледность больше не в моде. Автор: Xenia Shalagina.

Теперь естественная красота создаётся при помощи тонны косметики. Автор: Xenia Shalagina.

Начёсы больше не в моде. Автор: Xenia Shalagina.

Когда «круто», стало реально круто. Автор: Xenia Shalagina.

Переменчивая мода на бельё. Автор: Xenia Shalagina.

Коса до пояса сменилась стильными причёсками. Автор: Xenia Shalagina.

Время татуировок скоротечно и переменчиво , как и мода на них. Автор: Xenia Shalagina.

Брови - отдельная история , а их форма менялась, меняется и будет меняться на протяжении веков. Автор: Xenia Shalagina.