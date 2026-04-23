Ненужные вещи в доме, которые хозяйки упорно хранят годами

Вещи в квартире делятся на два типа: те, которые действительно нужны, и те, которые лишь притворяются полезными. Мы рассказываем, от каких предметов в доме давно следует избавиться, чтобы они не загромождали пространство и не мешали вам жить.



1. Косметика

2. Сломанные вещи

3. Старые открытки, письма, билеты

4. Прочитанные книги

5. Старые кухонные губки и тряпки

6. Старый текстиль

7. Одежда

Проведите ревизию косметички.Конечно, речь идет не о всех бьюти-средствах, а лишь о тех, которыми вы не пользуетесь.Тушь, которая должна была разделять ресницы, а вместо этого склеивает их, тональный крем, который не подходит по оттенку, красная помада, которая на подруге выглядит вау, а вам абсолютно не идет…Список можно продолжать очень долго.Неважно, как именно эта косметика появилась в вашем арсенале – если она просто занимает место в косметичке, значит, ей пора на выход. Совсем не обязательно отправлять бьюти-средства в мусорное ведро. Спросите у сестры, мамы или подруги – возможно, они как раз ищут такую косметику, и она подойдет им больше. Это отличный шанс убить сразу двух зайцев: и косметичку освободить, и близкого человека порадовать.Фен задымился в процессе работы.Сколько вы уже несете в ремонт свой фен? А джинсы, на которых сломалась молния? Ножка на стуле, кстати, тоже давно шатается, но вместо того, чтобы выбросить его, вы просто убрали мебель в кладовку, чтобы не мозолила глаза. Конечно, все эти вещи можно и нужно отремонтировать, если вы планируете ими пользоваться. Но если они уже год лежат в ожидании похода к мастеру, возникает закономерный вопрос: а зачем эти вещи вообще вам нужны? Может вам просто жалко их выбрасывать и поэтому они занимают место в квартире?Во время следующей ревизии отложите сломанные вещи в сторону, решите, какие из них вы отнесете мастеру, а какие выбросите. Только действуйте с холодной головой, а не на эмоциях.Пересмотрите письма и открытки.Обычно мы храним таким вещи, потому что они связаны с приятными воспоминаниями: первым свиданием, Днем рождения или просто хорошо проведенным вечером. Однако со временем билеты, письма, открытки и прочие «бумажные» воспоминания превращаются в огромную кучу макулатуры, которая лишь притягивает пыль.Если вам действительно дороги все эти вещи, выделите для них отдельную коробку или папку. Также можно отсканировать их и хранить в электронном виде, чтобы они не занимали место. И когда будете собирать вещи по всему дому, сразу выбросьте те, которые считаете неважными. Не следует складывать их в шкатулку вместе с другими открытками и письмами «за компанию». Оставляйте только то, что вызывает приятные эмоции.Книги в старом серванте.Никто не посягает на вашу личную библиотеку, ни в коем случае. Но согласитесь: далеко не все книги, которые вы покупаете, интригуют сюжетом и заставляют перечитывать из раза в раз. Если вы понимаете, что больше не вернетесь к этому произведению, подарите, продайте или отдайте кому-то. В крайнем случае, можете сложить книги «под вопросом» в отдельную коробку, а через несколько месяцев вновь пролистать литературу, чтобы убедиться в ее ненужности. А может, спустя время она, наоборот, вас заинтересует.Обратите внимание: Остальные книги лучше хранить не на открытых полках, а в шкафах с дверцами, чтобы на них меньше оседала пыль. Если же кроме стеллажа вариантов больше нет, сделайте для литературы однотипные обложки, чтобы она смотрелась красиво и не провоцировала визуальный шум.Такие кухонные губки нужно срочно выбросить.Инвентарь для уборки накапливает в себе огромное количество микробов и бактерий, особенно если речь идет о губках для посуды и тряпках для уборки. Конечно, губки можно пару раз простерилизовать в микроволновке, а тряпки – постирать вручную или в стиральной машине, но лучше не увлекаться. Если вы видите, что инвентарь выглядит потрепанно, отправьте его в мусорное ведро и обзаведитесь новым.Вот конкретные сроки, которые называют эксперты:• Поролоновые губки нужно менять раз в неделю (если продезинфицируете, можно пользоваться две недели).• Абразивные губки для удаления стойких загрязнений нужно менять раз в десять дней.• Целлюлозные и натуральные губки нужно менять раз в две недели.Конечно, если вы редко моете посуду вручную, предпочитая довериться посудомойке, тогда губки могут прослужить и дольше. Здесь нужно ориентироваться на их внешних вид.Порванный пододеяльник.Застиранное постельное белье, грубые полотенца, грязные кухонные тряпки, обожженные прихватки – все это занимает почетное место на полках, но уже давно не используется, верно? Вы думаете, что однажды эти вещи могут пригодиться, но в итоге они годами лежат в шкафу, не выполняя никаких функций.Если вы уже давно заменили старый, потрепанный текстиль новым и красивым, отнесите ненужные полотенца и белье в мусорный бак. Также можно сдать их в приют для животных – там из них сделают подстилки для собак и лежанки для кошек. Это отличная возможность сделать доброе дело, а заодно освободить место в шкафах, которое впоследствии можно будет использовать для хранения сезонное одежды.Маленьким джинсам не место в гардеробе.Ревизию в гардеробе нужно устраивать даже чаще, чем в косметичке или в библиотеке. Там часто копятся испорченные вещи (со пятнами, сломанной молнией, порванными карманами), а также одежда, которая не подходит по размеру. Эксперты говорят, что вещи, которые вы не носили год, можно смело продавать, дарить или выбрасывать – вряд ли вы снова вернетесь к ним. Если сомневаетесь, отложите одежду в коробку и уберите под кровать либо на антресоли. Не будете вспоминать о ее существовании несколько месяцев – значит, она не нужна.